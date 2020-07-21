Казань — колыбель российской и мировой органической химии

Первые химические комбинаты России, работа Менделеева на заводе елабужского купца и история создания «Оргсинтеза» — к 100-летию ТАССР

Фото: Роман Хасаев

Сегодня Татарстан известен в мире как крупный химический центр: десятки тысяч специалистов трудятся в лабораториях высших учебных заведений, исследовательских и научных учреждениях. Здесь сосредоточены крупнейшие производства страны, которые не только занимают значительную долю российского и мирового рынка химии и нефтехимии, но и создают на своих площадках уникальные технологии. Эти предприятия наследуют традиции легендарной Казанской химической школы. К празднованию 100-летнего юбилея республики интернет-газета «Реальное время» публикует серии статей «Группа ТАИФ в истории Татарстана». Эта, основанная на архивных документах, посвящена истории развития химических производств и профильной школы, а также становлению одного из флагманов отечественной нефтехимии — ПАО «Казаньоргсинтез». Часть 2.

Новая эпоха «Казаньоргсинтеза»

К концу 1990-х годов экономическая ситуация на «Казаньоргсинтезе» сложилась совсем не радостная. В цехах — устаревшее оборудование, постоянный дефицит сырья и оборотных средств. О том, чтобы развиваться и тем более увеличить объемы производства, и речи не шло, даже сохранить их на прежнем уровне было крайне сложно. И так было во многих цехах завода. Технические помещения долгие годы не видели ремонта, но модернизировать устаревающее оборудование старались. В 1998 году на производствах полиэтилена высокого и низкого давления были предприняты попытки модернизации, но они не увенчались успехом. К началу XXI столетия стало понятно: нужны принципиально новые подходы и почти полное обновление производственных мощностей.

Команда ТАИФа пришла на «Казаньоргсинтез» в начале 2000-х годов. И с этого момента ситуация резко изменилась к лучшему — начался новый этап истории предприятия. Руководство АО «ТАИФ» к тому времени уже имело опыт строительства новых производств, модернизации и развития имеющихся. С конца 1990-х годов команда ТАИФа при поддержке руководства республики воплощала масштабную антикризисную программу на другом нефтехимическом гиганте — «Нижнекамскнефтехиме». Грамотный, взвешенный, продуманный до мелочей подход приносил ощутимый результат, и правительство Татарстана поручило ТАИФу взяться за спасение «Казаньоргсинтеза» и консолидировать контрольный пакет акций предприятия. К 2003 году доля ТАИФа с первоначальных 4,9% была доведена до 15,5%. К апрелю 2004 года удалось довести долю до контрольного пакета в 50,01% голосующих акций. Причем никаких льготных или особых условий Группа не имела: выкуп ценных бумаг происходил на фондовых рынках на рыночных условиях.

— Мы провели переговоры со всеми акционерами, владеющими не менее 0,1% акций. Потратили на это около года, — рассказал главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов (ранее занимавший должность генерального директора головной компании Группы ТАИФ). — Переговоры велись строго конфиденциально, были заключены договоры с держателями бумаг, и выкуп акций произошел практически одновременно. По ценам выше рыночных и приватизационных, — поделился воспоминаниями Альберт Кашафович. Контрольный пакет акций позволил ТАИФу взять управление «Казаньоргсинтезом» на себя и начать масштабную модернизацию.

Формирование контрольного пакета акций позволило ТАИФу начать масштабную модернизацию на КОСе. Фото: архив пресс-центра АО «ТАИФ»

В 2003 году на годовом Общем собрании акционеров с участием на тот момент премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова был утвержден новый состав наблюдательного совета «Казаньоргсинтеза». Его председателем был избран Альберт Шигабутдинов (в то время — генеральный директор АО «ТАИФ», сегодня — главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, — прим. ред.). Для ведения проекта развития «Казаньоргсинтеза» и нефтегазохимической сферы деятельности в целом в головную компанию Группы на должность заместителя генерального директора был приглашен Владимир Пресняков, ранее работавший заместителем генерального директора «Нижнекамскнефтехима». В конце апреля 2004 года на первом после проведения годового общего собрания акционеров «Казаньоргсинтеза» заседании совета директоров (ранее — наблюдательный совет, — прим. ред.) Владимир Пресняков по предложению Рустама Минниханова был избран председателем совета директоров КОСа (на этом посту он активно проработал вплоть до 2006 года). Именно под руководством Владимира Преснякова была разработана Стратегическая программа развития предприятия.

Для развития нефтегазохимической сферы Группы ТАИФ на должность заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке был приглашен Владимир Пресняков. Фото Михаила Медведева

На завершающем перед проведением собрания акционеров заседании наблюдательного совета в апреле 2004 года была утверждена разработанная под руководством Владимира Преснякова стратегическая программа развития предприятия на ближайшие 8 лет. До 2012 года в строительство новых, а также в модернизацию и расширение производств, освоение новых технологий и видов продукции планировалось инвестировать $900 млн, которые Группа ТАИФ была намерена привлечь за счет кредитных средств в российских и зарубежных банках. Не все верили в то, что масштабный и дерзкий план, предложенный руководством Группы ТАИФ, удастся реализовать. Даже опытные руководители-химики выражали сомнения. Но у руководства ТАИФа был подробный план, который они несколько раз уточняли, консультируясь с опытными технологами, инженерами, экономистами, перепроверяя каждый параметр этого плана неоднократно.

В апреле 2004 года на годовом общем собрании акционеров была представлена утвержденная наблюдательным советом программа стратегического развития «Казаньоргсинтеза» на 8 лет. Фото Михаила Медведева

В рамках реализации программы стратегического развития планировалось на 100% загрузить существующие мощности. С помощью информационных технологий был проведен анализ себестоимости производства продукции. На «Казаньоргсинтезе» прошла реструктуризация системы и структур управления, были детально проработаны проекты развития производств.

— Мы замахнулись на масштабную программу, какую в России до нас еще никто не реализовывал своими силами. Но чтобы все получилось, потребовались заемные средства. Мы договорились с банками и подписали соглашения, — рассказал журналисту «Реального времени» Альберт Шигабутдинов. — Речь шла об астрономических для того времени суммах — до миллиарда долларов США. При этом мы договорились с банками, что для ускорения процессов реализации масштабной программы развития «Казаньоргсинтеза» на начальном этапе средства будут выдаваться в виде краткосрочных кредитов под выполнение отдельных видов работ по строительству новых производств и закупку оборудования. Это позволяло нам работать, как говорится, «с листа проекта». Мы согласились на условия банков, при этом договорились и подписали соглашения с руководством банков о том, что позже, когда значительный объем поставленных задач будет выполнен, банки откроют долгосрочную кредитную линию, часть которой пойдет на погашение «коротких» кредитов, а оставшиеся средства — на продолжение реализации программы стратегического развития.

Нормализовать поставки сырья, остановить падение объемов производства и приступить к наращиванию выработки — задачи первой очереди. Далее — построить с нуля ряд производств. 16 декабря 2004 года был дан старт реализации сразу четырех проектов в рамках комплексной Стратегической программы развития: строительство крупнотоннажных производств бисфенола А и поликарбонатов, модернизация существующего производства полиэтиленов высокой плотности, строительство установок для выпуска новых, ранее не выпускавшихся марок с одновременным его наращением на 250% от существующей мощности. Кроме того, был дан старт реконструкции производств фенола и ацетона, а также этилена. У команды ТАИФа не было ни малейших сомнений, что эти амбициозные задачи будут реализованы.

Закладка капсулы с посланием потомкам в основание будущих заводов. 2004 год. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

Решение сырьевого вопроса для планирующих активный рост производств — одно из ключевых условий успеха. Основным поставщиком на КОС сырья, этана был «Газпром» (гелиевый завод ООО «Оренбурггазпром»), с которым на тот момент компания работала по давальческой, крайне невыгодной для себя схеме — через посредников. ТАИФ начал с «Газпромом» переговоры, выразив готовность софинансировать реконструкцию гелиевого завода на сумму в $120 млн, чтобы увеличить производство до необходимых «Казаньоргсинтезу» объемов. Переговоры, в 2004 году завершившиеся подписанием протокола о намерениях, со стороны ТАИФа вели Владимир Пресняков и руководство КОСа.

Одновременно велись переговоры с зарубежными компаниями, поиск новых технологий, лицензиаров. Перед принятием окончательного решения эксперты Группы ТАИФ изучили мировые разработки, спрос и условия реализации продукции. В сжатые сроки компания сумела договориться с зарубежными партнерами. Так, весной 2004 года был заключен контракт между «Казаньоргсинтезом» и американской компанией «Юнивейшн Технолоджис». С партнерами из США договорились о предоставлении лицензии на проектирование, строительство, производство и продажу на глобальных рынках полиэтиленов новейших марок линейной и бимодальной структуры. Проектная мощность производства — до 440 тыс. тонн в год. Ровно через год на новом производстве была получена первая в России промышленная партия линейного полиэтилена.

Модернизация завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления позволила довести суммарную мощность производств до 510 тыс. тонн в год и расширить линейку выпускаемых полиэтиленов до более чем 20 марок. С новыми, более высокими рабочими характеристиками и широким диапазоном сфер применения. Без полиэтилена сегодня не обойтись практически ни в одной отрасли, из него изготавливаются упаковочные материалы и пленки, в том числе для продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинской продукции. Из полиэтилена производится тара для хранения и транспортировки жидких и сыпучих продовольственных и непродовольственных товаров, изготавливаются пакеты и тетрапаки, коробки для соков, бутыли, канистры и фляги, детали для разнообразной техники, для транспорта, а также специального и медицинского оборудования, изоляция для кабелей и многое другое.

Так, благодаря высокой прочности и долговечности полиэтиленовые трубы стали эффективной заменой металлическим в строительстве трубопроводов для транспортировки газа, питьевой и технической воды, продуктов питания, обустройства ливневых и канализационных систем. Для этого существуют специальные — трубные классы полиэтилена: ПЭ63, ПЭ80 и ПЭ100, обладающие различными характеристиками MRS (долговременной прочностью). Чем выше MRS, тем, соответственно, выше и максимальное рабочее давление трубопроводов. Так ПЭ63 соответствует MRS 6,3 МПа, ПЭ80, соответственно — 8,0 МПа, а ЭП100 — 10,0 МПа.

ПАО «Казаньоргсинтез» на разных этапах своего развития производил все три генерации трубного полиэтилена. ПЭ63, что использовался для изготовления напорных труб еще в период СССР, со временем устарел, был исключен из ГОСТ на производство труб газопроводов и заменен в производстве новыми классами с более высокими рабочими характеристиками.

Преимущества полиэтилена перед металлом очевидны: низкий вес (что облегчает транспортировку и монтаж), высокая прочность, устойчивость к разрывам и деформации (что позволяет эксплуатацию в широком температурном диапазоне), низкая теплопроводность (позволяет снизить теплопотери и предотвратить образование наружного конденсата), долговечность (в одинаковых условиях полиэтиленовые трубы способны прослужить вдвое дольше металлических), нетоксичность, устойчивость к химическим и агрессивным средам, а также полное отсутствие коррозии (они не нуждаются в катодной защите, а значит, и в дорогом обслуживании), легко ремонтируются.

При равных с металлическими трубами условиях эксплуатации полиэтиленовые трубы прослужат вдвое дольше, не требуя дорогостоящего обслуживания. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

Тесно взаимодействуя с наукой, производство не стоит на месте. На замену ПЭ63 пришел новый, обладающий гораздо более высокими рабочими характеристиками ПЭ80. В 2012 году и он уступил место в производстве более совершенному классу ПЭ100 — единственному из полиэтиленов, из которого можно изготавливать трубы для газопроводов под рабочее давление 12 бар. Цифровое обозначение — показатель плотности материала. Чем он выше, тем более сгруппированной кристаллической структурой обладает материал. Что это значит? Более крепкие межмолекулярные связи, обеспечивающие материалу наиболее оптимальное сочетание прочности, жесткости и при этом — пластичности. Трубы из ПЭ100 при одинаковом внешнем диаметре в сравнении с изготовленными из предшествующих классов полиэтилена имеют меньшую толщину стенок, весят меньше и обладают более высокой пропускной способностью. Кроме того, они способны работать в большем температурном диапазоне — от -60C до +130C и гораздо успешнее сопротивляются растрескиванию и деформации.

О том, насколько высоко качество производимого «Казаньоргсинтезом» полиэтилена и труб из него, говорит и тот факт, что в марте текущего года ПАО «Казаньоргсинтез» стало 14-м участником международной ассоциации «ПЭ100+». Этой чести удостоены всего 14 лучших мировых производителей, и лишь один «Казаньоргсинтез» представляет Россию.

В кратчайшие сроки удалось достичь соглашений с зарубежными компаниями. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

Задача, которую ставил перед собой ТАИФ, — сделать «Казаньоргсинтез» самым передовым и современным производством России и одним из мировых лидеров. Не только повысить эффективность уже имеющихся производств, но и строить новые, способные дать востребованную внутренним и глобальным рынком продукцию. Такую как поликарбонаты. И не просто качественный продукт, но и лучший — надежный, долговечный и безопасный. Такая технология — безфосгенная — уже существовала. Два предприятия в мире производили поликарбонат, отвечающий самым жестким экологическим и санитарным требованиям. Вот только правообладатели лицензий продавать их не спешили. Дело, казалось бы, замерло, но тут свою роль сыграли личные связи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, имеющего хорошие отношения с послом Японии в России Такэхиро Того. При содействии компании «Мицуи» удалось выстроить взаимоотношения с японской компанией «Асахи Касей» и договориться о продаже технологии и лицензии на бесфосгенное производство поликарбонатов. Строительство нового производства — первого в России и третьего в мире — и обучение специалистов шло почти одновременно. 30 человек отправились на Тайвань осваивать науку производства столь нужной стране продукции.

Одним из ключевых компонентов в технологии производства поликарбонатов является бисфенол. Руководство ТАИФа провело успешные переговоры с еще одной крупной компанией из Страны восходящего солнца, результатом которого стало подписание лицензионного соглашения и контракта и старт в 2004 году строительства в Казани нового завода по производству бисфенола А.

Запуск завода по производству поликарбоната. Фото из архива пресс-центра АО «ТАИФ»

В 2008 году, к слову, юбилейном для «Казаньоргсинтеза», отмечавшего 50-летие с начала строительства комплекса и 45-летие с момента отгрузки первой продукции, во время церемонии запуска завода поликарбонатов — первого и единственного в России (как и производство бисфенола А) — Минтимер Шаймиев дал высокую оценку результатам первого этапа реализации программы стратегического развития «Казаньоргсинтеза».

— К своему юбилею одно из крупнейших нефтехимических предприятий России пришло с лучшими показателями за всю свою историю. Производство продукции выросло с 7,13 до 21,5 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась с 688,3 млн до 2,6 млрд рублей, — привел цифры Альберт Шигабутдинов.

— Минтимер Шарипович говорил нам в самые сложные для предприятия моменты: «Если не мы, то кто?», — вспоминает Альберт Шигабутдинов. — И это его «мы» давало нам понимание, что руководство республики разделяет наши смелые планы.

К концу 2008 года, через 5 лет после вхождения «Казаньоргсинтеза» в Группу ТАИФ, предприятие производило уже более 320 тыс. тонн полиэтиленов низкого давления против 154 тыс. тонн в 1991 году. Выпуск полиэтилена высокого давления со 168 тыс. тонн в 1991 году был увеличен до 203 тыс. тонн. Все это — результат грамотной, тщательно продуманной программы развития предприятия, проработанной специалистами Группы ТАИФ, сумевшими не только сохранить уникальный комплекс, но и привлечь многомиллионные инвестиции на модернизацию существующих и строительство новых производств. Вместо запланированных $900 млн общий объем вложений в реализацию программы превысил $2 млрд.

Минтимер Шаймиев: «Я почувствовал, что «Оргсинтез» уходит, и сказал, что только через мой труп!»

Мировой кризис застиг КОС в непростое время. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

В конце первого десятилетия XXI века «Казаньоргсинтезу» было суждено пережить еще один сложный этап. Глобальный кризис, начавшийся в 2008 году, ударил по предприятию именно в тот момент, когда были сделаны огромные инвестиции в развитие и отдача от вложенных средств еще только начиналась.

— Для финансирования первоначальных работ «Казаньоргсинтез», по предложению банков-кредиторов, для ускорения работ по проектам привлекал много краткосрочных кредитов, которые затем, по договоренности с банками, планировалось заменить на долгосрочную кредитную линию. Но банки в связи с кризисом, ссылаясь на форс-мажор, отказались работать по действующим долгосрочным кредитным линиям. Тогда же сократился спрос и упали цены на выпускаемую продукцию. 2008 год «Казаньоргсинтез» завершил с убытком. Экономическая ситуация не выровнялась и в первом квартале 2009 года, — рассказал в интервью «Реальному времени» генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Фарид Минигулов: «Из-за мировой экономической рецессии в 2009 году банки потребовали возврата кредитов». Фото Романа Хасаева

Приближались сроки платежей по взятым на развитие производства краткосрочным кредитам. До конца 2009 года «Казаньоргсинтезу» предстояло погасить перед банками 11 млрд рублей. К III кварталу 20% платежей оказались просрочены.

Готовность взять на себя реструктуризацию кредита выразил Сбербанк. Он планировал выступить посредником при заключении договора на поставку этана от гелиевого завода в Оренбурге (основного поставщика сырья), где этан был попутным продуктом при производстве гелия. Сырье поступало на «Казаньоргсинтез» по специально построенному в 1982 году этанопроводу Оренбург — Казань. До распада Советского Союза с поставками сырья проблем не возникало, но в 1990 годах поставки этана сократились. Этанопровод стал важным звеном в производственной структуре «Газпрома», и холдинг повысил стоимость услуг на поставку сырья. «Казаньоргсинтез» такая схема не устраивала, но отсутствие сырьевой альтернативы делало предприятие уязвимым.

Визит Игоря Шувалова на «Казаньоргсинтез». Фото из архива пресс-центра АО «ТАИФ»

В 2018 году на торжествах по случаю 60-летия с начала строительства «Казаньоргсинтеза» и 55-й годовщины с момента его ввода в эксплуатацию Минтимер Шаймиев со сцены напомнил собравшимся о сравнительно недавно пережитых испытаниях. Положение оказалось настолько сложным, что обсуждать его пришлось на государственном уровне:

— Нас пригласили в Совет Федерации обсудить положение «Оргсинтеза». Долг предприятия составлял 30 млрд рублей. Никто не хотел разбираться, откуда кредиты. Многие предлагали отдать «Оргсинтез» Сбербанку. Считали, что банк разберется, что делать. Я взял слово: «Кто-нибудь задумался, почему сегодня «Оргсинтез» закредитован? Он же кредиты взял для расширения производства. Кредиты взяты, но они для развития, это взгляд вперед. «Оргсинтез» производства запустит и расплатится с кредиторами». Никто не хотел в это верить. Я почувствовал, что «Оргсинтез» уходит, и сказал, что только через мой труп! Я имел право так сказать.

Минтимер Шаймиев и в 2018 году на 60-летии «Казаньоргсинтеза» вспоминал кризисную ситуацию 2008 года. Фото Рината Назметдинова

Тогда на переговорах решение проблемы подсказал Владимир Путин (в то время — премьер-министр России). На совещании в Нижнекамске по проблемам газо- и нефтехимии он выслушал аргументы сторон и рекомендовал работать на рыночных условиях. «Казаньоргсинтез» смог заключить договор с «Газпромом» и долгосрочный контракт с формульной ценой на поставку этана, основного сырья для производства этилена и далее полиэтилена. Сделки удалось совершить благодаря участию в переговорах и личному поручительству руководства ТАИФа. Ситуация разрешилась, «Казаньоргсинтез» досрочно, несмотря на возражения банков, погасил все долговые обязательства.

Заемные средства компания направила на реструктуризацию задолженности по ранее привлеченным кредитам, что были нужны «Казаньоргсинтезу» на строительство заводов по производству бисфенола А и поликарбоната, а также масштабную реконструкцию производств этилена, ПНД, фенола и ацетона.

Рост производства и новая марка полиэтилена

К 100-летию ТАССР нефтехимическая отрасль Татарстана подошла с серьезными достижениями. Так, за 2019 год «Казаньоргсинтез» выпустил более 1,8 млн тонн продукции. За прошлый год компания произвела более 608,5 тыс. тонн этилена, выпуск ПВД достиг 210,6 тыс. тонн, а ПНД — 526 тыс. тонн. По итогам 2018 года доля полимеров и сополимеров этилена от «Казаньоргсинтеза» в общероссийском производстве составляла 40% и достигала 716 тыс. тонн.

«Казаньоргсинтез» продолжает программу модернизации оборудования. Фото Романа Хасаева

Главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров отметил, что с 2003 года процессы модернизации и совершенствования производств на предприятии не останавливаются.

— В соответствии с принятой программой стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 года ведется модернизация производств завода этилена для возможности переработки пропанового сырья. Предприятие намерено компенсировать дефицит этанового сырья, реализовав техническую возможность переработки альтернативного сырья — пропана, и увеличить объем производства собственного этилена, — добавил Рафаэль Сафаров.

Главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» рассказал о программе модернизации предприятия. Фото Максима Платонова

На заводе бисфенола А модернизируется производство изопропилбензола с внедрением технологии производства кумола. Реализация проекта позволит снизить расход сырья и энергоресурсов и уменьшить воздействие на окружающую среду. В планах — реконструкция завода поликарбонатов с наращиванием мощности за счет имеющегося потенциала действующего производства поликарбонатов.

Запланирована реконструкция реактора «В» завода ПППНД с оснащением системой рекуперации сбросных газов. Мощность реактора возрастет в несколько раз. Взамен действующего производства сэвиленов планируется организовать новое — по автоклавной технологии, значительно увеличив объемы выработки.

В 2018 году, накануне празднования 60-летия предприятия, на заводе этилена были запущены четыре печи пиролиза «Текнип» мощностью 72 т/час, заменившие десять старых. Их эффективность на встрече с журналистами сразу после завершения церемонии, отметил президент Татарстана Рустам Минниханов:

— При тех же объемах сырья мы получаем значительно большее количество продукции. В 2019 году «Казаньоргсинтез» произвел более 1,8 млн тонн. Сейчас вместо проектного выпуска поликарбоната в 60 тыс. тонн производится 77 тыс. тонн продукции. Задача — выйти на 100 тыс. тонн поликарбоната. Это требует серьезных технологических решений. В прошлом году мы провели первый этап модернизации завода ПК по увеличению мощности. В августе этого года планируем довести производство до 100 тыс. тонн в год.

В течение последних двух лет на предприятии запущен узел по производству черного мастербатча, реконструирована сливно-наливная эстакада СУГ, модернизирован реакторный узел на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ЗПППНД), заменены автоклавные реакторы на заводе полиэтилена высокого давления. На финансирование объектов капитального строительства, замену и обновление оборудования в 2018 году «Казаньоргсинтез» направил 12 млрд рублей, что в 1,5 раза больше уровня 2017 года.

В марте 2018 года на предприятии было запущено производство рукавной трехслойной FFS-пленки для фасовки продукции. В августе — модернизированы под возможность переработки пропанового сырья цеха завода этилена. В декабре 2018 года — запущен новый узел производства естественного красителя из техуглерода. В 2020-м году в цехе азота и воздуха построено компрессорное отделение производительностью до 50 000—55 000 нм³/час. Реконструированы цеха хранения сырья и готовой продукции. Также было заменено изношенное оборудование основных производств других подразделений КОСа.

Значительная часть средств направлена на мероприятия по повышению надежности и эффективности работы энергетического хозяйства «Казаньоргсинтеза». Приобретение Группой ТАИФ в 2010 году двух ТЭЦ: Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3, — и создание собственной генерирующей компании АО «ТГК-16» стало важнейшей вехой в истории Группы компаний. Сотни миллиардов рублей, вложенных в приобретение и модернизацию энергетических производств, позволили ликвидировать зависимость нефтепереработки и нефтехимии только от одного источника независимого питания и кратно повысить надежность тепло- и электроснабжения производственных мощностей как в нефтехимической столице Татарстана Нижнекамске, так и в Казани, а также они позволили провести коренную модернизацию на производствах АО «Татэнерго» и АО «Электрические сети» РТ.

— Это огромная, но крайне важная работа. Сколько «Казаньоргсинтез» терял на остановках из-за прекращения подачи тепла и электроэнергии — с трудом поддается подсчетам. Только за счет реализации программы нормализации энергоснабжения, повышения его надежности и бесперебойности нам удалось почти вдвое поднять возможности производств, — поделился Альберт Шигабутдинов.

Фарид Минигулов представил металлоценовый полиэтилен на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Фото Владимира Туник

Предприятие постоянно работает над повышением качества продукции, обновляет и расширяет марочный ассортимент. В 2019 году новинка «Казаньоргсинтеза» — металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) марки F2010M — отмечена Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

— Новая марка предназначена для переработки методом экструзии с раздувом в пленки различной толщины для упаковки, хранения, транспортировки товаров, изготовления мешков, используемых в тяжелых условиях. Пленки обладают высокой прочностью при растяжении и высокой стойкостью к проколам. Мы получили около 2 тыс. тонн промышленной партии металлоценового катализатора. Планируем увеличить производство до 20 тыс. тонн, — рассказал президенту Татарстана Фарид Минигулов, презентуя новинку. Он также отметил, что предприятие — единственный российский производитель металлоценового полиэтилена.

Собственные энергомощности

Одним из примеров международного сотрудничества служит подписание в прошлом году на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя — 2019» между руководством немецкой компании Siemens и «Казаньоргсинтезом» контракта на строительство для нужд нефтехимического предприятия парогазовой электростанции мощностью 250 МВт. Подписание состоялось при личном участии генерального директора АО «ТАИФ», председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», председателя совета директоров «Казаньоргсинтеза» Руслана Шигабутдинова.

Siemens построит для «Казаньоргсинтеза» парогазовую электростанцию мощностью 250 МВт. Фото Романа Хасаева

Немецкий концерн произведет и поставит газовую турбину SGT5-2000E с генератором и паровую турбину SST-600 с генератором, автоматизированную систему управления технологическим процессом электростанции и оборудование схемы выдачи мощности. Ввод в эксплуатацию ПГУ запланирован на март 2023 года. Таким образом, увеличится производство электроэнергии на предприятиях ГК ТАИФ.

Руслан Шигабутдинов отметил, что энергетический проект позволит в дальнейшем использовать на предприятии собственные мощности и оптимизирует затраты на производство конечной продукции, тем самым снизив воздействие на окружающую среду.

Фарид Минигулов добавил, что компания продолжит следить за тенденциями развития химической промышленности и внедрять современные технологии производства.

Сегодня, вновь вспоминая весь этот путь, полный, казалось бы, непреодолимых преград, сложностей, все же не сумевших ни сбить настрой, ни хоть чуть-чуть притормозить запущенный АО «ТАИФ» процесс преобразований на «Казаньоргсинтезе», Альберт Шигабутдинов уверенно заявляет:

— В новой России — это один из самых лучших реализованных проектов в нефтехимии.

Руслан Шигабутдинов: «Не существует проблем и задач, которые не смог бы решить доблестный орденоносный коллектив ПАО «Казаньоргсинтез»». Фото Романа Хасаева

Сейчас «Казаньоргсинтез» — предприятие с постоянно растущей капитализацией, реализованными глобальными проектами и не менее амбициозными планами.

— Наш непростой промышленный путь показывает, что не существует проблем и задач, которые не смог бы решить наш доблестный орденоносный коллектив. Предприятие возникло не по мановению волшебной палочки. За ним стоит каждодневный труд многотысячного коллектива. Ветераны производства заложили основу нашего предприятия, поднимали заводские корпуса в далеких 50—60-х годах, обеспечивали безаварийную эксплуатацию, сохраняя предприятие в трудные перестроечные годы. Особенно огромен вклад тех, кто сегодня, опираясь на опыт предыдущих поколений, вооруженный новейшими технологиями, строит современные заводы и трудится на благо предприятия, — отметил достижения «Казаньоргсинтеза» генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов.

История «Казаньоргсинтеза» видится успешной и перспективной благодаря грамотной и компетентной стратегии, слаженной и квалифицированной работе. Главное — сохраняется эффективный подход, когда в любые времена ставка делается на развитие производств, честный труд и максимальные возможности, уверен Руслан Шигабутдинов. И подчеркивает: «Мы ставим перед собой высокие цели и уверены в людях, которые создают «Казаньоргсинтез» сегодня».

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