От исполкома Казани требуют возмещения ущерба за последствия атаки дронов

Строитель из Азербайджана добивается компенсации за ремонт машины, пострадавшей от воздушной атаки на столицу Татарстана

Фото: Реальное время

Взыскать с исполкома Казани ущерб, причиненный взрывом дрона 21 декабря 2024 года намерен автовладелец Натиг Искандаров. Мужчина подал судебный иск, в котором ссылается на Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Еще несколько потерпевших казанцев ждут результатов суда, чтобы пройти по проторенной дорожке. Предыстория и подробности иска, а также мнения юристов о перспективах истца — в материале «Реального времени».

«Были продырявлены капот, дверь, крыло и крыша»

Вахитовский райсуд Казани рассматривает иск жителя Азербайджана Натига Искандарова, который требует от исполкома Казани возместить расходы на ремонт его автомобиля Hyundai Sonata. Машина пострадала в результате падения дрона 21 декабря 2024 года на улице Красной Позиции. Третьими лицами по делу проходят Минфин Татарстана, Минобороны России и ГУ МЧС по РТ.

— Утром 21 декабря я приехал на работу, — рассказал «Реальному времени» Натиг Искандаров. — Я строитель, наш объект находится по адресу: улица Красной Позиции, 2. Машину припарковал метров за 20—25 от объекта. Мы с прорабом еще постояли на улице и только зашли внутрь, как услышали взрыв. Выбежали — видим, дрон упал. Подбежал я к автомобилю, вижу — он и еще пять-шесть машин, которые рядом стояли, повреждены. У меня были насквозь продырявлены капот в двух местах, левая водительская дверь, левое переднее крыло и крыша, треснуло лобовое стекло.

Автомобиль Натига Искандарова пострадал в результате падения дрона 21 декабря 2024 года на улице Красной Позиции. скриншот телеграм-канала "В Татарстане поймут""

Искандарова, как и других автовладельцев стоявших на улице автомобилей, следователи опросили сразу — на месте. Затем, уже через месяц, его вызывали в Следком, сообщили, что признали потерпевшим, выдали соответствующие документы и рекомендовали пройти независимую экспертизу, чтобы оценить ущерб.

«Были насквозь продырявлены капот в двух местах, левая водительская дверь, левое переднее крыло и крыша, треснуло лобовое стекло». скриншот документации независимой экспертизы

— Стоимость восстановительного ремонта мне оценили в 461 тысячу рублей, а экспертиза обошлась еще в 6 тысяч, — говорит Искандаров. — Но больше меня никто никуда не вызывал. Размерами ущерба не интересовался. Следственный комитет под расписку выдал нам, потерпевшим, наши машины, и я был вынужден сам ее отремонтировать, потому что без нее с моей профессией не обойтись.

Минфин и исполком в выплате отказали

Натиг Искандаров по совету юристов обратился в Минфин Татарстана с заявлением об оплате причиненного вреда. Обосновал свои притязания ссылкой на статьи Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», где указано, что граждане РФ имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайной ситуации. Он исходил из того, что распоряжением раиса Татарстана в связи с массовой атакой дронов 21 декабря в Казани был введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно закону, финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера является расходным обязательством муниципального образования, поэтому из Минфина его претензию направили в исполком Казани.

Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера является расходным обязательством муниципального образования. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Но из исполкома пришел отказ. «Реальное время» обратилось в ведомство с запросом о причинах отказа, а также о том, какие меры помощи были оказаны потерпевшим при взрывах и падении дронов в различных районах Казани и есть ли среди потерпевших граждане, которым был оплачен ремонт транспортных средств. По получении ответ будет опубликован.

Шансы зависят от гражданства

«Реальное время попросило экспертов-юристов оценить перспективы иска Искандарова.

— Теоретически ущерб по уголовному делу должен возмещать преступник, — говорит казанский адвокат Павел Мазуренко. — В нашем случае субъекты преступления находятся за границей России и предъявить им гражданский иск крайне затруднительно. Я знаю, что, например, в Белгородской, Брянской, Саратовской, Курской областях потерпевшие получают компенсацию ущерба из областного бюджета.

«В нашем случае субъекты преступления находятся за границей России и предъявить им гражданский иск крайне затруднительно». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Мазуренко ответил, что на сегодня отсутствует единая практика по выплатам такого рода: в каком объеме и в каком порядке возмещается ущерб. Он полагает, что этот вопрос скоро будет решен на федеральном уровне.

— Если бы речь шла о гражданине России, то шансы выиграть дело к исполкому у автомобилиста были бы очень велики, — считает юрист, представитель Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — Но в данном случае истец не имеет гражданства, и это может послужить поводом для отказа: в законе четко прописано право на возмещение для граждан.

Однако у Натига Искандарова, по мнению Копвиллема, все же есть шансы добиться оплаты восстановительного ремонта автомобиля. Собеседник издания считает, что можно попытаться взыскать ущерб с Министерства обороны России, либо с российского правительства, как с главных «фигур» в СВО, которая в конечном счете и стала причиной прилета и падения дронов в Казани.