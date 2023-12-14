Владимир Путин: «Татарстан развивается хорошо»

Фото: скриншот realnoevremya.ru

В Татарстане хорошо развита инфраструктура, поэтому он становится центром притяжения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которые проходят в Москве, отвечая на вопрос, почему Казань выбрали местом проведения саммита БРИКС в 2024 году.

— Татарстан развивается хорошо, а Казань — один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент, и нынешний [раис республики Рустам] Минниханов работают хорошо, — сказал он.

По его словам, Татарстан — хороший пример для всей России. Он обратил внимание, что в республике налажено взаимодействие между различными конфессиями.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассниках» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина