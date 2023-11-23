Рустам Минниханов изменил состав комиссии Совбеза Татарстана по информационной безопасности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав комиссии Совета Безопасности Татарстана по информационной политике. Указ размещен на официальном сайте татарстанского лидера.

В состав комиссии включили начальника отдела координации информационной безопасности Минцифры Татарстана Ильдара Валиева. В то же время комиссию покинули четыре человека.

— Вывести из состава комиссии Ш.Р. Биккинина, В.В. Дьячкова, К.В. Семенихина, Р.И. Фатыхова, — говорится в документе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За первые пять месяцев 2023 года количество кибератак на цифровые ресурсы Татарстана выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году по отношению к 2021-му количество кибератак на цифровые ресурсы республики выросло в 120 раз.



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Айрат Назипов