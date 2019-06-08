События недели: перестановки в правительстве и «Рубине», делегация на ПМЭФ и реальный срок для Даутовой

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Уходящая неделя запомнилась кадровыми решениями: Роман Шайхутдинов лишился министерского портфеля, сохранив при этом статус вице-премьера, а главой Министерства информатизации и связи был назначен теперь уже экс-руководитель Альметьевского района Айрат Хайруллин. «Рубин» официально сообщил, что Курбан Бердыев покидает пост главного тренера. Значимым событием недели стал Петербургский международный экономический форум, где ударно поработала делегация Татарстана. Об этих и других событиях уходящей недели — в субботнем обзоре «Реального времени».

Делегация на ПМЭФ

В четверг открылся Петербургский международный экономический форум, на который прибыла внушительная татарстанская делегация. Рустам Минниханов принял участие в работе разных площадок и в пленарном заседании, на котором выступил президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что «формально рост глобальной экономики характеризуется положительными значениями. В 2011—2017 годах рост в среднем 2,8 процента ежегодно. В последние годы — чуть больше трех процентов».

«Но на наш взгляд, и лидерам государств, всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе. И этот кризис носит всеобъемлющий характер», — сказал Владимир Путин.



Минниханов провел множество переговоров. Среди них — с премьер-министром Саксонии Михаэлем Кретчмером, президентом корпорации Siemens Йозефом (Джо) Кэзером, вице-президентом Google Меиром Брандом, CNCEC Дай Хэгенем и гендиректором ООО «Сен-Гобен Рус» Антуаном Пейрюдом. Республикой заключено большое число соглашений, в том числе со Сбербанком, компаниями Ozon, «Яндекс.Маркет», «Магнит», МТС, «Эрикссон», Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ПАО «СИБУР Холдинг».

Татарстан занял второе место в рейтинге регионов по инвестклимату



На Петербургском международном экономическом форуме 7 июня Агентство стратегических инициатив представило итоги национального рейтинга по инвестклимату в регионах страны. Татарстан три года подряд возглавлял рейтинг АСИ, пока в прошлом году не спустился на третье место, и вот теперь возвращает себе лидерство, поднявшись на вторую строчку. Москва заняла первое место, третье — Тюменская область.

За год республика разработала и приступила к внедрению новых практик и инструментов развития предпринимательства. Некоторые были отмечены президентом РТ в ходе выступления на сессии АСИ.

ТАИФ заключил соглашения на ПМЭФ-2019

На второй день Петербургского международного экономического форума республиканский холдинг «ТАИФ» подписал два стратегически важных соглашения: основные направления совместной работы Группа наметила с «Иокогава Электрик СНГ». Кроме того, татарстанская компания намерена продолжить работу с давним партнером — Schneider Electric.

«В соглашениях будет расписано, как будет проходить подготовка, если специалист будет обучаться тем технологиям, которые мы применяем, и как будет изготавливаться оборудование целенаправленно для наших предприятий, которое они производят, и как это дальше будет эксплуатироваться», — приоткрыл содержание контрактов генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Кадровые перестановки в правительстве

Главной новостью 48-го заседания Госсовета стали кадровые перестановки в республике. Роман Шайхутдинов сохранил статус вице-премьера, но лишился портфеля министра информатизации и связи. Он стал вице-премьером не на постоянной, а на освобожденной основе. Роман Шайхутдинов будет «связным» во взаимодействии с федеральными структурами в развитии Иннополиса.

На должность министра информатизации и связи Татарстана был назначен 37-летний Айрат Хайруллин, ранее возглавлявший Альметьевский район. В свое время он занимал должность замгендиректора «Центра информационных технологий РТ», где занимался внедрением электронного правительства. В Альметьевске перспективному экс-помощнику президента РТ по экономическим вопросам (2012—2015 гг.) дали поработать «на земле», дабы тот смог получить соответствующий управленческий опыт.

«Рубин» официально объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба

В среду «Рубин» на своем официальном сайте сообщил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба, однако руководство республики сначала не подтвердило эту информацию. «Мы не комментируем решение клуба, это самостоятельная организация, которая самостоятельно принимает кадровые решения», — отметила тогда замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Уже в четверг на сайте клуба появилось сообщение о назначении исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» Романа Шаронова. 42-летний специалист на протяжении двух предыдущих сезонов возглавлял тренерский штаб молодежной команды.

В пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов выразил свое мнение: «Я считаю, что Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет».



Напомним, Бердыев возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, в 2017 году он вернулся в «Рубин». Под его руководством казанский клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012).

Приговор экс-главе «Спурта»



В понедельник Вахитовский районный суд приговорил экс-главу «Спурта» Евгению Даутову к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями и фальсификации отчетности. Защита же просила не лишать Даутову свободы, так как она помогала следствию и может возместить ущерб. Интерес представляет и выступление Даутовой в прениях — она рассказала, как еще в 2007 году хотела спасти КЗСК от долгов и продать его миллиардеру Виктору Вексельбергу.

Напомним, всего в деле четыре эпизода, ущерб составляет около 2,9 млрд рублей. Подсудимая признала вину и попросила об особом порядке рассмотрения дела. На схожую сумму Агентство по страхованию вкладов предъявило к Даутовой гражданский иск.



Мусульмане отметили Ураза-байрам



Во вторник мусульмане отметили праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание месяца Рамадан. Празднование прошло во всех мечетях России. В Татарстане и Башкортостане по случаю Ураза-байрама 4 июня был объявлен праздничным нерабочим днем. В некоторых регионах Северного Кавказа, к примеру, отдыхали три дня.



Мусульман поздравили глава государства Владимир Путин и президент Татарстана Рустам Минниханов. Путин отметил, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, а также в единение народов России. «Убежден, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия», — говорится в поздравлении российского президента.



Минниханов принял участие в праздничном богослужении в Галеевской мечети, которая стала основной площадкой в Казани. Именно здесь провел торжественную проповедь (хутбу) председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Также муфтий возглавил праздничную молитву (гает-намаз). В Татарстане и Башкортостане для населения были организованы городские праздничные мероприятия.

Во вторник мусульмане отметили праздник разговения. Фото Рината Назметдинова

Зеленодольские «Каракурты» сдадут в следующем году



Знаменитый проект строительства малых ракетных кораблей нового поколения «Каракурт» («черный паук») под шифром 22800 грозит «потопить» татарстанских корабелов, исполняющих гособоронзаказ на строительство самой большой серии этих судов в России. «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» во второй раз в этом году переносит сдачу ВМФ РФ первого и флагманского корабля под названием «Циклоп». Вместо 2019 года он будет сдаваться в 2020-м, сообщили источники «Реального времени» в судостроительной отрасли. Информацию об очередной годовой отсрочке подтвердили и на самом заводе.

Добавим, что «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» подписал с Минобороны РФ контракт на строительство пяти кораблей общей стоимостью почти 50 млрд рублей в августе 2016 года. Согласно ему, первая поставка должна была состояться в августе 2018 года.



Трасса со скоростью до 110 км/ч

С 6 июня на участке федеральной трассы М-7 «Волга» с 886-го по 896-й км, проходящем по территории Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов, для легковых автомобилей максимально разрешенная скорость возросла до 110 км/ч. Это первый в Татарстане участок дороги с подобным скоростным режимом, более того, в дальнейшем такой скоростной режим могут распространить и на другие участки трассы Казань — Набережные Челны.

Предложения по увеличению скоростного режима рассмотрели в октябре 2018 года после завершения реконструкции участка М-7 с 856-го по 888-й км. По итогам анализа аварийности и изучения дорожно-транспортной обстановки УГИБДД по РТ и балансодержатель дороги — ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» выбрали 10-километровый участок для изменения скоростного режима.

Новшества на выборах в Госсовет Татарстана



В пятницу Центризбирком Татарстана озвучил новшества предстоящих выборов депутатов в Госсовет РТ и стоимость их проведения — 306 млн рублей, большую часть этой суммы направят на оплату труда 24 тысяч работников избиркомов. Республиканский ЦИК рассказал, как перенимает опыт федеральных кампаний в проведении выборов регионального уровня. В частности, впервые на выборах в татарстанский парламент можно будет проголосовать не на своем участке, а кандидатам расширяют возможности агитации. Следом, уже на выборах главы Татарстана в 2020 году, в республике появятся более сотни «цифровых участков».

Всего в день выборов для татарстанцев будут работать 2762 участка. Еще 49 УИК будут оборудованы в «местах временного пребывания граждан» — больницах, вокзалах, аэропортах.

