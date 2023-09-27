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Рустам Минниханов принимает участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Туркменистана

15:20, 27.09.2023
Рустам Минниханов принимает участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Туркменистана
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Туркменистана. Об этом сообщает его пресс-служба.

Рустам Минниханов и руководители компаний, которые реализуют в Туркменистане крупные проекты, накануне прибыли в Ашхабад. С ними встретились президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Стороны поговорили про работу туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В рамках визита раис Татарстана осмотрел Аркадаг.

Рустам Минниханов заявил, что деловые круги Татарстана заинтересованы в расширении своего присутствия на рынках Туркменистана. Он обратил внимание, что республика является «одним из наиболее активных и надежных» партнеров Туркмении.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич

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