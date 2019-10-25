«Мой бизнес» в Казани: 9 000 гостей, мотивация Лейсан Утяшевой и особенности турецкого бизнеса

Бизнес-форум в Казани собрал предпринимателей из разных регионов России

Фото: Ринат Назметдинов

Казань накануне приняла одно из ключевых событий года — самый масштабный предпринимательский форум «Мой бизнес», проводимый третий год подряд при поддержке Рустама Минниханова университетом «Синергия». В этом году, в рамках нацпроекта по поддержке предпринимателей, подобные форумы проходят по всей стране. В столице республики на двух площадках в «Татнефть Арене» собрались ведущие бизнес-спикеры, предприниматели из разных регионов и профильные чиновники. О том, какие советы раздавали эксперты со сцены и ощутили ли на себе бизнесмены практический эффект от участия в форуме — в репортаже «Реального времени».

«Татарстан — самый массовый»

Форум «Мой бизнес» прошедший накануне в «Татнефть Арене», собрал на своей площадке порядка 9 тысяч участников. Помимо этого впервые была организована прямая трансляция выступлений хедлайнеров на большие экраны в два крупных татарстанских города: Альметьевск и Набережные Челны.

Форум начался с видеообращения министра экономического развития РФ Максима Орешкина, напомнившего собравшимся, что форумы «Мой бизнес» уже прошли в Барнауле, Самаре, Светлогорске, Краснодаре и Ростове-на-Дону. «Подобные мероприятия будут проходить до конца этого года по всей стране. На форуме и мастер-классах предприниматели и те, кто собирается открыть свое дело, узнают о своих правах, возможностях и ознакомятся с лучшими практиками ведения бизнеса. Малый бизнес должен стать движущей силой развития экономики», — подчеркнул министр.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого и был создан форум «Мой бизнес», содержит в себе комплексную систему поддержки предпринимателей, нацеленную на создание для них максимально комфортных условий. К слову, в рамках нацпроекта создаются специальные центры «Мой бизнес». В Казани подобный центр открылся в январе и за прошедшее время в него уже обратились свыше 13 тысяч предпринимателей. По линии нацпроекта в республике финансируется целый ряд проектов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

Глава республики заявил, что вопрос поддержки бизнеса является первостепенным для Татарстана, отметил, что предпринимательскому сообществу «необходимо общаться и показывать положительные примеры»

Президент Татарстана Рустам Минниханов вышел на главную сцену события в сопровождении директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милены Арслановой. Глава республики заявил, что вопрос поддержки бизнеса является первостепенным для Татарстана, отметил, что предпринимательскому сообществу «необходимо общаться и показывать положительные примеры».

— Татарстан всегда выгодно выделялся на фоне других субъектов Российской Федерации. Вы побили рекорд среди всех форумов, которые уже проходили в других регионах — вы самые массовые. Мы еще не собирали девяти тысяч участников, не организовывали трансляцию в другие города. Вы сделали этот форум, — выступила с приветственным словом Милена Арсланова. — Наша главная цель — дать вам знания. Также форум дает возможность обменяться мнениями, опытом и контактами, но нам хотелось бы, чтобы вы, придя на площадку форума, также познакомились друг с другом и помогли друг другу развивать свой бизнес.

«Если бы такие форумы проводились в то время, когда я только начинал...»

Пожелания, озвученные представителем Минэкономразвития, воплотились в жизнь — по крайней мере об этом свидетельствуют слова опрошенных нашим изданием бизнесменов. К примеру, известному российскому сыровару Олегу Сироте удалось найти на площадке форума потенциальных партнеров из Татарстана.

— Сразу после моего выступления меня пригласили посмотреть сыроварню в ресторане в центре Казани — поедем туда прямо сейчас. На саму ферму, к сожалению, не успеем из-за того, что нам скоро улетать обратно. Так что программа не только интересная, но и полезная. Мы также обменялись контактами с местными коллегами, которые торгуют сыром в своем магазине, поэтому, возможно, благодаря форуму наши сыры появятся и в Казани, — рассказал Сирота «Реальному времени».

Известному российскому сыровару Олегу Сироте удалось найти на площадке форума потенциальных партнеров из Татарстана

О пользе мероприятия для бизнесменов сыровар сказал следующее: «Если бы такие форумы проводились в то время, когда я только начинал, то мой бизнес, конечно, развивался бы быстрее. Ответы на многие вопросы здесь уже есть. Помимо этого здесь есть опыт реальных предпринимателей, также тут присутствуют чиновники — всех нас объединяет одна площадка».

— Я выросла с подобного мероприятия: в свое время я попала на бизнес-форум и поняла, что хочу находиться в окружении таких же людей, — поделилась с нашим изданием сооснователь Hyperscript.ru, эксперт по скриптам продаж Настасья Белочкина. — Форум — это популяризация того, что надо учиться. За 20 минут выступления спикер не может дать профессию, но он может замотивировать вас идти дальше, показать, в каких областях у вас есть пробелы. Эксперты во многом зажигают аудиторию своим примером. Бизнес-форумы — это, скорее, история не про образование, а про мотивацию и понимание того, что есть куда расти.

Обо всех инструментах — в одно время в одном месте

Руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего бизнеса Республики Татарстан» Тимур Гумеров рассказал о господдержке предпринимателей со стороны Минэкономики РТ.



В рамках выступления спикер рассказал о программе субсидирования процентной ставки, которую ведет ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ», а также об инструментах поддержки со стороны Гарантийного фонда РТ.

Стоит отметить, что Минэкономики РТ впервые решило донести до аудитории информацию о том, на какие меры поддержки могут рассчитывать предприниматели Татарстана в подобном, обобщенном формате. Несмотря на это, сессия при участии главы ГКУ собрала внушительное количество слушателей — гораздо больше, чем у ряда других спикеров, выступавших на малой сцене форума. При этом люди активно общались с Гумеровым и задавали вопросы по теме.



У участников была возможность послушать самого титулованного бизнес-тренера в России Радислава Гандапаса

«Есть кто-нибудь, кто хочет со мной работать?»

Программа форума пестрила разнообразием тем и спикеров. В частности, у участников была возможность послушать самого титулованного бизнес-тренера в России Радислава Гандапаса. Настоящий аншлаг наблюдался на выступлении российской спортсменки и телеведущей Лейсан Утяшевой, решившей посмотреть в своей лекции на бизнес через призму профессионального спорта и напомнить предпринимателям о важности здорового образа жизни.

— Жесткий режим действительно работает, и если мы с вами серьезно настроены на результат, то придется включить спортивную дисциплину. Нужно рвать шаблоны о том, что бизнес — это алкоголь и тусовки. Бизнес — это серьезное дело, где рулят дисциплина и спорт, а не разложение, — выступила с мотивирующей речью прославленная спортсменка.

Также на форуме прозвучала лекция генерального директора DESNET Technology Омера Экинджи, посвященная тому, как делается «человечный» бизнес. Господин Экинджи призвал предпринимателей не бояться провалов (у него самого за плечами 10 неудачных проектов, которые тем не менее не смогли его остановить), не делать возраст своим ограничителем, а также проживать спокойную и простую жизнь, несмотря на то, сколько вы зарабатываете. Примечательно, что один из примеров грамотного выстраивания бизнеса, вызвал у зрителей особенно сильную реакцию.

— Я ощущаю себя президентом, который несет полную ответственность за свою команду. Люди, которые у меня работают, не могут взять кредит — вместо этого мы делаем следующее: если человек хочет что-то приобрести, то компания покупает это, а затем мы вычитаем определенную сумму из его зарплаты. При этом — никаких процентов. Есть кто-нибудь, кто хочет со мной работать? — из зала раздался одобрительный свист и громкие аплодисменты. — Просто я знаю: если моего сотрудника постоянно будут беспокоить звонки из банков, он не сможет эффективно работать.

1 / 35 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов