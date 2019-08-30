«Захотелось, чтобы он ожил»: в благоустройство легендарного казанского двора вложили 25 млн рублей

Власти столицы Татарстана и ее жители совместно отремонтировали двор на улице Гагарина. Сегодня состоялся праздник по случаю его открытия после реконструкции. Подробности — в материале «Реального времени».

Вложились 50 на 50

Еще совсем недавно во дворе, расположенном между домами №103, 105 и 107 по улице Гагарина и домом №22 по улице Восход, был заросший пустырь. А ведь именно эти дома хранят частицу истории страны — здесь жили летчики, инженеры-конструкторы Казанского моторостроительного производственного объединения, работники авиастроительной промышленности Казани. Среди них летчики-испытатели Николай Губин, Анвар Каримов, Владимир Свиридов, штурман-испытатель Василий Демидов, заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Борис Машковцев, а также младший сын Иосифа Сталина, генерал-лейтенант ВВС Василий Сталин.

Недавно глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов поддержал инициативу жильцов домов на улицах Гагарина и Восход — совместными усилиями решено было привести двор в порядок. Проект благоустройства территории на общественных началах разработала заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Казани Жанна Белицкая, которая живет в этом дворе, а директор группы компаний «Бриз» Андрей Беляков, выросший здесь же, вложил в благоустройство 12 млн руб.

На эти деньги при участии «УК ЖКХ Московского района Казани» соорудили детские и спортивные площадки, заменили наружное освещение, завезли чернозем, высадили деревья, разбили клумбы, огородили контейнерную площадку для раздельного сбора мусора. По программе «Ремонт дворов, внутриквартальных проездов и поселковых дорог г. Казань» финансирование этого двора составило около 13 млн руб. На эту сумму отремонтировали асфальт, сделали парковочные карманы и тротуары.

Эти дома хранят частицу истории страны — здесь жили летчики, инженеры-конструкторы Казанского моторостроительного производственного объединения, работники авиастроительной промышленности Казани

Ребята с нашего двора

Родители Андрея Белякова до сих пор живут в одном из домов на Гагарина.

— Здесь прошли мои детство и юность, — говорит, глядя на родительский дом, предприниматель. — Захотелось создать уютный дворик, чтобы он ожил, наполнился детьми. Ведь раньше тут было полно ребятни. Все мы друг друга знали, все время проводили на улице. Современные же дети с компьютерами и планшетами не знают друг друга, не знают, что можно делать во дворе. Теперь они будут больше общаться, заниматься спортом. Не все измеряется деньгами. Мы вложили в этот двор душу, он будет радовать нас долгие годы. Спасибо жильцам, что поддержали нас, вместе мы можем многое сделать.

Жанна Белицкая проводит экскурсию по двору и показывает выставку старых фотографий. На одной из них — она и Андрей Беляков (им лет по семь) сидят вместе на санках. По словам архитектора, у людей, которые работали в КАПО им. Горбунова, было очень мало времени для отдыха, поэтому единственным местом для развлечений был двор. Ей нравилась атмосфера, когда заводчане собирались за большим столом, пели — это была очень добрая и дружная компания.

— Наш двор легендарный, — рассказывает Белицкая. — О нем писали в 1956 году в журнале «Работница», вырезка из него есть на нашей фотовыставке. Константин Симонов писал о летчике-испытателе Губине, который жил в доме №103. Он был сначала инженером. И когда во время полета погиб его пилот, Николай Денисович взял штурвал в свои руки и сумел посадить самолет. И потом уже он стал летчиком-испытателем в КАПО им. Горбунова. Мои дедушка и бабушка работали там же. У дедушки было очень много патентов на изобретения.

— Прошлой осенью мы с соседями начали ухаживать за деревцами, управляющая компания приобрела нам шланг для полива, сделала краны, — продолжает архитектор. — Еще в 2004 году у меня был проект по благоустройству этого двора. Не так давно узнала, что Сергей Миронов курирует подобную работу. Не смогла остаться равнодушной, ведь я родилась в этом дворе, и сейчас здесь живу. Согласилась на безвозмездной основе тоже внести свой вклад. Помимо проекта мы занимались поисками оборудования, скамеек, высадкой растений. У нас даже есть граффити с изображением самолета. И мы сохранили старую клумбу, только немого перенесли ее, чтобы сделать больше площадок для детей. И нужно сказать, что мы соблюдали процедуры, предусмотренные законом.

Жильцов близлежащих домов приветствовали президент РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров

Благоустраивают дворы — преображается город и республика

— Здесь был пустырь, и ничего не было для детей. Мы рады, что теперь наши дочери могут тут играть, часто приходим сюда и благодарны тем, кто навел такую красоту, — делятся впечатлениями жительницы окрестных домов Регина и Алина.

— Через этот двор наши дети ходят в школу, на тренировки и в музыкальную школу, — продолжает Регина. — Раньше тут проходила теплотрасса и была заброшенная площадка, теперь здесь приятно находиться.

— После школы все время здесь гуляем. Тут стало интереснее, качели появились, развлекательные программы бывают, — радуется девочка Ариадна. — У нас много друзей. И мама с моей младшей сестренкой тоже здесь гуляют.

— Все трое живем здесь с 1957 года, — рассказывает о себе и своих приятельницах пенсионерка Валентина Танкеева. — Наш двор был немного запущен. Мы рады, что нам сделали такой прекрасный подарок. Так хорошо здесь отдыхать.

Жильцов близлежащих домов приветствовали президент РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Они осмотрели обновленный двор и пообщались со взрослыми и детьми.

— Мы отмечаем День республики и День города достойными трудовыми достижениями. Провели WorldSkills, сдали к 1 сентября 11 детсадов и 2 школы, реализуем программы капремонта социальных учреждений, не имеющие аналогов в нашей стране. В этом заслуга жителей Татарстана. В это прекрасном дворе мы радуемся вместе с вами, разделяем с вами радость этого праздника, — обратился к жителям двора мэр Казани.

Прямо во дворе для всех собравшихся исполнила песню заслуженная артистка РТ Дина Гарипова

— Каждый раз приезжаешь в Казань и видишь большие изменения, — отметил Игорь Комаров. Президент Путин на закрытии мирового чемпионата профессий сказал, что иностранные гости удивляются, какие интересные и масштабные мероприятия проводят в Татарстане. Республика и ее столица динамично развиваются. В том числе и на примере таких проектов мы видим, какие изменения происходят здесь, какое внимание развитию Татарстана уделяет его президент, правительство и партия «Единая Россия». Надеюсь, эти позитивные изменения во благо жителей республики будут продолжаться и дальше.

— Сегодня в Казани открыли бюст заслуженному машиностроителю Виталию Копылову, который много сделал для обороноспособности нашей страны. И мы должны помнить о наших ветеранах, они внесли свой огромный вклад в развитие государства и республики. Дворов с такой историей, наверное, не так много в России. Но и в других дворах и домах люди должны жить комфортно. Поэтому в ближайшие три года все дворы республики приведем в порядок, сделаем удобными для людей, — пообещал Рустам Минниханов.

Прямо во дворе для всех собравшихся исполнила песню заслуженная артистка РТ Дина Гарипова. В этот день здесь выступали творческие коллективы, играли дети, как когда-то, давным-давно, пили чай и пели под гитару.

Между тем, Жанну Белицкую еще не все удовлетворяет в обновленном дворе. Работы будут продолжаться, есть интересные идеи. Архитектор планирует разместить рядом со стелой арт-объекты с артефактами именно из КАПО им. Горбунова. Молодое поколение должно знать историю города и страны.