Марат Хуснуллин: «Кольцо города точно надо замыкать»!

Марат Хуснуллин пообещал поддержать новые инфраструктурные проекты Казани после закольцовки БКК

Фото: Максим Платонов

Большое Казанское кольцо, которое не смогли замкнуть при модернизации дорожно-транспортной сети к Универсиаде-2013, будет полностью достроено в 2021 году. «Кольцо города точно надо замыкать! — пообещал сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, прибывший на церемонию открытия проезда по эстакаде над Фермским шоссе, с которого и начинается первый 800-метровый отрезок пути к закольцовке БКК. Впереди — еще 1,2 км. «А помните, как мы с Сафиным приезжали на полусогнутых?» — шутил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в диалоге с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Федеральные чиновники дали понять, что после БКК помогут проложить новые транспортные перемычки Казани.

20 минут вместо полутора часов в объезд

800-метровый участок Большого Казанского кольца, построенный ускоренными темпами, свяжет кратчайшим путем промышленную зону в депрессивном районе Борисково с центральной частью Казани. До сих пор жителям этой части города приходилось делать многокилометровый крюк в объезд из-за отсутствия дорожной хорды, которая обеспечивала бы прямой выход в центр города.

Теперь построенная трасса соединит проспект Победы и улицу Баки Урманче с Магистральной и Тихорецкой, по которой сегодня был запущен кольцевой трамвайный маршрут №5. Он пройдет по территории шести из семи районов Казани, а его длина составит 34 км. Так что это будет самый протяженный трамвайный маршрут в России.

Теперь жители Борисково смогут добраться до станции метро «Проспект Победы» за 20 минут вместо прежних полутора часов. Таким образом, промышленная зона между Волгой и озерами Кабан будет наконец фактически присоединена к жилой части Казани. Этот участок стал первым отрезком на пути к замыканию Большого Казанского кольца, который можно считать аналогом московского Садового кольца. Его строительство стартовало в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая смета составила 2,3 млрд рублей, из которых 1 млрд был выделен из федерального бюджета.

Трасса соединит проспект Победы и улицу Баки Урманче с Магистральной и Тихорецкой, по которой сегодня был запущен кольцевой трамвайный маршрут №5

«Рустам Нургалиевич сказал: «Дайте денег — мы построим!»

Долгожданный гость — российский вице-премьер, возглавивший оргкомитет по празднованию 100-летия ТАССР, Марат Хуснуллин прибыл на открытие трамвайного движения с эстакады над Фермским шоссе после прогулки по обновленной набережной Кабана. Вместе с ним в Казань приехали министр транспорта РФ Евгений Дитрих, распоряжающийся дорожными ресурсами и деньгами, и заместитель министра строительства РФ Ирек Файзуллин (который, как заметили журналисты, успел заметно похудеть на федеральном посту). Их с особым вниманием сопровождал президент РТ Рустам Минниханов.

Марат Хуснуллин рассказал, кто и как на самом деле решил судьбу транспортного долгостроя, идеи которого не могли реализоваться с 1969 года (тогда закольцовку БКК впервые заложили в генплан Казани, — прим. ред.):

— Несколько месяцев назад встал вопрос, что нужно на эти цели дополнительное финансирование. Рустам Нургалиевич обратился, сказал: «Дайте денег — мы построим». Мы обратились к президенту РФ, понимая, что, несмотря на коронавирус и сложности, на дорожную отрасль нужно выделить средства, и мы оперативно это оформили и перечислили деньги. За короткий срок был построен сложнейший объект!

Поясним, что изначально на первый этап проекта по закольцовке БКК было выделено 650 млн рублей, но потом Татарстан получил дополнительные ресурсы.

— Мы надеемся, что мы дальше поддержим эту инициативу. Кольцо города точно надо замыкать, — уверенно заявил российский вице-премьер. Федеральные чиновники дали понять, что после БКК помогут проложить новые транспортные перемычки в Казани.

Федеральные чиновники дали понять, что после БКК помогут проложить новые транспортные перемычки в Казани

Хотели в Универсиаду, но не смогли

— Этот проект был несбыточным. Хотели в Универсиаду, но не смогли, — объяснял президент, имея в виду то, что проект тогда не получил федерального софинансирования. — Помните, как мы с Сафиным приезжали на полусогнутых? — улыбаясь, обернулся Минниханов к стоявшему позади Евгению Дитриху.

«Для города это большой подарок, потому что перемычка была заложена еще в 1969 году. Вот он 1969 года (рождения)», — говорил позже президент с журналистами, указывая на Марата Хуснуллина.

Добавим, что строительные работы по второму этапу трассы длиной в 1,2 км — по кольцеванию БКК от Борисковской до Технической — уже идут. По данным пресс-службы Минтранса РТ, на него выделены 2,6 млрд рублей, из которых 1,7 млрд — из федерального бюджета. После того как будет построен второй этап, здесь запустят кольцевое автомобильное движение.

По окончании мероприятия Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Ильсур Метшин и полпред президента в ПФО Игорь Комаров сели в трамвай №5 и проехались по участку БКК, дав таким образом старт эксплуатации знакового для города объекта.

Изначально на первый этап проекта по закольцовке БКК было выделено 650 млн рублей, но потом Татарстан получил дополнительные ресурсы

Четыре полосы движения и трамвайное кольцо

Первому этапу Большого Казанского кольца присвоено название «Магистраль 100-летия ТАССР». Его строительство было самым сложным. Сюда входит четырехполосная дорога, которая запроектирована по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами автомобильного движения в каждом направлении и с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 м. Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 м для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе в рамках первого этапа построен путепровод длиной почти 110 м (109,7 м) и шириной 36 м под четыре полосы движения автотранспорта и две трамвайные линии.

Движение пешеходов через построенный участок Большого Казанского кольца с безопасным выходом на остановочные платформы трамвая обеспечивает новый надземный пешеходный переход на улице Борисковской.

Объект был построен с опережением определенного нормативного срока — за 12 месяцев вместо 17, благодаря пересмотру схемы организации работ и организации временного дорожного движения на участке строительства.

Строительство надземного пешеходного перехода вместо подземного тоже позволило ускорить сроки ввода объекта в эксплуатацию. Подрядчик, ОАО «Мосты РТ», организовал круглосуточную работу на стройке с применением современного высокотехнологичного оборудования и техники.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов