Марат Хуснуллин: «Кольцо города точно надо замыкать»!
Марат Хуснуллин пообещал поддержать новые инфраструктурные проекты Казани после закольцовки БКК
Большое Казанское кольцо, которое не смогли замкнуть при модернизации дорожно-транспортной сети к Универсиаде-2013, будет полностью достроено в 2021 году. «Кольцо города точно надо замыкать! — пообещал сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, прибывший на церемонию открытия проезда по эстакаде над Фермским шоссе, с которого и начинается первый 800-метровый отрезок пути к закольцовке БКК. Впереди — еще 1,2 км. «А помните, как мы с Сафиным приезжали на полусогнутых?» — шутил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в диалоге с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Федеральные чиновники дали понять, что после БКК помогут проложить новые транспортные перемычки Казани.
20 минут вместо полутора часов в объезд
800-метровый участок Большого Казанского кольца, построенный ускоренными темпами, свяжет кратчайшим путем промышленную зону в депрессивном районе Борисково с центральной частью Казани. До сих пор жителям этой части города приходилось делать многокилометровый крюк в объезд из-за отсутствия дорожной хорды, которая обеспечивала бы прямой выход в центр города.
Теперь построенная трасса соединит проспект Победы и улицу Баки Урманче с Магистральной и Тихорецкой, по которой сегодня был запущен кольцевой трамвайный маршрут №5. Он пройдет по территории шести из семи районов Казани, а его длина составит 34 км. Так что это будет самый протяженный трамвайный маршрут в России.
Теперь жители Борисково смогут добраться до станции метро «Проспект Победы» за 20 минут вместо прежних полутора часов. Таким образом, промышленная зона между Волгой и озерами Кабан будет наконец фактически присоединена к жилой части Казани. Этот участок стал первым отрезком на пути к замыканию Большого Казанского кольца, который можно считать аналогом московского Садового кольца. Его строительство стартовало в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общая смета составила 2,3 млрд рублей, из которых 1 млрд был выделен из федерального бюджета.
«Рустам Нургалиевич сказал: «Дайте денег — мы построим!»
Долгожданный гость — российский вице-премьер, возглавивший оргкомитет по празднованию 100-летия ТАССР, Марат Хуснуллин прибыл на открытие трамвайного движения с эстакады над Фермским шоссе после прогулки по обновленной набережной Кабана. Вместе с ним в Казань приехали министр транспорта РФ Евгений Дитрих, распоряжающийся дорожными ресурсами и деньгами, и заместитель министра строительства РФ Ирек Файзуллин (который, как заметили журналисты, успел заметно похудеть на федеральном посту). Их с особым вниманием сопровождал президент РТ Рустам Минниханов.
Марат Хуснуллин рассказал, кто и как на самом деле решил судьбу транспортного долгостроя, идеи которого не могли реализоваться с 1969 года (тогда закольцовку БКК впервые заложили в генплан Казани, — прим. ред.):
— Несколько месяцев назад встал вопрос, что нужно на эти цели дополнительное финансирование. Рустам Нургалиевич обратился, сказал: «Дайте денег — мы построим». Мы обратились к президенту РФ, понимая, что, несмотря на коронавирус и сложности, на дорожную отрасль нужно выделить средства, и мы оперативно это оформили и перечислили деньги. За короткий срок был построен сложнейший объект!
Поясним, что изначально на первый этап проекта по закольцовке БКК было выделено 650 млн рублей, но потом Татарстан получил дополнительные ресурсы.
— Мы надеемся, что мы дальше поддержим эту инициативу. Кольцо города точно надо замыкать, — уверенно заявил российский вице-премьер. Федеральные чиновники дали понять, что после БКК помогут проложить новые транспортные перемычки в Казани.
Хотели в Универсиаду, но не смогли
— Этот проект был несбыточным. Хотели в Универсиаду, но не смогли, — объяснял президент, имея в виду то, что проект тогда не получил федерального софинансирования. — Помните, как мы с Сафиным приезжали на полусогнутых? — улыбаясь, обернулся Минниханов к стоявшему позади Евгению Дитриху.
«Для города это большой подарок, потому что перемычка была заложена еще в 1969 году. Вот он 1969 года (рождения)», — говорил позже президент с журналистами, указывая на Марата Хуснуллина.
Добавим, что строительные работы по второму этапу трассы длиной в 1,2 км — по кольцеванию БКК от Борисковской до Технической — уже идут. По данным пресс-службы Минтранса РТ, на него выделены 2,6 млрд рублей, из которых 1,7 млрд — из федерального бюджета. После того как будет построен второй этап, здесь запустят кольцевое автомобильное движение.
По окончании мероприятия Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Ильсур Метшин и полпред президента в ПФО Игорь Комаров сели в трамвай №5 и проехались по участку БКК, дав таким образом старт эксплуатации знакового для города объекта.
Четыре полосы движения и трамвайное кольцо
Первому этапу Большого Казанского кольца присвоено название «Магистраль 100-летия ТАССР». Его строительство было самым сложным. Сюда входит четырехполосная дорога, которая запроектирована по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами автомобильного движения в каждом направлении и с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 м. Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 м для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе в рамках первого этапа построен путепровод длиной почти 110 м (109,7 м) и шириной 36 м под четыре полосы движения автотранспорта и две трамвайные линии.
Движение пешеходов через построенный участок Большого Казанского кольца с безопасным выходом на остановочные платформы трамвая обеспечивает новый надземный пешеходный переход на улице Борисковской.
Объект был построен с опережением определенного нормативного срока — за 12 месяцев вместо 17, благодаря пересмотру схемы организации работ и организации временного дорожного движения на участке строительства.
Строительство надземного пешеходного перехода вместо подземного тоже позволило ускорить сроки ввода объекта в эксплуатацию. Подрядчик, ОАО «Мосты РТ», организовал круглосуточную работу на стройке с применением современного высокотехнологичного оборудования и техники.
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