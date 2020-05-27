Минтимер Шаймиев: «После войны страна восстанавливалась и развивалась благодаря добыче нефти Татарстана»

Интервью первого президента Татарстана газете «Реальное время»

Фото: Роман Хасаев

Сегодня Татарстан и татары всего мира отмечают главный праздник национальной государственности — 100-летие со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. В честь этого события первый президент Татарстана, Государственный советник Минтимер Шаймиев ответил на вопросы «Реального времени».

— Минтимер Шарипович, как вы оцениваете пройденное республикой 100-летие? Какие трудности возникали в этот период перед жителями, что им приходилось преодолевать, чего они добились?

— История нашего народа трактовалась в разное время по-разному, но, как говорил великий Тукай, наши следы в истории глубоки, это касается и последнего столетия. Татары на протяжении веков были верными сынами, опорой российского государства. Они с оружием в руках защищали рубежи страны, укрепляли экономику, самоотверженно трудились на ниве отечественного образования и культуры.

На заре XX века, когда назрела революционная ситуация, многие народы, в том числе и татары, увидели в этом историческую возможность для обретения собственной государственности, которая, как известно, была утрачена в 1552 году. Тем более национальная политика большевиков под руководством Ленина была привлекательной для народов России. Ленин придавал этому большое значение и неоднократно поднимал вопрос о праве на самоопределение народов, тем самым заинтересовав «инородцев» в участии в революции 1917 года на их стороне, пообещав в последующем образование республик. Это во многом определило успех революции. Впервые за несколько столетий татары получили право определить свое место в меняющемся мире.

27 мая 1920 года был подписан Декрет об образовании ТАССР, и татары впервые после XVI века получили определенную самостоятельность в качестве автономной республики в составе РСФСР — со своей конституцией, своими правами. Это, безусловно, значимое событие в нашей истории.

Подписание договора Татарстана с Российской Федерацией, 15 февраля 1994 г. Фото Михаила Козловского

Что касается трудностей, то Татарстан, находясь в составе РСФСР и СССР, пережил все исторические, порой драматические события вместе со всем многонациональным народом страны. Это и Гражданская война, коллективизация, репрессии, Великая Отечественная война и тяжкие послевоенные годы…

Кстати говоря, после войны страна восстанавливалась, жила и развивалась благодаря растущей добыче нефти Татарстана, которую активно начали добывать в 1943 году. За послевоенные десятилетия ТАССР добилась значительных успехов в своем развитии. Ее возросший социально-экономический, научный и культурный потенциал уже не соответствовал статусу бесправной автономии. Республика Татарстан в целом производила продукции столько же, сколько три прибалтийские республики вместе взятые. Объем промышленности был очень большой. А распоряжались мы всего двумя процентами промышленного потенциала, находящегося в республике.

Встреча с героями СССР, 1994 год. Фото Михаила Козловского

В Советском Союзе не было экономических прав ни у союзных, ни у автономных республик. Все было жестко централизовано и регулировалось из центра. Поэтому, когда было объявлена перестройка, Российская Федерация в июне 1990 года первой приняла Декларацию о своем государственном суверенитете. Второй, 30 августа 1990 года, Декларацию о государственном суверенитете приняла наша республика. Считаю, что мы тогда выбрали единственно правильный путь — путь цивилизованного политического решения назревших проблем. Следующим важнейшим шагом было учреждение института президентства и всенародное избрание первого президента республики 12 июня 1991 года. Далее — проведение референдума о статусе республики 21 марта 1992 года, принятие новой Конституции РТ 6 ноября 1992 года. Все это давалось с огромными трудностями, иногда в условиях противостояния с федеральным центром.

Но после подписания Договора Российской Федерации и Республики Татарстан о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и РТ 15 февраля 1994 года вопросы были сняты, все вошло в русло взаимопонимания и доверия. И Татарстан стал набирать мощь, всесторонне используя свой экономический, политический, культурный, научный потенциал.

Меня радует, что нам в свое время удалось предпринять конкретные, эффективные меры для улучшения жизни татарстанцев. Прежде всего это Программа ликвидации ветхого жилья в 1995—2004 годы, которой до сих пор нет аналогов по стране. За 9 лет бесплатно обеспечили жильем 48 576 тысяч семей. Нашу программу сплошной газификации населенных пунктов республики в 1995—2001 годы тоже пока никто в России не смог повторить. Можно вспомнить и события международного масштаба — празднование 1000-летия Казани, строительство метро, проведение XXVII Всемирной летней Универсиады и т. д.

Вклад Республики Татарстан в развитие страны заметен во все времена. Скажу о нашем времени: роль Татарстана огромна в сохранении мира и целостности России в 90-е годы, и этим надо гордиться. Люди и народы испытываются на крутых поворотах истории, а мы прошли и проходим их достойно — и в 90-е годы, и в настоящее время.

Встреча с новоселами у дома, построенного по Программе ликвидации ветхого жилья. 29 декабря 1998 года микрорайон Азино-1. Фото Михаила Козловского

— Как вы считаете, какие главные вопросы стоят сегодня перед Татарстаном и как республика с ними справляется?

— Сегодня Татарстан — успешно развивающаяся многонациональная республика, которая, сохраняя стабильность и межнациональное и межконфессиональное согласие, работает и идет дальше. Республика стала конкурентоспособной во многих отраслях экономики, инвестиционно привлекательной, более комфортной для жизни. Команда президента республики Рустама Минниханова успешно справляется с современными вызовами. Это признают все, во всех уровнях, в том числе и руководство страны. Поддержка президента России Владимира Владимировича Путина кандидатуры Рустама Минниханова на запланированных на осень выборах президента Татарстана — тому пример.

— К чему необходимо готовиться Татарстану, какие задачи стоят перед ним на будущее?

— Неотложной, сложной задачей является преодоление кризиса, вызванного коронавирусом. Восстановить темпы социально-экономического роста, через это — и благосостояние населения.