В Сабинском районе Татарстана открыли новый корпус конноспортивного комплекса

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru из tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии нового корпуса конноспортивного комплекса в поселке городского типа Богатые Сабы. Его начали строить в прошлом году.

На территории комплекса возвели предманежник размером 42х24 метра со встроенной конюшней на 26 лошадей. Также в проект строительства вошли трибуны для зрителей на 50 посадочных мест и помещение для судей.

Конноспортивный комплекс построили в 2014 году. Объект состоит из конюшни, ипподромного поля, открытой трибуны на 300 человек и крытого манежа. На сегодняшний день на его территории занимаются 53 воспитанника. С ними работают два тренера.

скриншот видео realnoevremya.ru из tatarstan.ru

Сегодня Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Сабинский район республики, где ему показали новые объекты. В их числе: здание общежития местного аграрного колледжа, спортзал, Центр правовой помощи и биологические очистные сооружения.

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Айрат Назипов