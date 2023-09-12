Рустам Минниханов обсудил «Аммоний» с Романом Троценко

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на Восточном экономическом форуме встретился с основателем холдинга «Корпорация АЕОН» Романом Троценко. Они обсудили проект, реализуемый в республике.

— Рустам Минниханов поделился впечатлениями от недавнего посещения завода «Аммоний», — рассказали в пресс-службе раиса Татарстана.

Татарстанский лидер поблагодарил собеседника за химико-технологический лицей в Менделеевске, в котором холдинг провел модернизацию.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Татарстан стал местом, куда стремятся китайские компании. Накануне подписали соглашение с компанией, руководство которой на днях принимало участие в международном российско-китайском форуме в Казани, — обратил внимание Роман Троценко.

Напомним, Рустам Минниханов вместе с делегацией Татарстана находится с рабочим визитом в Приморском крае и участвует в Восточном экономическом форуме. В одном из павильонов Дальневосточного федерального университета организован стенд республики.



На мероприятии Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом «Газпромбанка» Павлом Бруссером. Они обсудили участие банка в финансировании инфраструктурных проектов в Татарстане в рамках государственно-частного партнерства: в частности, проекты в дорожном строительстве, в туризме, в том числе и проект туристической инфраструктуры «Казань марина» в Лаишево.



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Айрат Назипов