Кандидаты в депутаты собирают наказы для проекта «Наш двор»

Единороссы проводят тотальный обход придомовых территорий

Фото: Ринат Назметдинов

Освещение во дворе, асфальтирование, обустройство тротуаров, наведение порядка с мусорной площадкой — о многих наболевших проблемах высказались жители домов двух центральных улиц Казани. Вчера вечером на встрече с кандидатом в депутаты Госсовета РТ, ректором Казанского медицинского университета Алексеем Созиновым они обсудили проект «Наш двор» регионального отделения «Единой России». Подробнее, на что жаловались жители столицы Татарстана и что предложил им кандидат в депутаты, — в материале «Реального времени».

В день выборов — голосование за кандидатов и за благоустройство

Встречи кандидатов в депутаты от «Единой России» с жителями республики проходят в рамках регионального проекта «Наш двор». Родилась идея этого проекта по итогам встреч с избирателями, на основе их обращений через онлайн-сервис «Мой депутат», а также «Мобильную приемную». Президент Татарстана Рустам Минниханов, поддержав инициативу, объявил, что работа по благоустройству дворов начнется с 2020 года. Сейчас единороссы собирают данные, чтобы передать их в республиканский Минстрой для разработки новой программы по обновлению придомовых территорий.

По поручению главы республики по каждому двору в Татарстане уже формируется паспорт. На реализацию программы направят 50 млрд рублей, в том числе за счет рекордных дивидендов «Татнефти». За три года в порядок приведут все дворы многоквартирных домов в республике. Начался первый, подготовительный этап программы. Кандидаты в депутаты обсуждают с татарстанцами модели благоустройства дворов. С 17 июля состоялось около 600 встреч, а всего их запланировано около 900. Кроме того, 8 сентября, в день выборов в Госсовет VI созыва, на всех участках Татарстана жители республики примут участие в анкетировании: каждый избиратель выскажет пожелания по благоустройству своей придомовой территории.

Кандидаты в депутаты обсуждают с татарстанцами модели благоустройства дворов. С 17 июля состоялось около 600 встреч, а всего их запланировано около 900

Десятки встреч, на каждой — десятки проблем

Сначала во двор, который расположился между домами №18, 20 по улице Лесгафта и домами №31, 36 по улице Чехова, вышли наиболее активные пенсионеры, затем стали подтягиваться после работы жильцы помоложе. Дома здесь невысотные, квартир в них не так много. Но чем больше прибывало народу, тем больше открывалось проблем вокруг старых жилых зданий. В процессе обсуждения некоторые жильцы отстаивали разные точки зрения. Правда, после непродолжительных споров все-таки пришли к единому мнению.

— В нашей республике около 9,5 тысячи дворов, и все они будут отремонтированы в течение трех лет, а сейчас абсолютно все пройдут инвентаризацию, — объяснял собравшимся кандидат в депутаты Алексей Созинов. — На основе ваших пожеланий профессионалы разработают проект. В итоге появятся несколько стандартных проектов для разных дворов республики.

Алексей Созинов расписывал все вопросы прямо на схеме двора: осуществить санитарную вырубку — обрезку деревьев, озеленить территорию, заасфальтировать несколько соседних дворов, обустроить тротуары. Жильцы жаловались на отсутствие освещения во дворе. Нужно расширить место для парковки вокруг домов, навести порядок на площадке для мусора, при этом сделать так, чтобы забирать мусор из контейнеров коммунальщикам не мешали припаркованные автомобили. В последнее время в домах стали появляться грызуны из-за близости мусорных контейнеров, поэтому жильцы просили отодвинуть их от дома №36 на максимально возможное расстояние. Но больше всего население беспокоит блуждающая по ночам молодежь, которая веселится в их дворах. Поэтому все собравшиеся с улиц Лесгафта и Чехова просили оградить забором сразу несколько домов. Как объяснил Алексей Созинов, решить этот вопрос не так просто, необходимы подписи всех жильцов и разрешение соответствующих инстанций. Ведь граждане должны гарантировать, что они обеспечат подъезд к домам машин скорой помощи, МЧС и других экстренных служб. Жильцы готовы собрать подписи. Поэтому Алексей Созинов обещал заняться и этой проблемой.

Алексей Созинов расписывал все вопросы прямо на схеме двора: осуществить санитарную вырубку — обрезку деревьев, озеленить территорию, заасфальтировать несколько соседних дворов, обустроить тротуары

— С конца июля провел около десятка встреч с населением разных дворов. И еще осталось семь дворов, — продолжает кандидат в депутаты от «Единой России». — Из экзотики — просят в одном из дворов обустроить место для сушки белья, там, где нет балконов в старых домах. Все чаще встречаются просьбы закрыть от прохожих дворы. Сегодня жильцы на улице Лесгафта и Чехова пока не просят детскую площадку, но уверен, попросят потом, жизнь не стоит на месте. При этом и уровень запросов жильцов тоже повышается. Это нормально. Наши планы и проекты будут меняться и развиваться. Благоустройство двора — это не просто забота о среде обитания. Это забота о здоровье людей, здесь живущих, о состоянии их физического, психического, социального благополучия. Люди живут в гармонии с окружающим миром, если во дворе есть хорошая территория, где не водятся грызуны, где можно посидеть, отдохнуть, пообщаться.

— Мы очень рады, что хоть какое-то собрание провели здесь у нас, пусть хотя бы и к выборам. Нас выслушали, — отметил жилец дома №36 на улице Чехова Роман Царевский.

На улице Лесгафта Елена Кареева поселилась в начале 1980-х годов. Здесь до этого жили ее родители, но она не припомнит, чтобы за несколько десятков лет к местным дворам кто-то проявлял интерес:

— Хочется, конечно, чтобы мы сегодня не просто поговорили. Хочется, чтобы была какая-то польза от этой встречи.

Алексей Созинов сообщил, что при наведении порядка во дворе между улицами Чехова и Лесгафта уберут резиновые клумбы и незаконные гаражи, а заодно пообещал дать поручение проверить вентиляцию в домах. В сентябре все схемы дворов передадут в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Эксперты и специалисты проанализируют данные, по итогам чего создадут новый стандарт двора для республиканской программы. Через два-три месяца будет готов проект облагораживания территории, и Алексей Созинов снова придет сюда, чтобы жильцы документ одобрили.

Жильцы жаловались на отсутствие освещения во дворе. Нужно расширить место для парковки вокруг домов, навести порядок на площадке для мусора, при этом сделать так, чтобы забирать мусор из контейнеров коммунальщикам не мешали припаркованные автомобили

Грандиозная задача — посильная, потому что правильная

Напомним, реализацией программы займутся Минстрой, Минтранс Татарстана и команда помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой. На встрече с главными редакторами СМИ Рустам Минниханов сообщил, что за 4 года в Татарстане привели в порядок 328 общественных пространств. Глава республики считает, что эта новая большая и дорогостоящая программа по силам республике.

Председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин заявил, что каждое четвертое обращение, которое поступает через сайт «МойДепутат.онлайн» и по горячей линии 8-800-201-1600, касается благоустройства. По его мнению, «это еще раз подтверждает, что партия правильно и очень вовремя вышла с предложением создать программу «Наш двор».

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина, сейчас проводится техническая инвентаризация всех дворов республики. Оценивают состояние асфальта, проездов. По желанию жителей проведут работу по восстановлению малых архитектурных форм.

Как попасть в программу со своим двором? Вопрос заинтересовал многих жителей Татарстана. Как пояснили «Реальному времени» в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, в данном случае, скорее всего, будет действовать общий принцип, как и по всем республиканским программам: жителям нужно подать заявление в органы городских или районных властей, а Минстрой будет формировать программу уже исходя из заявок муниципалитетов.

1 / 18 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов