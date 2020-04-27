«7 дней»: бизнес в условиях пандемии, дачный сезон и лаборатория тест-систем на COVID-19

Обзор главных событий минувшей недели на телеканале «Новый век»

С глобальным размахом продолжается атака нового коронавируса на население планеты. Число инфицированных по всему миру вплотную приблизилось к отметке в 3 миллиона, более 200 тысяч человек погибли. В России официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19 — уже более 80 тысяч. На федеральном уровне обсуждается возможность продления режима самоизоляции еще на 2 недели. О том, каким в условиях пандемии будет дачный сезон-2020, об участии татарстанского бизнеса в противостоянии эпидемии и других событиях недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Свежего воздуха глоток

Именно так — как возможность вздохнуть полной грудью, вырваться за пределы четырех уже утомивших за месяц самоизоляции стен — подавляющее большинство населения страны сегодня воспринимает свои садовые и дачные участки. А еще это возможность посадить овощи и фрукты, что станут серьезным подспорьем в нынешних экономических условиях.

На минувшей неделе президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по подготовке к дачному сезону. Сегодня в республике зарегистрированы 950 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в которых насчитывается почти 400 тыс. участков.

Лидер республики согласился с утверждением председателя Союза садоводов РТ Владимира Дейнекина о том, что стратегическое значение садов сегодня даже возрастает, а значит, это направление и возможность людей пользоваться своими участками нуждаются в поддержке республики. С 2018 года на условиях софинансирования (на каждый рубль, собранный садоводами, РТ добавляет два из казны) в Татарстане выделяются средства из республиканского бюджета на поддержку и ремонт внутренних инженерных сетей обществ. В этом году на эти цели зарезервировано 500 млн рублей. Дейнекин обратился также с просьбой изучить возможность минимизировать для пенсионеров стоимость проезда до своих садов и огородов. Президент соответствующее распоряжение Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики дал. А к населению обратился с просьбой относиться внимательнее к своему здоровью, соблюдать все меры предосторожности в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также по максимуму сократить количество контактов — в том числе и в садоводческих обществах.

Рустам Минниханов слова особой благодарности адресовал крупному бизнесу республики, которые сейчас, «в условиях пандемии «не сидят в Москве», а организуют производства, чтобы обеспечить республику средствами защиты». Фото: mpt.tatarstan.ru

Организуют производства, чтобы обеспечить республику средствами защиты

Выступая на прошлой неделе на сессии Госсовета РТ, посвященной в том числе и мерам поддержки бизнеса в период пандемии, Рустам Минниханов слова особой благодарности адресовал крупному бизнесу республики: Группе ТАИФ, «Татнефти», КАМАЗу, которые сейчас не только надеются на помощь и поддержку, но и сами «в условиях пандемии «не сидят в Москве», а организуют производства, чтобы обеспечить республику средствами защиты», — подчеркнул президент.

Коллеги из программы «7 дней» особо сосредоточились на том, что уже сделала для республики и России в целом ведущая нефтяная компания «Татнефть». Благодаря ей в Татарстан была в частности организована доставка шести приобретенных крупными компаниями, в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим», автоматизированных линий по пошиву одноразовых медицинских масок. «ТАНЕКО» в Нижнекамске наладил выпуск антисептиков. Вскоре, сразу после завершения процедуры сертификации, на промышленные объемы производства обеззараживающей и дезинфицирующей жидкости выйдет и «Нижнекамскнефтехим». Активно оказывает крупный бизнес республики в это сложное время помощь тем работникам, кто сегодня на передовой противостояния пандемии, а также наименее социально-защищенным группам населения. В том числе и обеспечивая пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями и многодетные семьи продовольственными наборами, преимущественно собранными из продуктов, произведенных татарстанскими же компаниями. Такими как те, что входят в холдинг «Красный Восток Агро», на одном из предприятий которого так же на прошлой неделе побывала съемочная группа программы «7 дней».

Тест-системы на COVID-19

Нашим коллегам с телеканала «Новый век» удалось побывать в одной из самых востребованных, пожалуй, сегодня лабораторий — той, где происходит обработка тест-систем на коронавирус.

Как рассказали специалисты-эпидемиологи, в России сегодня применяются 11 тест-систем различных производителей. В Татарстане на вооружение взяли два вида — самых чувствительных, способных выдать результат максимально оперативно и с точностью выше 99%.

По словам Лилии Гараевой, начальника отдела государственной регистрации и лицензирования управления Роспотребнадзора РТ, в Татарстане сегодня определены восемь медицинских лабораторий, центр эпидемиологии и две частные лаборатории, которые проводят тестирование, охватывая всю республику. В день в РТ делается по 1,5 тыс. тестов. Часть населения проверку проходит в обязательном порядке: «Это те лица, которые прибыли из неблагополучных регионов, люди старше 65 лет с признаками болезни, люди, работающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием, и медицинские работники», — подчеркнула Гараева. Остальные — по желанию и в частных лабораториях.

Чумной бунт Теодора-Луи Девильи, XIX век. Фото wikipedia.org

Чумной бунт

Человечество пережило уже немало эпидемий. Это и печально известная «испанка» в начале XX столетия, и чума конца XVIII века. Журналисты программы «7 дней» подготовили материал о том, как во времена правления Екатерины II, в годы войны с Турцией противостояли страшной болезни.

«Чтобы сие зло не вкралось в середину империи нашей, учредить заставу в Серпухове на самой переправе чрез реку и определить на оную лекаря, дабы все едущие из Малой России, кто бы то ни был, там остановлен и окуриван был», — писала в 1770 году императрица московскому губернатору Петру Салтыкову.

Были введены карантины на дорогах. Въезжать в Москву и покидать ее можно было только со спецпропусками. Все прибывающие из очагов эпидемии обязаны были иметь документ о прохождении карантина и на два дня отправляться в изоляцию. Меры, очень похожие на те, что актуальны и сейчас.

Под госпитали для чумных отвели несколько монастырей, первым из которых стал подмосковный Николо-Угрешинский. Ситуация меж тем накалялась. Умерших запретили хоронить в городе. Тех, кто нарушил карантин, предписано было сечь плетьми и возвращать в изоляцию. К очагам заболевания — не ближе чем на 7 верст от населенного пункта — продовольствие доставляли возами, деньги покупатели клали в посудину с уксусом, без общения с продавцами.

Благодаря столь строгой изоляции распространение чумы было остановлено. Пандемии удалось избежать, хотя вспышки, кроме Москвы, имели место в Тульской, Воронежской, Архангельской и Казанской губерниях. Но в самой Москве ситуация выходила из-под контроля. Губернатор бежал. Начались погромы и грабежи. Доведенные до отчаяния люди отправились вымаливать прощения у Богородицы, решив припасть к Боголюбской иконе, установленной в Варварских воротах Китай-города. Московский митрополит Амвросий, понимая опасность скопления народа в разгар эпидемии, решил его прекратить. Икону убрать в храм, а сундук с деньгами передать в Воспитательный дом. Но суеверные горожане превратно истолковали решение Амвросия и решили, что он намеренно прячет икону, чтобы люди не могли вылечиться, и подняли бунт. Чудов монастырь, где жил митрополит, был разгромлен и разграблен. Успевшего скрыться митрополита нагнали в Донском монастыре и растерзали.

Портрет Григория Орлова. Фото wikipedia.org

Бунт подавили в три дня, а граф Григорий Орлов, получивший неограниченные полномочия, ужесточил карантин, увеличил число постов и больниц, повысив жалование докторам, наложил запрет на въезд в город и выезд из него и, с поддержки императрицы, вернул смертную казнь за мародерство и грабежи. А еще по его распоряжению был организован подвоз предметов первой необходимости. Людей направили на ремонт и починку дорог, разбор старых построек. К концу 1771 года с эпидемией удалось справиться.

Узнать больше об этих событиях, вместе со съемочной группой телеканала «Новый век» вспомнить о годах жизни в Казани будущего вождя мировой революции Владимира Ленина, а также о том, как республика в условиях самоизоляции встретила День родного языка и какие мнения в обществе породила экранизация романа «Зулейха открывает глаза», можно 27 апреля ровно в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

