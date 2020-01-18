События недели: поворотное послание Путина, премьер-министр Мишустин и Минниханов о переработке мусора

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе в России произошли события, которые, возможно, дают старт давно предрекаемому специалистами «транзиту власти»: из послания президента РФ Федеральному собранию стало ясно, что Конституция России претерпит изменения, а сразу после его оглашения российское правительство в полном составе ушло в отставку. Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о договоренности с министерством окружающей среды Германии по экспертизе проекта МСЗ, председателем Общественной палаты РТ стала Зиля Валеева, а воспитанницы приюта в Рыбно-Слободском районе РТ пожаловались на домогательства. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Послание Путина и трансформация власти

В среду 15 января президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Это выступление главы государства фактически открыло новую страницу в истории страны. Первая часть послания касалась мер социальной поддержки населения, в том числе направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Здесь больше всего шума наделали грядущие изменения, связанные с материнским капиталом: теперь получить 466 тысяч рублей можно будет при рождении первого ребенка. 617 тысяч рублей планируется выплачивать при рождении второго ребенка.

Вторая часть послания была посвящена структуре власти в стране. Путин заявил о необходимости изменения Конституции: он предложил передать часть президентских полномочий Госдуме и Госсовету.



После обращения президента премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Путин предложил экс-председателю правительства занять вновь созданную должность зампредседателя Совбеза. А кабмин возглавил бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.



Кабмин возглавил бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Фото kremlin.ru

Минниханов о МСЗ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совместную итоговую коллегию министерств экологии и лесного хозяйства республики. На ней был сделан ряд важных заявлений. В частности, глава республики подчеркнул, что альтернативы строительству завода по термическому обезвреживанию отходов нет, и рассказал, что Минэкологии РТ договорилось с федеральным министром окружающей среды Германии о проведении международной независимой экспертизы проекта МСЗ, которая будет проходить «в публичной плоскости».



Кроме того, Минниханов поручил разработать программу по восстановлению лесозащитных полос вдоль автомобильных дорог и пообещал поднять зарплаты работникам лесного хозяйства.

Конина из пробирки

Казанские ученые объявили, что работают над технологией производства искусственного мяса. Сейчас специалисты Центра нанотехнологий РТ и Института фундаментальной медицины и биологии КФУ выращивают конину и осетрину. Они обещают достичь уровня, при котором можно будет получить мясные котлеты и даже стейки без умерщвления животных.

Однако пока исследователи научились выращивать «в пробирке» только мышечную ткань. Для полноценного мяса требуются также жировые клетки и сосуды.

В ДУМ РТ признались, что пока не понимают, можно ли считать такое мясо халяльным.



Специалисты Центра нанотехнологий РТ и Института фундаментальной медицины и биологии КФУ выращивают конину и осетрину. Фото Максима Платонова

Зиля Валеева возглавила Общественную палату РТ

На этой неделе Общественную палату Татарстана шестого созыва возглавила Зиля Валеева. Последние году она занимала пост директора музея-заповедника «Казанский Кремль», а с 1992 по 2012 год входила в «высшие эшелоны» власти республики, в том числе была министром печати и министром культуры РТ.

На заседании палаты Валеева заявила, что у нее «нет других амбиций, кроме как быть полезной и эффективной в Общественной палате». Свою задачу она видит в том, чтобы наладить общественный контроль за исполнением в республике президентских инициатив по укреплению семьи.



Домогательства в интернате

В среду в соцсетях Татарстана появилось видео с воспитанницами социального приюта «Акчарлак», расположенного в Рыбно-Слободском районе РТ. Девочки 10, 11 и 12 лет пожаловались на домогательства трудовика.

Проверки начали прокуратура республики и Следственный комитет. Однако в официальных заявлениях ведомств упор сделан на авторах видео как нарушителях закона о персональных данных. На ситуацию обратили внимание и президент Татарстана, и премьер-министр.



Воспитанницы социального приюта «Акчарлак» пожаловались на домогательства трудовика. Фото ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

Падение рождаемости и прирост населения

На коллегии Минтрудсоцзащиты РТ сообщили, что глубина падения рождаемости в республике превысила среднероссийский уровень и достигла 8,3%. Глава министерства Эльмира Зарипова рассказала, что общий уровень безработицы в Татарстане составляет 3,2%, а число пенсионеров достигло 25,36% от общей численности населения региона.



В то же время в Управлении ЗАГС Кабмина РТ объявили о лидерстве Татарстана по приросту населения, по крайней мере в ПФО.



Организовавший убийство экс-судья освобожден досрочно

Бывший судья из Казани Ислам Галиуллин, получивший 11 лет колонии строгого режима за организацию убийства, досрочно освободился. Администрация Борской спецколонии Нижегородской области сочла его вставшим на путь исправления. Для этого экс-юристу пришлось признать вину, чего на суде он не сделал. «Реальное время» вспомнило историю убийства бизнесмена Рафаэля Низамова, семье которого Галиуллин до сих пор не выплатил компенсацию.



В Казани закрылся женский фитнес Hills

Команда, уже развивавшая фитнес-клубы «Малина» и Milton Fitness, не удержала на плаву женский Hills Beauty Space в казанском ТЦ «Республика». Клиентки жаловались на невозможность избавиться от купленных абонементов, навязывание кредитов и односторонние изменения условий договоров. Эксперты же считают, что клуб закрылся из-за неграмотного позиционирования, неподходящей локации и узкой целевой аудитории.



Команда, уже развивавшая фитнес-клубы «Малина» и Milton Fitness, не удержала на плаву женский Hills Beauty Space в казанском ТЦ «Республика». Фото 2gis.ru

Субподрядчик ПСО «Казань» не признает вину в преступлениях на 492 млн рублей

В Казани стартовал судебный процесс по делу субподрядчика ПСО «Казань». Бывший исполнительный директор «Гранд-Проекта» Руслан Сагитзянов обвиняется в невыплате зарплаты рабочим и уклонении от уплаты налогов и сборов. Общая сумма ущерба оценивается в 492 млн рублей. Однако сам он утверждает, что не руководил компанией и не должен нести ответственность.



Эпидемия простуды

В Татарстане зафиксировано превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ. В Казани показатель превышен на 33%, в Елабужском районе — на 24%. Вирус гриппа врачи обнаружили у 92 жителей республики, рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. При этом она заверила, что эпидемии гриппа нет.



В Татарстане подняли флаги

В Казани торжественно подняли флаги в честь 100-летия образования ТАССР. В Казанском кремле флаг был поднят под государственный гимн Татарстана. На нем изображен логотип 100-летия ТАССР на белом фоне, окаймленном золотом. Такой же флаг был поднят у входа в здание Кабмина РТ.



В Казани торжественно подняли флаги в честь 100-летия образования ТАССР. Фото Максима Платонова

Новые дольщики

В Татарстане официально появились новые дольщики. Речь идет о включении в соответствующий реестр двух домов — ЖК «Мелодия» в Казани и дома №1а по ул. Тысячелетия в Елабуге. Первый рассчитан на 170 квартир, на его завершение требуется еще около 50 млн рублей. Второй же требует всего 7,5 млн рублей на достройку, в нем проданы 23 из 24 квартир.

