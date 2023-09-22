Раис Татарстана встретился с делегацией китайской компании FAW Jiefang Automobile Co., Ltd.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией китайской автомобильной компании FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Об этом сообщает его пресс-служба.



Рустам Минниханов отметил, что компания занимает лидирующее место по объемам производства грузовиков и легковых автомобилей в Китае. По его словам, сотрудничество между Россией и КНР должно укрепляться на уровне регионов и выразил интерес со стороны республики к совместным проектам.

Председатель и секретарь парткома FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Ху Ханьцзе отметил, что компания давно активно сотрудничает с Россией.

Стороны договорились, что в рамках следующего визита в Китай будет проработан вопрос организации посещения заводов компании.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

По итогам 2022 года товарооборот России и Китая вырос на 58%. Он составил $1,6 миллиарда.

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Маргарита Головатенко