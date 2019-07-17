Рустам Минниханов: «Чудес не бывает. В долг жить у нас не принято»

Как президент Татарстана учил работать Минфин, раздавал поручения налоговикам, судебным приставам и главам районов

Одной из первоочередных задач Татарстана является сокращение долгов. Об этом президент республики Рустам Минниханов заявил сегодня, выступая на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ. Глава республики раздал поручения по реализации нацпроектов, выполнению губернаторских KPI и другим задачам. За процессом наблюдал корреспондент «Реального времени».

74% доходов — в Москву

С января по май 2019 года в Татарстане наблюдался некоторый рост валового регионального продукта (ВРП) — 100,7% к аналогичному периоду прошлого года. За полгода индекс промышленного производства составил 101,3%, объем строительных работ — 90,5%, оборот розничной торговли — 101,9%. Цифры озвучил сегодня на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за I полугодие 2019 года и задачам на 2019 год президент Татарстана. Заседание прошло в Доме правительства РТ. Также по видеосвязи за процессом следили из администраций районов и городов Татарстана.

Республикой за шесть месяцев мобилизовано доходов на сумму более 536 млрд рублей — налоговые, неналоговые, таможенные платежи, отчисления во внебюджетные фонды. Из них 74% пошли в федеральный бюджет. По словам президента, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета превысил 137 млрд рублей и имеет положительную динамику — рост практически на 7% к первым шести месяцам 2018 года.



— Бюджет у нас имеет значительный плановый дефицит, который мы покрываем из остатков средств, образовавшихся за прошлые годы, — подчеркнул Минниханов.

Заседание прошло в Доме правительства РТ. По видеосвязи за процессом следили из администраций районов и городов Татарстана

Нацпроекты и губернаторские KPI

Коснулся глава республики и нацпроектов. В этом году на их реализацию в республике будет направлено 23,7 млрд рублей, причем почти треть из этих средств (7 млрд рублей) поступит из бюджета республики. Рустам Минниханов поручил правительству постоянно мониторить выполнение индикаторов и результатов региональных составляющих национальных проектов. Это необходимо для достижений задач, заложенных в соглашениях с федеральным центром.

За первые полгода на нацпроекты в Татарстане пока потратили лишь 3% от запланированного на 2019 год. Минсельхоз пока освоил 4,2%, Минстрой — 5,3%, Минздрав — 15,2%, Минтранс — 25%. За этот период на их реализацию направили 8,4 млрд рублей, освоили 7,5 млрд рублей.

Кроме того, Минниханов затронул тему новых KPI для губернаторов. Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране вводятся показатели оценки эффективности деятельности глав регионов.

Как писало «Реальное время», министр финансов РФ Антон Силуанов возглавил рабочую группу, которая будет утверждать показатели эффективности губернаторов и корректировку. Компанию ему составили вице-премьер Виталий Мутко, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с этим президент Татарстана дал установку Министерству экономики РТ «продолжить работу с федеральными органами власти по вопросам совершенствования и уточнения методик расчета и целевых значений данных показателей».

— Внимания требуют изменения в бюджетном законодательстве в части налоговых расходов, — продолжил он. — В текущем году мы должны принять соответствующие нормативные документы и провести оценку бюджетной эффективности налоговых льгот.

Марат Сафиуллин сообщил, что за полгода наблюдается рост поступлений по основным налогам

Зарплаты растут, налоги поступают

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин сообщил, что за полгода наблюдается рост поступлений по основным налогам. НДПИ составил 190,1 млрд рублей (рост 20,4%), налог на прибыль — 62,5 млрд рублей (5%), НДС — 64,5 млрд (46,1%), НДФЛ — 37,2 млрд (7%), акцизы — 13,7 млрд (25,7%).

— Тогда как зарплата в республике за январь — май выросла лишь на 5,2%, — добавил главный налоговик республики.

Однако поступления земельного налога в местные бюджеты за первое полугодие снизились. Год назад налоговики собрали 3,79 млрд рублей, в 2019 году — 3,73 млрд рублей (96,7%). Главная причина, по мнению Сафиуллина, кроется в пониженной ставке налогообложения, которая начала действовать с этого года. Также он назвал досрочную уплату налога в 2018 году и перевод земельных участков из одной категории в другую.

Всего в Татарстане за полгода поступило доходов, администрируемых налоговыми органами, на сумму в 408,3 млрд рублей (рост 17,3%). В федеральный бюджет отправилось 279,3 млрд рублей (рост 19,5%). А в консолидированный бюджет региона поступило 129 млрд рублей (рост 12,7%).

— Взаимодействуя с правоохранительными органами и Росфинмониторингом, мы продолжаем работу по очистке налоговой среды от фирм-однодневок. Сегодня количество таких компаний составляет 2,3% от общего количества компаний, зарегистрированных в республике, — отметил Сафиуллин.

Количество жалоб по налогам и сборам снизилось на 14,5%. Количество выигранных дел налоговых органов составило 71%, а в первое полугодие 2018 года этот показатель был на уровне 52%.

Минниханов потребовал от налоговиков, судебных приставов, МВД, прокуратуры и глав районов, чтоб республика максимально сократила свои долги. К этой работе должны подключиться отраслевые министерства

«Чудес не бывает»

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, периодически переходя на татарский, сообщил, что поступление налога на прибыль за шесть месяцев составило 49,9 млрд рублей. Из федерального бюджета пришло 12,9 млрд рублей (39% от годового плана). Расходы консолидированного бюджета республики составили 137,5 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета — 116,2 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджета республики местным бюджетам выделены на сумму 22,2 млрд рублей. Расходы муниципальных образований — 43,5 млрд рублей.

Выслушав доклады, Рустам Минниханов заявил, что за первые 4 месяца 2019 года 27% компаний «сработали с убытком по налогу на прибыль». Он потребовал от налоговиков, судебных приставов, МВД, прокуратуры и глав районов, чтоб республика максимально сократила свои долги. К этой работе должны подключиться отраслевые министерства.

— Очень внимательно должны посмотреть по «кредиторке». Минфин, никаких вольностей! У вас есть бюджет, в его рамках можете работать. Но какие-то мутные схемы надо жестко пресекать. Чудес не бывает. Есть определенное количество денег, на которые вы можете рассчитывать. В долг жить у нас не принято, — заявил Рустам Минниханов.

Что касается НДФЛ, президент дал задание активизировать деятельность комиссий по легализации «теневой» заработной платы. Также он попросил взять на контроль выполнение программы по социальной ипотеке и сферу строительства: «Никакой «незавершенки» быть не должно».

Напоследок он пожелал чиновникам сделать все, чтобы развивался бизнес и улучшилось качество жизни в республике.