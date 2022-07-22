Центр инжиниринга «Химтех» выселяют с оборудованием

Арендатора ХК «Инвэнт» попросили с занимаемых площадей

Как стало известно «Реальному времени», АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (РЦИ «Химтех») вынужден паковать чемоданы. Организацию, арендовавшую здание в селе Столбище Лаишевского района, просят покинуть его в десятидневный срок. И кажется, что задержаться нет никаких шансов. РЦИ утверждал, что в столь короткий срок вывезти оборудование нереально, но Арбитражный суд республики на днях отказал ему в приостановлении решения о выселении. Все дело в банкротстве компании — хозяйки недвижимости, имущество которой в рамках конкурсного производства выставляют на торги. Едва суд успел рассмотреть жалобу РЦИ «Химтех», как «его» здание было продано на аукционе. Сам же центр можно назвать «детищем» бывшего министра экономики Артема Здунова. Соинвестором РЦИ изначально выступала ХК «Инвэнт». В 2017 году он был передан в управление КФУ, но после ареста его ректора Ильшата Гафурова оказался никому не нужен. Детали — в материале «Реального времени».

Освободить занимаемое помещение

Буквально на улице может со дня на день оказаться АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий», с 2017 года арендовавшее площади в селе Столбище Лаишевского района у холдинговой компании «Инвэнт». Речь идет об инженерном центре с опытно-промышленным производством на промплощадке ООО «ЭнергоИнвест» — двухэтажном здании общей площадью 2232,9 кв. м.

Изначально РЦИ занял столбищенские «квадраты» ненадолго. Договор аренды от 14 июня 2017 года предполагал, что он пробудет на них лишь до конца года. Но затем срок аренды неоднократно продлевался: последний раз с 1 декабря 2019 года до 20 ноября 2022-го. То есть в итоге «временное владение и пользование» растянулось на пять лет.

За это время, что называется, много воды утекло. В частности, 15 апреля прошлого года Арбитражный суд республики признал ХК «Инвэнт» банкротом. Тогда же в отношении компании было открыто конкурсное производство. В конце концов, 23 ноября прошлого года неплатежеспособная хозяйка арендуемых площадей подала иск в арбитраж, требуя от РЦИ освободить занимаемое помещение.

Буквально на улице может со дня на день оказаться АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий», с 2017 года арендовавшее площади в селе Столбище Лаишевского района у холдинговой компании «Инвэнт». Фото: assets.gpbra.ru

Где предупреждение за три месяца?

И Арбитражный суд РТ 3 февраля этого года заявление о выселении удовлетворил. Да и как иначе, если «жилец» свои обязательства не исполнял? Ежемесячная арендная плата для него была определена из расчета почти 500 рублей за квадратный метр. РЦИ, как явствует из искового заявления, ее не платил. Между тем договор предусматривал, что владелец помещений мог отказаться от него, если арендатор не платил ему два месяца подряд. Собственник здания дважды, 5 и 12 августа прошлого года, уведомлял РЦИ «Химтех» о разрыве отношений и передаче площадей. Реакции не последовало, и тогда был подан иск в суд.

РЦИ «Химтех» подал апелляционную жалобу. В материалах дела говорится, что он был не согласен со сроком, в который суд обязал его освободить арендуемое здание. Так, АО ссылалось на пункт 3 дополнительного соглашения от 28 декабря 2018 года, в котором говорилось о том, что арендатора надлежит за три месяца предупредить о том, что с ним разрывают договор. И точно так же в 90-дневный срок он обязан возвратить объект аренды.

Дополнительно «Химтех» пояснил, что в арендуемом здании находится производственная линия. В самом инженерном центре 13 сентября прошлого года была введена начальная процедура банкротства, наблюдение. Иначе говоря, перевезти оборудование в десятидневный срок, который установил суд, невозможно. Но решение было оставлено неизменным.

«Детище» экс-министра экономики Здунова

Согласно информации, находящейся в открытом доступе, Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий был создан в 2013 году в рамках программы Минэкономразвития РФ. Как главная его задача была обозначена поддержка малого и среднего бизнеса в применении ими инновационных технологий в области производства мало- и среднетоннажной химии.

РЦИ включал в себя опытно-промышленное производство негорючих компаундов, отраслевые лаборатории (аналитическую, промышленной химии, полимеров, рентгенографии, повышения нефтеотдачи, водных процессов, испытательную, пилотных установок), а также офисные, складские и вспомогательные помещения. В архиве новостей на сайте КНИТУ-КХТИ до сих пор можно найти сообщение о состоявшемся в феврале 2015 года открытии РЦИ «Химтех» . Одним из участников проекта был КНИТУ. Церемония запуска, судя по всему, прошла с помпой. На ней присутствовали президент РТ Рустам Минниханов, директор департамента развития МСП Минэкономразвития РФ Наталья Ларионова, исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Бортник и председатель совета директоров ГК «Инвэнт» Эльбек Сафаев. Последняя компания и выступила соинвестором проекта РЦИ.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов тогда говорил об импортозамещении, которое «Химтех» призван обеспечить в таких отраслях, как производство кабельно-проводниковой и электротехнической продукции. А министр экономики республики Артем Здунов завил о том, что полемику об отсутствии связки между наукой, вузами и промышленными предприятиями пора прекращать. По его словам, именно для этого в Татарстане создали инжиниринговые центры, деятельность которых давно практикуется за рубежом. В частности, он перечислил региональный центр инжиниринга в области нефтехимии и химии, центры в области лазерных технологий и медицинских симуляторов.

Та же основная проблема — нет долгосрочного потребителя

В 2017 году правительство Татарстана передало контрольный пакет акций РЦИ Казанскому федеральному университету. Его ректор Ильшат Гафуров полагал, что «Химтех» как нельзя лучше подходит под стратегию вуза: трансфер технологий и создание для них опытных производств. Планировалась разработка совместной программы.

Проректор КФУ по научной деятельности Данис Нургалиев тогда отмечал, что находящийся неподалеку от РЦИ «Таткабель» — это «колоссальный партнер, с которым можно развивать новые интересные проекты». Само это предприятие, одно из самых ценных в ГК «Инвэнт», было заинтересовано в создании полимера, способного «работать» в высоковольтных кабелях. Эту задачу и предстояло решить ученым КФУ и сотрудникам РЦИ. Но технологии по производству кабелей не предел. Тот же Нургалиев говорил, что находящееся здесь оборудование поможет создавать и тестировать полимеры для различных отраслей.

Сообщалось, что годовую потребность в новых HFFR-компаундах «Таткабеля» РЦИ «Химтех» при стопроцентной загрузке был в состоянии удовлетворить всего за два месяца. В том, чем занять оставшиеся 10 месяцев, должны были помочь химики из КФУ. Директор химического института им. А.М. Бутлерова Казанского университета Владимир Галкин признавал, что оборудование у центра хорошее, но та же основная проблема, что и у вуза: нет долгосрочного потребителя.

«То ли его хотели обанкротить, то ли обанкротился сам»

Нургалиев на просьбу «Реального времени» прокомментировать ситуацию, сложившуюся с РЦИ «Химтех», заявил, что не занимается этим с прошлого года. Но это, по его словам, был «центр, который работал». В частности, ему известно, что у РЦИ был «довольно неплохой проект с «Роснефтью»». Инженерный центр в Столбище разрабатывал реагенты для того, чтобы ликвидировать последствия разлива нефти на море.

— После этого я не знаю, что с ним произошло. То ли его хотели обанкротить, то ли он сам обанкротился — я не вникал, — сказал проректор. — Проект с «Роснефтью» у РЦИ уже закончился. Видимо, у него не было денег. И тут началось такое.

У «Химтеха» в свое время, подчеркнул ученый, было очень неплохое оборудование:

— Особенно по меркам сегодняшнего дня: его нигде не купить. По его словам, это было разное оборудование: связанное с полимерами, их испытанием, получением разнообразных композитов, различное химическое оборудование, всякие измерительные приборы. По некоторым данным, теперь РЦИ в КФУ занимается Дмитрий Пашин. Однако он в телефонном разговоре сообщил, что уже тоже к этому не причастен и в целом «не в курсе».

У «Химтеха» в свое время, подчеркнул ученый, было очень неплохое оборудование. Фото: chempoint.ru

«Всем задолжали: за аренду, за второе-пятое-десятое…»

Бывший временный управляющий РЦИ «Химтех» Ринат Гафиятуллин рассказал «Реальному времени», что в центре «ввели внешнее управление и кредиторы назначили своего управляющего».

— Оборудование у них вроде бы еще есть. Но заказов нет, поэтому и денег нет. Они всем задолжали: за аренду, за второе-пятое-десятое… — сказал он.

Между тем, пока суд да дело, здание продали: за 76,5 млн рублей. Фото: chempoint.ru

Экс-управляющему также известно о договоре с «Роснефтью»: «Они для нее что-то делали разово по экологии». Других заказов, по его словам, «особо не было, производство оборудования не налажено».

Гафиятуллин говорит, что дело не в проблемах «Инвэнта»: тот был собственником центра уже давно — после него центр «Химтех» перешел в руки Минземимущества РТ:

— А там сказали: «Нам ваши проблемы не нужны. Найдите себе инвестора. Они, насколько я знаю, перешли к КФУ. Договорились с бывшим ректором, что университет вроде берет их под себя. А когда Гафурова арестовали, они и КФУ стали не нужны.

В итоге, рассказывает бывший временный управляющий, в РЦИ «Химтех» все уволились: директор, юрист, бухгалтер.

— На момент внешнего управления (было введено 15 июня) там уже никого не было. Имущество-то есть, его продадут. А нужен ли кому сам центр? Никто не хочет ему помочь, — сообщил Гафиятуллин . От безысходности директор Вячеслав Матвеев и ушел, заключил он.

Между тем, пока суд да дело, здание (а оно было заложено «Газпромбанку») продали: за 76,5 млн рублей. 11 июля конкурсный управляющий ХК «Инвэнт» Андрей Соломонов разместил на ЕФРСБ сообщение о результатах объявленных 6 июня торгов в форме публичного предложения. Он сам выступал их организатором. Как ранее рассказывало «Реальное время», победителем был признан предприниматель из Ижевска Ленар Шайдуллин. Он — совладелец (30%) компании «СЗ «Строительные технологии будущего», которая занимается разработкой проектной документации по консервации, ремонту и реставрации объектов культурного наследия.

«В любом случае везде должен присутствовать здравый смысл»

Сменщик Гафиятуллина Данил Ворнишел (назначен несколько недель назад внешним управляющим РЦИ «Химтех») заявил нашему изданию, что в данный момент принимает документы и имущество, затем проанализирует ситуацию, и уже после этого будут сделаны какие-то выводы, что, конечно же, найдет свое отражение в плане внешнего управления.

— Какие-то радикальные действия на этом этапе, наверное, преждевременны. Я [только] вникаю в ситуацию. Вариантов развития ситуации может быть много, — заметил он.

Вдаваться в подробности Ворнишел не стал, заметив, что закон «О банкротстве» не позволяет разглашать информацию, связанную с должником. Тем не менее он придерживается мнения, что «в любом случае везде должен присутствовать здравый смысл».

— Решение суда определило введение процедуры внешнего управления. А она подразумевает шанс предприятию остаться [жить]. Дальше все зависит от конкретной ситуации, — пояснил он. Управляющий также отметил, что «пока оборудование стоит на месте, его стоимость высока. А как только оно будет демонтировано, к сожалению, его цена будет значительно ниже». Поэтому, полагает Ворнишел, «имеет смысл все это — имущественный комплекс вместе со смонтированным оборудованием — сохранить».