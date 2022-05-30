Экономическое противостояние с коллективным Западом: что волнует современного предпринимателя

День предпринимателя в Татарстане, посевная — продолжается, споры о кикшеринге — итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Максим Платонов

Мобилизация по всем фронтам: это и про бизнес тоже. Причем экономическое противостояние с коллективным Западом — это не только возможный ущерб, но еще и возможности для роста. На прошлой неделе в России отмечали День предпринимателя. О том, как он прошел в Татарстане, а также о других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», в обзоре от «Реального времени».

Люди дела

В словаре Сергея Ожегова обозначено: «Предприниматель — капиталист, владелец предприятия, крупный деятель, предприимчивый и практичный человек». В современном языке бизнесмен дословно переводится как «человек дела».

Людей дела, успешно прошедших испытание коронакризисом и стремящихся подстроиться под реалии геополитической ситуации, на прошлой неделе в Татарстане с профессиональным праздником поздравил президент республики Рустам Минниханов.

— Предприниматель — это наша основа, мы должны создать мощный средний класс, — не раз подчеркивал президент республики.

И на встрече с бизнес-сообществом он не преминул отметить это еще раз. Тем более что, несмотря на внешнеполитическую обстановку, внутри России для развития бизнеса открываются почти неограниченные возможности: западные компании, покинувшие и покидающие отечественный рынок, освобождают пространство для местных предпринимателей. Более того, в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена России Бориса Титова отмечено значительное снижение административного давления на бизнес в регионах страны. И Татарстан по итогам 2021 года с 60-го места в этом рейтинге поднялся сразу на 4-е место.

«Предприниматель — это наша основа, мы должны создать мощный средний класс», — не раз подчеркивал президент республики. Фото tatarstan.ru

Носки, аэрозоли, заменители цельного молока, социальное предпринимательство и многое другое — производят в республике предприимчивые люди.



Но не все идет так гладко. Иной раз власти на местах проявляют излишнее стремление одномоментно пополнить муниципальную копилку. Айдар Гатауллин построил целый завод, однако, когда речь зашла о выкупе земли, ее оценка неожиданно оказалась более чем в 8 раз выше, чем прежние договоренности. Рустам Минниханов, к которому бизнесмен обратился с проблемой, рекомендовал властям предержащим не менять правила игры.

Кроме соблюдения правил игры, бизнесменам нужна сегодня и финансовая поддержка. Эти вопросы решаются и на федеральном, и на республиканском уровнях. Так, на прошлой неделе произошло очередное снижение ставки рефинансирования. Кроме того, предлагается широкая линейка кредитных продуктов на льготных условиях, причем ставки по этим кредитам также были скорректированы в меньшую сторону.

Холодный май растянул посевную

Неожиданно холодный апрель и перенявший у него эстафету май затянули посевную кампанию. Ее планировалось завершить еще две недели назад, но самый холодный за последние 23 года май — спутал все планы. А непрогретая и переувлажненная земля грозит серьезными потерями для грядущего урожая. Между тем синоптики не спешат радовать прогнозами и на теплое лето, что может аукнуться тем, что не успеют вызреть ни свекла, ни подсолнечник.

Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в гости к аграриям республики, чтобы на месте узнать о ходе посевной кампании и планах на урожай.



В Буинском районе сахарной свеклы в 2022-м посадили чуть больше, чем обычно — не 7 тыс. га, а 8 тыс. Все помнят ажиотаж, еще недавно царивший на рынках и в магазинах. Планируется собрать не менее 100 тыс. тонн корнеплодов. Холодная весна грозит тем, что набирать массу и сахаристость культура будет дольше обычного.

Непрогретая и переувлажненная земля грозит серьезными потерями для грядущего урожая. Фото: Илья Репин

Посев по яровым в районе — 70 тыс. га. Но пока дожди поставили работу в полях на паузу. Есть недосев и по кукурузе. Техника вязнет на полях после дождей. Но если яровые к капризам погоды и слишком низким температурам на фоне переизбытка влаги все-таки относятся терпимо, то озимые могут начать желтеть. Еще одна особенность нынешнего сезона в том, что сами аграрии называют его «фунгицидным»: избыток влаги грозит образованием грибка, а значит, придется обрабатывать всходы фунгицидами. Еще одной проблемой может стать активация сорняков. Если культурные растения болезненно реагируют на такие капризы погоды, то сорная трава растет как на дрожжах.

Слишком радужных прогнозов сельчане на урожай делать сегодня остерегаются. Но точно уверены: продовольственный дефицит республике не грозит.

Электросамокаты: оставить нельзя убирать

Где именно поставить запятую в этом предложении, сейчас пытаются определить в Татарстане. Что такое электросамокат? С одной стороны — реальная возможность повысить мобильность горожан. С другой — рост числа ДТП: сбитые пешеходы, сломанные руки-ноги и даже случаи гибели. Если города-миллионники в России еще готовы к встраиванию в свою жизнь кикшеринга — то есть проката самокатов, то города поменьше активно противятся новации. Тем более что пытаться как-то обязать самокатчиков ограничить скорость и надеть на себя шлем — не совсем реально, а думать, что тем самым можно решить все проблемы — и вовсе малоразумно.

В Набережных Челнах совсем недавно все прокатные самокаты известной компании Whoosh были под предлогом отсутствия необходимых документов вывезены. Позже, правда, транспортные средства вернули, но отношения, мягко говоря, остались натянутыми, и самокаты на улицах больше пока не появились. Причины кроются в том, что в мае 2021-го в городе погибла девушка на самокате. То, что самокат не был взят напрокат, и то, что скорость у автомобиля была слишком велика, — особого значения для принимающих решение не имеет. Как и то, что ДТП с участием автомобилей, взятых в аренду в каршеринговых компаниях, на порядок больше.

Пытаться как-то обязать самокатчиков ограничить скорость и надеть на себя шлем — не совсем реально. Фото: Ринат Назметдинов

При этом в Нижнекамске и Иннополисе совсем иная картина. В нефтехимической столице, например, не стремятся запретить, а строят дороги и под альтернативные виды транспорта — самокаты и велосипеды. Строят обособленно — так, чтобы снизить угрозы для других участников движения: пешеходов, автомобилистов. Итог — никакого бардака на улицах. В этом смогла убедиться съемочная группа программы «7 дней».

В Иннополисе и вовсе велосипед или самокат есть у каждого второго жителя. Те, кто не счел необходимым их покупать, пользуются прокатными.

К слову, и за рубежом уже довольно давно поняли, что необходимо дать людям возможность альтернативных подходов к перемещению в пространстве. В итоге в Нью-Йорке число автомобильных аварий снизилось на 15%, преступность упала на 20%, а загазованность — на 60%.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как в Казани проходил республиканский этап Фестиваля родословной, убедительной победе россиян на 56-й Международной олимпиаде школьников по химии, а также о том, как в Татарстане в очередной раз отпраздновали Каравон, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 30 мая, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

