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Минниханов и Шаймиев встретились с учителями полилингвального комплекса «Адымнар»

11:11, 05.10.2020
Минниханов и Шаймиев встретились с учителями полилингвального комплекса «Адымнар»
Фото: Пресс-служба президента РТ

В День учителя президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с Государственным советником республики Минтимером Шаймиевым встретились с учителями полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, Рустам Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником. Он опубликовал в соцсети поздравительный видеоролик, в котором дети читают стихи на русском и татарском языках.

ОбществоВласть Татарстан Минтимер Шарипович ШаймиевМинниханов Рустам Нургалиевич
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