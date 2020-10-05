Минниханов и Шаймиев встретились с учителями полилингвального комплекса «Адымнар»

Фото: Пресс-служба президента РТ

В День учителя президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с Государственным советником республики Минтимером Шаймиевым встретились с учителями полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, Рустам Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником. Он опубликовал в соцсети поздравительный видеоролик, в котором дети читают стихи на русском и татарском языках.