Рустам Минниханов: «Водород понимаем где взять, а вот бактерии где будем брать?»

Президент Татарстана заинтересовался производством биопротеина и согласился с критикой резидента «Химграда»

«Россия — крупный производитель газа. Можно, наверно, выйти с инициативой и сделать федеральную программу», — деловито обрисовывал Рустам Минниханов будущие контуры внедрения технологии производства биотехнологического кормового белка из метана (попутного нефтяного газа). Нереализованное в СССР ноу-хау советских ученых, которое было подхвачено фондом «Иннопрактика» дочери Путина, вчера вынесли на обсуждение совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Проекту дали положительную оценку — будет создана рабочая группа из ученых КНИТУ-КХТИ и КФУ. Другой завидный шанс получил разработчик защитных покрытий ООО «Инновационные технологии» (резидент «Химграда»).



Ноу-хау из «Дивногорья»

Татарстан может стать пилотным регионом по производству биотехнологического кормового белка, получаемого из метана. По крайней мере, интерес республики к этому новому направлению в биотехнологиях вчера был продемонстрирован на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое по традиции провел президент республики Рустам Минниханов. Речь идет о налаживании производства биотехнологического кормового белка, который импортируется в Россию для обеспечения кормов более питательными и качественными добавками. По оценкам экспертов, ежегодная потребность России в них составляет около 2 млн тонн, а в республике — около 75—100 тысяч тонн. Часто их замещают импортной соей.

Концепцию получения ценного биопродукта представил ученый–исследователь Сергей Глухих, работающий в компании «Дивногорье». Как ученый он посвятил этой теме всю научную карьеру и продолжает заниматься исследованиями в Пущино и Воронеже. Официально его доклад назывался скучно: «Гаприн — биопротеин из метана». Но в действительности за этим скрывалась позабытая в СССР давняя научная разработка по получению биопротеина из метана, которая не успела попасть в производство, видимо, после распада страны.

Сергей Глухих коротко напомнил, что над ней трудилось около 30 советских научно-исследовательских институтов, а основной завод располагался в Светлом Яре. Тогда на нем впервые начали выпускать белок из дрожжей, которые росли в реакторе, питаясь продуктами нефтепереработки. В итоге технология была заимствована европейскими странами — Данией, Норвегией. По его словам, трансфер советской технологии продолжился — недавно датский завод, выпускающий биопротеин, оказался под контролем США.



По словам Глухих, получение кормовых добавок из метана выгодно для страны, так как технология основана на использовании попутного нефтяного газа

— Перекочевал в американскую компанию, где пытаются производить белок для рыбы. А мы покупаем корма для рыбы за рубежом, хотя могли бы эту проблему сами решить, — отметил ученый-исследователь.

С другой стороны, в борьбу за эту технологию включились российские фонды. Как сообщил Сергей Глухих, фонд «Иннопрактика», где работает дочь Владимира Путина, несколько месяцев назад объединился с ООО «Биопрактика», которое запустило первую в стране промышленную установку по выпуску биопротеина.



По словам Глухих, получение кормовых добавок из метана выгодно для страны, так как технология основана на использовании попутного нефтяного газа. Ежегодно в стране сжигается 24 млрд кубометров топлива, хотя его могли бы «проглотить» 20 заводов мощностью по 100 тысяч тонн.



— Экологический эффект в 24 млрд кубометров ПНГ могли бы закрыть, построив 100 передвижных комплексов, — рассуждал он во время выступления на совете директоров.

По его словам, база проектов по производству биопротеина есть, а технологию прорывного типа можно реализовать в Татарстане. «Не покривлю душой, если скажу, что с таким партнерством можно творить чудеса», — польстил в заключение Сергей Глухих.

Глава «Татнефтехиминвест-холдинга» ответил, что такие проекты есть только за рубежом

Быть или нет быть биопротеину в Татарстане

— Рафинат, вы, наверное, более глубоко погрузились в тему. Есть ли технологические проекты, которые опробованы? — поинтересовался президент у гендиректора ТНХИ Рафината Яруллина.



Рустам Минниханов также уточнил, что его интересуют не опытно-промышленные установки, а настоящее производство. Глава «Татнефтехиминвест-холдинга» ответил, что такие проекты есть только за рубежом.

— И здесь нужны какие-то бактерии, — продолжил расспрашивать президент.

— В этом и корень вопроса, — разделил его опасения Рафинат Саматович.

— Водород понимаем где взять, а вот бактерии где будем брать? — поставил вопрос ребром Рустам Минниханов.



— У нас есть коллекция культур микроорганизмов, — включился в разговор Сергей Глухих. — Все проверены на эффективность и безопасность.

Глава республики спросил, какова маржинальность производства и объемы потребления. Узнав, что республика потребляет мало, не огорчился. Сергей Глухих предложил направить объемы на экспорт.

В заключение президент выдал итог: тема уникальная, интересная, и поручил создать рабочую группу с включением в нее представителей КНИТУ-КХТИ и КФУ.

Патраков заверил, что его компания готова предложить конкурентоспособную заработную плату, но хотел бы, чтобы вузы открыли доступ к студентам на старших курсах

Как остановить отток казанских студентов

Пищевая тема получила продолжение в новом ракурсе в выступлении генерального директора компании «Натуральное здоровье» Сергея Патракова. Резидент «Химграда» в феврале 2020 года перевел производство из соседней Удмуртии в Татарстан, но параллельно имеет представительства в Турции и ОАЭ. С переездом в Казань он столкнулся с проблемой дефицита кадров. О чем и сообщил с первых минут выступления.

По его наблюдению, казанские студенты после окончания вузов уезжают в Москву и Санкт-Петербург, оставляя город без свежих сил. По его мнению, это связано с желанием молодых людей компенсировать затраты, вложенные в высшее образование. Это примерно 2,3 млн рублей. По расчетам Сергея Патракова, при текущих зарплатах вернуть расходы можно за «6 лет и 4 месяца», если «ничего не есть и не пить».



— Мы нашли способ замедлить отток молодых профессиональных специалистов, — заявил он.



Патраков заверил, что его компания готова предложить конкурентоспособную заработную плату, но хотел бы, чтобы вузы открыли доступ к студентам на старших курсах. «Они не видят, где могут реализовать полученные знания. Если у вузов есть потребность, то мы бы хотели иметь возможность общаться», — обратился он к присутствующим ректорам.

Президент его поддержал без возражений. «Доступ к студентам поможет решить [эту проблему], коммуникации после 3-го курса надо проводить», — согласился он. Глава республики признал, что серьезные кадровые проблемы возникают на периферии. И рекомендовал выбирать будущих специалистов сразу с 3-го — 4-го курсов. «И они должны получать информацию и контактировать с работодателем», — считает Минниханов.

Глава республики признал, что важно получить обратную связь, и дал поручение Минэкономики РТ проработать вопросы по экспорту

Стакан кефира за 9 рублей или натурального киселя за 11

Далее глава компании «Натуральное здоровье» перешел к основной теме — детское питание. По словам Сергея Патракова, его компания поставляет кисель из натуральных ингредиентов. Он привел примеры затрат на питание школьников. По его словам, в Татарстане из выделенных 50 рублей на обед тратится 9 рублей на кефир, на который может быть аллергия. В Удмуртии за 14 из 50 рублей дают кисель, где содержится крахмал, красители.



— То есть ничего полезного он не содержит. Проще пить воду — будет полезнее, — заявил Петраков.

Его же компания начала поставлять в Китай кисель, который содержит дневную норму витаминов для ребенка (стакан обойдется в 11 рублей). Здесь бюджет питания на одного школьника в пересчете на рубли 428 рублей. Причем, в Китае треть детей школьного возраста — это 4,3 млн человек. Почему китайские школьники питаются в школе три раза в день? По словам Сергея Петракова, усиленное питание связано с тем, что школьнику наряду со знаниями дают рабочую профессию, чтобы он смог зарабатывать, если нет денег на высшее образование.

Другое направление — ортопедия, компания выпускает гипоаллергенные подушки, ортопедические матрасы. Глава компании «Натуральное здоровье» подробно рассказал об их преимуществах. В целом, он высказал ряд замечаний к арендным ставкам и работе индустриальных парков.

— Начнем с подушки, — бодро подхватил президент РТ. — У вас подушка не хуже, чем импортная, мы пользуемся. Удобная, хорошая.



Переходя на серьезный разговор, глава республики признал, что важно получить обратную связь, и дал поручение Минэкономики РТ проработать вопросы по экспорту.

Екатерина Смирнова рассказала, что их компания использует компоненты только от мировых производителей, активно ведет работу с проектными организациями, но не может попасть на стройку

«Разработка технического задания не получает своей реализации»

Другой резидент «Химграда»- компания по выпуску защитных покрытий для промышленных сооружений — осторожно пожаловалась на трудности с попаданием на крупные строительные объекты республики. Заместитель руководителя ООО «Инновационные решения» Екатерина Смирнова рассказала, что их компания использует компоненты только от мировых производителей, предлагает уникальные противопожарные и теплоизоляционные покрытия, активно ведет работу с проектными организациями, но не может попасть на стройку.

— К примеру, у нас есть огнезащитное вспучивающее покрытие, которое имеет показатель в 120 минут постоянного горения. Есть сверхтонкая жидкая теплоизоляция. У американских — две модификации состава, а у нас пять. Обладает стойкостью к воздействию внешней среды. Не требует особых навыков, — рассказала она. — К сожалению, мы не можем показать интересные объекты с применением наших материалов. В большинстве случаев мы сталкиваемся с такой ситуацией, что разработка технического задания не получает своей реализации. Хотелось бы заострить внимание на этом вопросе.



Екатерине Смирновой пришлось проявить характер: во время выступления пропала техническая возможность презентации, и ей пришлось обойтись без демонстрации продукции.



— Ну вот министр здесь, — вздохнул Рустам Минниханов. — Я думаю, что то, что вы здесь рассказали… И даже если половина — правда, то уже привлекает нас.

— Но мы эксперименты регулярно показываем, — попыталась объяснить Смирнова.

— Не надо эксперименты. Давайте выберите объекты, чтобы и вам было, и нам.. Давайте отработаем. И если ваши слова совпадают с тем, что вы говорите, при проектировании наших объектов будем использовать ваши материалы, будем обращаться. Давайте, если по цене мы проходим, будем использовать на пилотных объектах, — пообещал президент.