События недели: новый гендиректор ТАИФа, Нагуманов в Альметьевске и Duty Free в казанском аэропорту

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Уходящая неделя запомнится в Татарстане прежде всего кадровыми перестановками. В понедельник должность бизнес-омбудсмена оставил Тимур Нагуманов — позже он был утвержден и.о. руководителя исполкома Альметьевского района. В четверг сообщение о смене руководства прозвучало на общем собрании акционеров ГК ТАИФ. Бессменный генеральный директор компании Альберт Шигабутдинов принял решение покинуть свой пост. Кроме того, в казанском аэропорту открылся Duty Free в зоне прилета, а Минтранс подвел итоги тендера на строительство участка Большого казанского кольца. Об этих и других событиях недели в Татарстане — в материале «Реального времени».

Тимур Нагуманов переехал в Альметьевск

В понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова. Позднее Нагуманов был утвержден и. о. руководителя исполкома Альметьевского района.



Чтобы стать главой района без приставки «и.о.", Нагуманов должен будет пройти выборы в сентябре, поскольку он не депутат местного совета, пояснили «Реальному времени» в казанском Кремле.

Рустам Минниханов освободил от должности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова. Фото Олега Тихонова

Альберт Шигабутдинов ушел с поста генерального директора АО «ТАИФ»

В четверг Группа компаний ТАИФ и ее головная структура — АО «ТАИФ» — подвели итоги работы за минувший год. Общее собрание акционеров прошло в главном офисе компании в Казани. Там же официально прозвучало сообщение о смене руководства.

Альберт Шигабутдинов, стоявший у истоков создания одной из крупнейших инвестиционных компаний России и бессменно руководивший ею с 1995 года, принял решение покинуть свой пост. Генеральным директором АО «ТАИФ» был избран Руслан Шигабутдинов.

Федералы зарубили новый генплан Казани

Проект генплана Казани получил отказ в согласовании сразу от нескольких федеральных министерств и ведомств. Документ не учитывал ряд проектов, которые значатся в отраслевых программах министерств. Кроме того, вопросы к проекту возникли в связи с перепланировкой лесных зон и нарушением формальных требований.

При этом замечания ведомств не затронули объекты муниципального значения и не связаны с критикой со стороны населения, имевшей место в ходе общественных обсуждений. Вместе с тем разработчики генплана рассказали, что из-за обилия замечаний горожан, возможно, потребуется новый круг общественных слушаний.

В ролике под электронную музыку мелькают модели в одежде производства «Чебоксарского трикотажа». Фото Рината Назметдинова

Казанские блогеры прославились вирусным роликом чебоксарского трикотажа

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал в своем аккаунте в Instargram неофициальную рекламу «Чебоксарского трикотажа», снятую казанским YouTube-проектом «Громкие рыбы».

Видео было опубликовано на YouTube 19 июня и на данный момент набрал 200 тыс. просмотров. В ролике под электронную музыку мелькают модели в одежде производства «Чебоксарского трикотажа».

Госжилфонд начал борьбу со злостными неплательщиками

Государственный жилищный фонд при президенте РТ ужесточил контроль за соблюдением платежной дисциплины «соципотечников». Для этого организация собирается начать расторгать договоры со злостными неплательщиками через суд, лишая их права собственности на невыкупленное жилье.

Взамен должникам предложат арендовать жилье у ГЖФ. Ожидается, что новый механизм социальной аренды заработает в этом году и станет альтернативой для тех, кто давно находится в черном списке неплательщиков.

Прецедентом, скорее всего, послужит недавняя развязка начатого еще при Талгате Абдуллине судебного спора фонда с 53-летней Рузией Сафиуллиной.

В День молодежи Фаттахов подвел итоги первого года деятельности своего ведомства. Фото Олега Тихонова

Дамир Фаттахов подвел итоги первого года работы Минмолодежи

Татарстанскому Минмолодежи исполнился год. На июньской сессии 2018 года Госсовет республики одобрил идею разделения его функций с Минспорта, а день спустя президент Рустам Минниханов назначил своим указом на должность нового министра бывшего первого замруководителя исполкома Казани Дамира Фаттахова.

В День молодежи Фаттахов подвел итоги первого года деятельности своего ведомства. За это время, по его словам, в республике развернулась серьезная работа по ремонту и реорганизации молодежных центров. Правда, сама молодежь по привычке предпочитает коммерческие площадки, а не переоборудованные муниципальные центры.

Министр обратил внимание и на проблему отсутствия креативных индустрий, неразвитость среды, которая становится все более важным фактором при выборе места жительства.

ТНВ снимет первый татарский ситком об обанкротившихся фермерах

После пяти месяцев кропотливой работы над сценарием и кастингов в Казани стартуют съемки татароязычного сериала «Рәхәт яшибез!» («Хорошо живем!»). Первый татарский ситком к осени обещает запустить команда телеканала ТНВ. Пилот начнут снимать уже на следующей неделе.

30-серийная комедия о трех поколениях деревенской семьи, вынужденных жить в городе под одной крышей, будет сниматься в павильоне на улице Дементьева. Главные роли исполнят актеры Камаловского театра Ильдус Ахметзянов и Фирая Акберова.

У международного аэропорта Казань появился магазин беспошлинной торговли в зоне выдачи багажа. Фото kazan.aero

Аэропорт Казани открыл магазин Duty Free в зоне прилета

У международного аэропорта Казань появился магазин беспошлинной торговли в зоне выдачи багажа. Аэропорт открыл магазин Duty Free в зоне прилета одним из первых в стране.

Еще не так давно магазины Duty Free размещались исключительно в зонах ожидания международных вылетов. Открытие подобной точки в зоне выдачи багажа стало возможным после изменений таможенного законодательства.

Mercedes-Benz влетел в стену здания казанского зоопарка

На территории строящегося Казанского зоопарка произошла курьезная авария. Машина марки Mercedes врезалась в здание новой части казанского зоопарка «Река Замбези». Передняя часть вошла автомобиль при этом вошла в стену.

Водитель в результате ДТП не пострадал, обстоятельства аварии выясняются.

Минтранс Татарстана определил победителя тендера на строительство участка Большого Казанского кольца, который соединит улицы Баки Урманче и Техническую

Минтранс подвел итоги тендера на строительство участка БКК

Минтранс Татарстана определил победителя тендера на строительство участка Большого казанского кольца, который соединит улицы Баки Урманче и Техническую. Контракт на 2,34 млрд рублей достался ООО «Мосты Республики Татарстан».

Согласно сообщению на сайте госзакупок, компания стала единственным участником аукциона.

Несмотря на значительную цену контракта, протяженность участка невелика, всего 800 метров. Однако, как следует из тендерной документации, подрядчику нужно будет построить не только дорогу, но и транспортную развязку, подземный пешеходный переход, трамвайную и троллейбусные линии и очистные сооружения возле дороги.

УФАС занялось рекламой с «голой официанткой»

Татарстанское УФАС РФ обратило внимание на текст баннера, размещенного на фасаде отеля «Корстон». Текст «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки» вызвал множество жалоб со стороны казанцев. Многие увидели в этом намек на некий «расширенный функционал» работниц рекламируемого бара.

В результате УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе.