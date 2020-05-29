На связи с президентом: как «Нижнекамскнефтехим» отметил профессиональный праздник

Нефтехимиков по видеосвязи поздравил Рустам Минниханов

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздновании республиканского Дня химика. Семь лет подряд праздник отмечался в Нижнекамске — столице нефтехимии Татарстана, однако в этом году из-за пандемии коронавируса традицию пришлось изменить. Мероприятие прошло в ПАО «Казаньоргсинтез» в режиме видео-конференц-связи. Рустам Минниханов поблагодарил работников отрасли за их самоотверженный труд. На видеосвязь с президентом вышел и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Он подчеркнул, что, несмотря на объективные трудности, компания продолжает реализовывать намеченные инвестиционные проекты и осваивать новые линейки продукции.

День химика в условиях пандемии

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности принято отмечать в последнее воскресенье мая. Центром празднования Дня химика в республике на протяжении многих лет был Нижнекамск. И неслучайно, именно здесь сосредоточены ведущие нефтехимические предприятия не только Татарстана, но всей страны.



В этом году из-за угрозы распространения коронавируса от масштабного мероприятия пришлось отказаться. Но это не помешало президенту Татарстана Рустаму Минниханову поздравить всех работников отрасли с профессиональным праздником.



Глава республики обратился к химикам по видеосвязи из центральной диспетчерской «Казаньоргсинтеза». Фото: Ринат Назметдинов

Глава республики обратился к химикам по видеосвязи из центральной диспетчерской «Казаньоргсинтеза». На предприятии Рустама Минниханова встречали генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Модератором встречи стал вице-премьер — глава Минпромторга РТ Альберт Каримов. Он сообщил, что на связь с президентом вышли работники почти 50 химических и нефтехимических предприятий, а также молодые ученые, студенты, профессора научно- исследовательских институтов.

— Сложно переоценить значение, которое имеет химия для республики. По итогам прошлого года предприятия химической отрасли выпустили продукцию на 429 млрд рублей. Мы по-прежнему лидирующий регион в области химии. Производим три четверти всех шин, 100% поликарбоната, и уже третий выпускаемый вид полимеров перерабатывается в республике, — сказал Каримов.

Он подчеркнул, что промышленные предприятия республики оперативно включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. Благодаря им в Татарстане налажены производства средств индивидуальной защиты: медицинских масок, защитных костюмов и антисептиков.



Высокую оценку работе татарстанских нефтехимических и химических предприятий дал Рустам Минниханов. Фото: Ринат Назметдинов

Высокую оценку работе татарстанских нефтехимических и химических предприятий дал Рустам Минниханов.



— Добрый день, наши ветераны, руководители наших нефтехимических производств, сотрудники, студенты, аспиранты — все, кто так или иначе связан с химией и нефтехимией. Республика Татарстан — это ведущий центр страны по химии и нефтехимии. И конечно, День химика для нас праздничный день, который мы всегда проводили очень торжественно. Мы нашли такую хорошую форму: День химика проходил в Нижнекамске. Все равно Нижнекамск — это некая концентрация наших крупных химических производств. К сожалению, ситуация с коронавирусом в этом году нас ограничила в проведении такого мероприятия. Но я искренне благодарен всем вам! — заявил президент Татарстана.



Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин в свою очередь поблагодарил Рустама Минниханова за постоянную поддержку и доверие, особенно сейчас — в условиях мирового экономического кризиса.

— День химика и 100-летие ТАССР коллектив «Нижнекамскнефтехима» встречает, как и весь промышленный комплекс, в особых условиях пандемии коронавируса, который вызвал мировой экономический кризис. Отразилось это и на работе нашего предприятия, возникли трудности по реализации некоторых видов продукции. Мы с вашей помощью прилагаем все усилия для их решения. Несмотря на объективные сложности, компания продолжает непрерывную работу, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, — сообщил Айрат Сафин.



Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин в свою очередь поблагодарил Рустама Минниханова за постоянную поддержку и доверие. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» помогает в борьбе с COVID-19

Нефтехимики помогают противостоять коронавирусу. Дочерняя компания «Полиматиз» увеличила выпуск пропиленового нетканого материала медицинского назначения. В апреле запустила производство защитных масок. Оборудование закупил «Нижнекамскнефтехим». Автоматизированную линию смонтировали в сжатые сроки и первыми в Татарстане достигли проектной мощности установленного оборудования. Сегодня «дочка» «Нижнекамскнефтехима» выпускает 70 тыс. медицинских масок в сутки.



— Мы обеспечиваем ими не только работников Группы ТАИФ, а также сотрудников городских и республиканских медицинских и социальных учреждений, которые работают с большим количеством людей, — подчеркнул Айрат Сафин.

С первых дней пандемии компания поддерживает нижнекамское здравоохранение. Сафин отметил, что буквально вчера нефтехимики передали больнице крупную партию защитных средств и утилизатор особо опасных отходов классов «Б» и «В».

Всего же медики получили более 20 тыс. масок. Медицинские работники инфекционного госпиталя проживают на базе лагеря «Юность», где для них созданы все условия. Компания приступила к промышленному выпуску собственного, зарегистрированного по всем правилам дезинфицирующего средства.

Буквально вчера нефтехимики передали больнице крупную партию защитных средств и утилизатор особо опасных отходов классов «Б» и «В». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новые проекты вопреки экономическому кризису

Но, даже находясь в сложных экономических условиях, ПАО «Нижнекамскнефтехим» осваивает новые востребованные линейки продукции и реализует инвестиционные проекты. В настоящее время компания ведет строительство энергостанции мощностью 495 МВт. Она будет производить электрическую энергию для собственных нужд компании. Работы идут согласно графику.



На завершающей стадии находится еще один масштабный проект «Нижнекамскнефтехима» — строительство производства ДССК. В ближайшем будущем здесь начнется пусконаладка. Производство будет выпускать функционализированный бутадиен-стирольный синтетический каучук нового поколения, необходимый для создания высокоэффективных марок автомобильных шин.

Не останавливает строительство и новый завод Этилен-600. На днях на строящуюся площадку привезли первую партию крупногабаритного тяжеловесного оборудования. Это 37 единиц линейных закалочно-испарительных аппаратов и шесть единиц паросборников для печей пиролиза. Оборудование в Нижнекамск доставили по воде на грузовом судне. К настоящему времени уже заказано 90% от общего числа единиц оборудования и материалов.

На днях на строящуюся площадку привезли первую партию крупногабаритного тяжеловесного оборудования. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В период пандемии компания реализует социальные программы



«Нижнекамскнефтехим» продолжает реализовывать собственные социальные проекты. К 75-летию Победы открылся Музей боевой славы поискового отряда «Нефтехимик». Большая часть представленных экспонатов — подлинные уникальные находки, которые обнаружили бойцы отряда «Нефтехимик» во время поисковых экспедиций на местах ожесточенных сражений Великой Отечественной войны.

Скоро свои двери откроет спортивный комплекс для стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия. Посещать его смогут работники «Нижнекамскнефтехима», школьники и студенты.

Стадион получит второй уровень сертификации Российского футбольного союза. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Завершается реконструкция стадиона «Нефтехимик». Она ведется по стандартам Российского футбольного союза. По окончании работ стадион получит второй уровень сертификации Российского футбольного союза. Это даст возможность проводить футбольные матчи до уровня Футбольной национальной лиги Российской Федерации.



В заключение Айрат Сафин попросил Рустама Минниханова поздравить работников компании с Днем химика. Президент Татарстана признался, что будет этому только рад.



— Я очень благодарен всем вам за то, что, несмотря на экономические сложности, все, что мы задумали, реализуется. Самое главное в этом — люди, профессионалы. Поэтому я через вас, уважаемые руководители, хочу передать слова благодарности всем работникам, которые трудятся в химической отрасли, поздравить всех с Днем химика и пожелать, чтобы наша республика и в дальнейшем была центром химии. И конечно, без науки, без университета, без технологического университета, без институтов, без федеральной поддержки это реализовать невозможно. Но сегодня у нас есть полное понимание того, как нужно двигаться. Поэтому хочу пожелать всем здоровья и успехов. Большое спасибо вам за ваш труд. С праздником! — поздравил Рустам Минниханов.

В заключение Айрат Сафин попросил Рустама Минниханова от своего имени поздравить работников компании с Днем химика. Фото: Ринат Назметдинов

«Самое главное — вам, вашим родным и близким желаю крепкого здоровья»



После завершения видеоконференции праздник продолжился в актовом зале ПАО «Нижнекамскнефтехим», где по традиции прошло награждение лучших сотрудников компании. Почетного звания «Заслуженный энергетик РТ» удостоились электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Валерий Данилов, Евгений Орлов и Вячеслав Курочкин.



Заслуженным экономистом Татарстана стала заместитель главного бухгалтера цеха 1141 Гальнур Ханова, заслуженными химиками — слесарь по КИПиА цеха 4811 Юрий Зарипов и аппаратчик окисления цеха 6704 Владислав Родионов.



— На «Нижнекамскнефтехиме» я тружусь с 1988 года в должности специалиста КИПиА. Выбранная профессия очень нравится, и я ей не буду изменять. Она связана с точными науками, измерениями. Я человек дотошный и люблю точность во всех ее проявлениях. Награде приятно удивлен, потому что таких специалистов, как я, множество, а выбрали почему-то меня. Я этому, конечно, рад, но не скажу, что я исключительный. НКНХ для меня — это любимая работа, как следствие любимого дела — благосостояние и стабильность. Моя жена тоже работает на НКНХ. Мы с ней и познакомились на предприятии, — поделился впечатлениями слесарь по КИПиА Юрий Зарипов.

Почетного звания «Заслуженный химик РТ» был удостоен аппаратчик окисления цеха 6704 Владислав Родионов. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Я пришел на НКНХ в 1985 году аппаратчиком шестого разряда на строящийся завод ПАВ — поверхностного-активного вещества. Участвовал в монтаже, пусконаладке и запуске производства. В это время работал старшим аппаратчиком на сотой секции реакторного блока на окислении. На «химии» работал мой отец, и я пошел по его стопам. Сначала трудился на заводе СК в Казани, а в Нижнекамск приехал, когда на предприятии появилась вакансия. Также здесь можно было получить жилье. На заводе работаю почти 35 лет. Здесь прошла вся моя жизнь, я обучил десять молодых специалистов. Сейчас молодежь грамотная приходит, к каждому нужен индивидуальный подход. С кем-то помягче, с кем-то пожестче надо быть. Я удивлен награде и горд, что мой труд получил такую весомую, высокую оценку, — растроганно сказал аппаратчик окисления Владислав Родионов.

Медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени вручили заместителю начальника отдела цеха 1141 Фариде Зиангировой. Более 30 работников компании получили памятные грамоты и благодарственные письма.



Обращаясь к коллективу, Айрат Сафин поблагодарил каждого работника «Нижнекамскнефтехима» за преданность профессии и самоотверженный труд.

Обращаясь к коллективу, Айрат Сафин поблагодарил каждого работника «Нижнекамскнефтехима» за преданность профессии и самоотверженный труд. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— В этом году наш профессиональный праздник пришелся на непростые времена. Мы отмечаем его в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которая вызвала мировой экономический кризис. Наша компания также испытывает экономические трудности. Но мы продолжаем выполнять поставленные перед нами задачи, и в этом заслуга каждого из вас. Уверен, что общими усилиями мы преодолеем все трудности. Желаю новых успехов в производственной и общественной деятельности. А самое главное — вам, вашим родным и близким желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях, стабильности и счастья! С праздником! — торжественно сказал Айрат Сафин.

