«Все мы понимаем, что 31 декабря — это полурабочий день»

Как депутаты Госдумы хотели преподнести предновогодний сюрприз народу, предложив сделать последний день года выходным

Несмотря на многолетние споры, 31 декабря и в этом «коронавирусном» году останется полноценным рабочим днем. Хотя как раз в это время у федеральных властей был весомый аргумент повторить прошлогоднюю предпраздничную акцию, когда полстраны «отрабатывала» выходной «под елкой» заранее, 28 декабря. Сегодня Госдума отклонила законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, если он не является таковым по календарю. «Люди и так устали отдыхать и хотят работать даже в последний день года», — уверяла депутатов представитель фракции «Единая России», отмахиваясь от контрдоводов по поводу неизбежности бегства работников по магазинам.

31 декабря отдыхаем или нет?

Бурное обсуждение разгорелось на заседании Госдумы вокруг законопроекта фракции ЛДПР о выходном дне 31 декабря, который был внесен депутатами еще год назад. Официально ввести предновогодний праздничный день предполагалось нехитрым способом: сделать его нерабочим взамен обычного выходного дня. «Один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным», — говорится в тексте законопроекта. И если бы инициатива была сегодня поддержана, то вполне вероятно, что к 31 декабря законопроект «обошел» бы три чтения и успел бы «вступить в силу в день опубликования». Причем, как подчеркнули его авторы, эта инициатива не вызовет затраты, покрываемые за счет федерального бюджета.

С изложением законопроекта о выходном 31 декабря выступил депутат Ярослав Нилов. Он напомнил, что сегодня, согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, 31 декабря является рабочим днем. Хотя практика показывает, что работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года. «Все мы понимаем, что это полурабочий день, который наносит вред экономике, — рассуждал он. — Работники берут выходной за свой счет, отгул или просто отпрашиваются. По-настоящему эффективной работы в этот день не получается». Более того, в прошлом году регионы сами решали, объявлять ли им выходной 31 декабря. «Половина субъектов отдыхала, половина — работала половину рабочего дня», — напомнил он, давая понять, что и главы регионов понимают, что 31 декабря по факту является нерабочим днем, хотя его маскируют под обычный. Президент России Владимир Путин поддержал их в этом начинании.

По мнению депутата, предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Фото duma.gov.ru

Ярослав Нилов сообщил, что правительство наделено полномочиями по переносу выходных дней на другие дни в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней, и его «необходимо обязать осуществлять перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю». При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом Российской Федерации. По мнению депутата, предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами. «Но правительство им не пользуется и ведет себя как собака не сене», — возмущался депутат.

«Единая Россия»: после пандемии люди хотят работать

С ответным содокладом выступила заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Единая Россия» Валентина Кабанова. «Эта инициатива запоздавшая, — отреагировала она. — Последние встречи с избирателями показывают, что люди устали отдыхать и хотят работать даже в последние дни года».

Почему же перенос посчитали запоздалым? Как оказалось, в следующем году 31 декабря объявлен выходным днем, а в 2022 и 2023 годах предновогодний день выпадает на субботу и воскресенье. По этой причине она предложила отклонить инициативу.

«Эта инициатива запоздавшая, — отреагировала Кабанова. — Последние встречи с избирателями показывают, что люди устали отдыхать и хотят работать даже в последние дни года». Фото duma.gov.ru

Тогда депутаты предложили начать с себя и показать трудовые будни в Госдуме. «Вы представляете, что происходит 31 декабря?» — допытывался депутат Василий Власов. «Если надо работать, так давайте 31 декабря пригласим с отчетом правительство России на заседание Госдумы, — горячились депутаты. — Наша фракция готова и до 18 часов в этот день продолжать работать». Так, депутат Никита Березин беспокоился, что в этот день работники будут бегать по магазинам, ездить в переполненном метро, и «ни о какой социальной дистанции говорить не приходится». Иначе говоря, его волновало, что могут быть риски новых заражений. В ответ заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и член фракции «Единая Россия» Валентина Кабанова не согласилась с ним. А вице-спикер Госдумы Александр Жуков вместе с ней заметил, что в этот день «все режут салаты на кухне».

Остановил дискуссию вновь Ярослав Нилов, заметив, что дискуссия «ушла в другое русло», так как речь идет не о новом выходном дне, а о переносе выходных. Но переубедить депутатов он не смог, и большинством голосов законопроект был отклонен.

Минниханову помог опрос в «Инстаграме»

В прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов провел в своем «Инстаграме» опрос на тему, делать ли выходным 31 декабря. Тогда мало кто верил в серьезность вероятности переноса выходного дня, воспринимая за шутку. Однако за несколько дней 31 декабря был объявлен в 2019 году выходным днем. «Сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации на территории республики присоединиться. С наступающим!» — написал Минниханов в «Инстаграме».

— Конечно, можно было бы перенести один из восьми новогодних дней на 31 декабря, потому что предновогодний день все равно никогда не будет отличаться высокой производительностью труда, — высказались в Ассоциации промышленных предприятий и предпринимателей РТ. — К тому же он и сам является сокращенным.

Однако за несколько дней 31 декабря был объявлен в 2019 году выходным днем

Но если брать в целом, в нашей стране понятие праздничного дня сильно девальвировалось. «И без этого хватает понятных и непонятных праздников: есть и государственные, и религиозные. Два года назад промышленники во главе с гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным выходили с инициативой к правительству о сокращении праздничных дней. Подсчитано, что из 360 календарных дней примерно 128 нерабочих, то есть почти каждый третий. Когда работать будем? И если к этой обойме праздников добавить еще один выходной 31 декабря — не перебор ли?» — опасается руководитель одного из татарстанских предприятий.

Впрочем, у частного бизнеса непраздничное настроение. «Нам все равно — будет 31 декабря выходной или нет. Предприниматели работают каждый день», — высказалась президент ТРО «Деловые женщины Татарстана» Лиана Саетова. Индифферентно к 31 декабря отнеслись и в Казанском отделении РЖД. «Наши поезда каждый день в пути. Работники РЖД не отпрашиваются — работают строго по графику. Но 31 декабря будут трудиться на час меньше», — рассказал глава отделения Александр Черемных. Лично ему все равно — отдыхать или работать 31 декабря, признался он. Однако многие заметили, что при желании вопрос можно решить просто — как Рустам Минниханов через опрос в соцсетях.