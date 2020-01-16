Рустам Минниханов: «В Татарстане есть проекты на 4-5 триллионов, можем задействовать»

Президент Татарстана на Гайдаровском форуме вместе с экс-главой Минфина презентовал преимущества закона о защите инвестиций

Первый день открывшегося накануне Гайдаровского форума завершился деловым ужином уже после отставки команды премьер-министра. В итоге сразу два главных спикера за полчаса до начала получили приставки «и. о.», а обсуждали на встрече закон, который курировал теперь уже бывший министр финансов Антон Силуанов — о защите и поддержке инвестиций. Посмотрев первое крупное деловое мероприятие уже после роспуска правительства, газета «Реальное время» выяснила причины низкого доверия бизнеса к властям, критику «безруких» муниципалитетов и «зажатых» регионов, а также в какую сумму Рустам Минниханов оценил инвестпроекты в РТ, которые могут быть реализованы благодаря новому закону. При этом Татарстан на довольно скованной на фоне последних новостей дискуссии спикеры похвалили трижды.

Как первый день Гайдаровского форума закрывали «и. о.» министров

Либеральный Гайдаровский форум, на котором, как мы писали, обычно всегда выступал премьер-министр Дмитрий Медведев, открылся в день, когда со своим революционным посланием выступил президент Владимир Путин. В нашем материале о самом форуме мы отмечали, что Гайдаровский форум считался до сих пор фактически «либеральным штабом», где апробируются западные идеи, которые превращаются затем в указы президента и экономические стратегии страны. И многие эксперты, политики и наблюдатели в последние годы справедливо, хотя и с иронией, начали считать его «форумом правительства Дмитрия Медведева».

Примечательно, что под занавес первого дня форума это самое правительство подало в отставку. В это время в РАНХиГС шел деловой ужин с участием представителей правительства, бизнеса и региональных властей на тему «Через инвестиционную привлекательность к экономике доверия». В свете последних новостей обстановка в ходе дискуссии царила несколько скованная — сразу два спикера получили за несколько минут до ее начала приставки «и. о.» — это замы Силуанова и Орешкина — теперь уже бывших министров финансов и экономразвития.

Само мероприятие началось на 15 минут позже, а закончилось, за отсутствием желающих выступить, на 6 минут раньше, последнее, как знают участвующие на форумах, бывает чрезвычайно редко (обычно спикеры не успевают высказаться).

В это время в РАНХиГС шел деловой ужин с участием представителей правительства, бизнеса и региональных властей на тему «Через инвестиционную привлекательность к экономике доверия»

Обсуждая закон экс-министра финансов



Пикантности ситуации добавлял тот факт, что больше половины времени гости на деловом ужине «в давосском формате» обсуждали законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ» (СЗПК), который вел и курировал до сих пор Минфин РФ во главе с Антоном Силуановым. Спикеры говорили о проекте в полной уверенности, что он будет совсем скоро реализован, хотя и узнали за 30 минут до этого об отставке Силуанова (отставку его мы хотя и предсказывали, но находили этот вариант все-таки маловероятным).

Да и главный его представитель на панельной дискуссии, замминистра финансов РФ Андрей Иванов (как и не выступивший в результате замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин) к тому моменту получил приставку «исполняющий обязанности». Стороны все-таки выразили если не уверенность, то надежду, что законопроект будет реализован в любом случае.

«Мы — участники практически уникального мероприятия»

Гости собирались долго, выглядели несколько растерянными, за исключением, пожалуй, улыбающегося и шутившего Игоря Шувалова, который всего полтора года назад — очень, как выяснилось, вовремя — ушел из правительства в госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ». Модератор дискуссии Александр Ивлев, управляющий партнер EY по странам СНГ, напротив, был рассеянным, голос его даже подрагивал, когда он, пытаясь улыбнуться, заметил:

— Мы — участники практически уникального мероприятия. Это первое крупное деловое мероприятие, которое будет происходить после отставки правительства в этом году, — а затем умоляюще добавил: — Но это никак не должно повлиять на наше обсуждение тематики про инвестиционную привлекательность!

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что больше половины времени гости на деловом ужине «в давосском формате» обсуждали законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ»

Уровень доверия бизнеса к властям РФ очень низкий, отсюда и низкий ВВП

Формально мероприятие было посвящено не только новому минфиновскому закону, принятому пока в первом чтении, который должен помочь создать предсказуемые условия ведения бизнеса и инвестирования в инфраструктурные проекты, но и дать звонок иностранным инвесторам о стабильной ситуации в исполнительной и законодательной сферах властей (дискуссия прошла при поддержке Консультативного совета по иностранным инвестициям в России). В подводке к дискуссии отмечалось как факт, что российская экономика «доказала свою устойчивость к внешним вызовам: к санкционной риторике, турбулентности на развивающихся рынках, волатильности нефтяных котировок». Приводился пример, что в рейтинге Doing Business 2019 Всемирного банка Россия улучшила свои позиции, заняв 28-е место: «Сейчас Россия опережает как все страны БРИКС, так и многие европейские государства».

На деле же риторика спикеров касалась в первую очередь нехватки доверия, как бизнеса — к власти, так и власти — к бизнесу. «Где есть разрывы в доверии и понимании между государством, иностранными инвесторами и российским бизнесом?» — задавались вопросами на последней дискуссии первого дня Гайдаровского форума. И приводили уже не совсем утешительные факты: так, известно, что доверие ведет к росту благосостояния населения. Если средний уровень доверия вырастает на 10% — уровень ВВП моментально увеличивается на 21%. Самый высокий уровень доверия общества и бизнеса к собственным властям — в скандинавских странах, где ВВП в пять-шесть раз выше, чем в России, потому что и уровень доверия там в три раза выше, чем в РФ.

Одной из причин низкого уровня доверия модератор назвал рост числа силовиков в нашей стране: в охранных структурах сегодня у нас работают около 700 тыс. сотрудников, еще столько же — в МВД. «Бизнес не доверяет государству, и наоборот. Под давлением предприятия теряют перспективу и начинают работать «в короткую», «схватил и убежал», отсюда замедление темпов экономического роста. У нас к судам, СМИ и политикам уровень доверия в два раза ниже, чем к церкви и вооруженным силам. Мы должны на перспективу знать, что условия меняться не будут», — заметил Александр Ивлев, то ли имея в виду закон об инвестициях, то ли ситуацию с вакуумом исполнительной власти, вдруг сложившуюся на тот момент.

Съязвив по адресу демократии, Шувалов, не согласившись с тезисом, что только в России есть кризис доверия к государству, заявил, что сегодня в мире вообще никому нельзя доверять

«Любому предпринимателю нужна прежде всего предсказуемость»

Сомнения попытался разрешить Игорь Шувалов, председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», отвечающий и за реализацию нацпроектов, и за инвестиционную привлекательность страны и регионов. Начал он свою утешительную для собравшихся речь, пытаясь разрядить наэлектризованную обстановку (многие уткнулись в смартфоны и планшеты, силясь понять, что будет дальше) «с шутки». Шутку, кажется, поняли не все, а понравиться она могла точно не многим. По его словам, он недавно был в «одной латиноамериканской стране», и тот факт, что у нас только вооруженным силам доверяют, не должен никого смущать, сказал бывший вице-премьер:

— В той стране лучшие предприятия принадлежат только вооруженным силам! Минобороны! Это быль! Страну называть не буду, сами можете догадаться. Вспомнил, как когда-то Герман Греф спонсировал Российско-Сингапурский деловой совет. Демократию обсуждали! «Если вы меня сейчас спросите, что важнее, демократия или предсказуемость — то я вам скажу, что любому предпринимателю нужна прежде всего предсказуемость. И все благоденствие Сингапура построено благодаря этому!», — так заявил нам тогда глава этой страны!

Съязвив по адресу демократии, Шувалов, не согласившись с тезисом, что только в России есть кризис доверия к государству, заявил, что сегодня в мире вообще никому нельзя доверять. Особенно после того, как США «начали разваливать ВТО». Это, уверен он, касается всех мировых институтов, включая Мировой банк, который принял решение «не кредитовать проекты в России». Нет доверия, система разваливается, доверия часто не бывает безотносительно властей и бизнеса, люди не доверяют друг другу вообще — таковы контртезисы Шувалова. Тем не менее глава госкорпорации попытался успокоить нынешних и потенциальных инвесторов. Сославшись на послание Владимира Путина, он заявил, что и после 2024 года (год потенциального ухода Путина с поста главы государства) стабильность останется.

Игорь Шувалов: «Россия лучше стоит на своих ногах, чем многие страны ЕС»

— Как вернуть доверие бизнеса к власти? В послании Путина совершенно ясно прозвучало сегодня: после 2024 года ожидать того, что все предыдущие годы развития будут перечеркнуты — бессмысленно. Будет укрепление того, что было сделано. В одном из интервью наш президент спросил: «А почему вы думаете, что после меня придут люди, которые развалят мое наследие? Может, наоборот будет?» Я считаю, страна с 1993 года добилась огромных успехов. Россия лучше стоит на своих ногах, чем многие страны ЕС. Мы по взрослости своих институтов далеко ушли. Созданы оптимальные условия для бизнеса, для иностранных инвесторов — сегодня лучшее время для них. Внутри ЕС ничто не идеально. Мы стоим особняком, и предсказуемость для бизнеса у нас выше. Мне тоже многие вещи не нравятся, но если сравнить все позиции с Китаем, США — Россия выглядит неплохо. А с 2014 года, когда Запад объявил нам экономическую войну, росийское общество должно ответить консолидацией, на примере Израиля. Который на фоне специальных внешних условий демонстрирует успехи! — заявил Игорь Шувалов.

На речь Шувалова с очевидным советской тональностью бизнесмены отвечали по-разному

«Кока-Кола» о столице РТ: «В России мы с Казанью подписали договор о «городе без отходов»

Что же касается роста доверия бизнеса к государству, то, считает он, «каждый человек должен через инвестиционные возможности создавать новые услуги для граждан страны» (то есть «начни с себя»). В этом с прошлого года начал принимать участие и ВЭБ, развивая городскую экономику, отметил он. И так же, как госслужба «должна быть служением», и бизнес должен рассматривать свои дело и миссию «как служение», меняя города и предприятия к лучшему. На речь Шувалова с очевидной советской тональностью бизнесмены отвечали по-разному. Например, Алексей Малиновский, глава «Мастеркард-Россия» заметил, что у России хороший потенциал по цифровизации, по смартфонным операциям наша страна вообще занимает первое место в мире. Но, считает он, главное для бизнеса — это всегда прогнозируемость, понимание того, как и когда твои инвестиции вернутся. Не краткосрочность, а «живучесть инвестиций в долгосрочной стратегии».

— Разрабатывая стратегию на 2021 год, мы смотрим на то, как экономика будет меняться, что будет в стране через 5—10 лет. Мы смотрим на то, насколько наши инвестиции будут возвратны, и ситуация будет прогнозируема…, — заявил Малиновский, вероятно, пожелав того, чтобы после непрогнозируемой никем отставки правительства экономика все же осталась предсказуемой.

Александар Ружевич, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия, по-английски тоже пообещал, что компания пока из РФ уходить не собирается, и пришла она сюда, чтобы построить бизнес на долгие годы. В частности, «Кока-Кола» сегодня развивает один из экологичных проектов в Татарстане:

— На повестке дня стоит вопрос переработки ста процентов отходов нашего производства, это наша цель до 2030 года. В России мы с Казанью подписали договор о «городе без отходов», и мы подписались, что к 2030 году 100 процентов произведенной нами упаковки будет полностью перерабатываться!

Семенов раскритиковал сегодняшнюю ситуацию с кризисом нижестоящих властей, в частности, отсутствием прав и возможностей у муниципалитетов

Муниципалитеты «безрукие», региональные власти «зажатые» — считает бизнес

В свою очередь, Виктор Семенов, председатель наблюдательного совета и, основатель группы компаний «Белая Дача», даже выразил сожаление, что к моменту его выступления Шувалов уже ушел, так как он был согласен с ним, что «бизнес — это служение обществу». По его мнению, если бизнес не будет заниматься проблемами за проходной, проблемы на предприятиях из-за проходной придут сами. Однако Семенов раскритиковал сегодняшнюю ситуацию с кризисом нижестоящих властей, в частности, отсутствием прав и возможностей у муниципалитетов:

— На уровне губернаторов огромная поддержка по линии импортозамещения нам идет! Но как только мы выходим на уровень города и районов… Они какие-то безрукие там стали! У них не осталось ничего, мусорными баками только занимаются… Да, 20 лет назад мы принимали законы по сохранению страны, и вожжи и финансы наверх ушли. Но мы укрепили государство, и, думаю, надо потихонечку финансы и часть вожжей отправлять вниз, регионам, и особенно муниципалитетам! Среда обитания делается муниципалитетами, какой бы губернатор гениальным не был. Режим обратной связи надо восстанавливать. Многие чиновники и бизнесмены чувствуют, что его нет, и можно втихаря все делать — а человек слабый!

С «зажатостью» местных властей согласился с вице-президент «ГМК «Норильский никель», приведя в пример предоставление в 2018 году регионам права вводить льготы по налогу на имуществу: только 12 регионов в итоге ввели нулевую ставку.

Минфин формирует «инвестиционный навигатор» с электронными соглашениями ГЧП

Наконец, перешли и к главной теме, новому закону, который должен увеличить уровень доверия бизнеса к властям, и тем самым объемы инвестирования в регионах. Рассказал о том, каким примерно он будет, Андрей Иванов, и. о. замминистра финансов РФ. По его словам, согласно законопроекту (второе чтение должно пройти в ГД в январе), инвестиционный режим будет распространяться на весь круг лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Еще государство переходит к автоматизированной системе, «электронной форме соглашений» ГЧП, когда договоры будут заключаться в информационной системе и их подтверждения у уполномоченного органа требовать не будут. Тем самым, по словам чиновника, Россия будет двигаться «в сторону доверия, уменьшая число процедур», которые необходимо пройти, чтобы инвестор мог получить стабильные условия на 6—20 лет. К тому же власти готовы будут установить конкретные обязательства государства по поддержки, ее объемов и стоимости.

— Мы формируем учет мер поддержки и реестр — «инвестиционный навигатор», чтобы с бюджетного на инвестиционный язык перевести субсидии, льготы и проч. И в любом субъекте это могли понимать. И у нас нет желания разрушить рынок: в действующие соглашения мы вмешиваться не собираемся, дадим адаптироваться 1-2 года, — пообещал он.

Президент Татарстана признался, что закон в республике давно ждут и уже давно «с разных сторон эту тему» обсуждали

Рустам Минниханов: в РТ есть проектов на 4-5 триллионов рублей, которые могут быть реализованы благодаря новому закону

— Законом предполагается создание механизма на возмещение затрат на создание инфраструктур. Я знаю, что Татарстан уже имеет очень хороший опыт применения данного инструмента инвестиционного развития, Рустам Нургалиевич, как это работает в РТ и как вы дальше будете использовать новый закон? — поинтересовался модератор у Минниханова.

Президент Татарстана признался, что закон в республике давно ждут и уже давно «с разных сторон эту тему» обсуждали. И очень надеются, что документ в итоге будет принят:

— Мы считаем, что в Татарстане есть проекты на 4-5 трлн рублей, которые пока не реализованы, но с учетом этих возможностей, этого закона мы можем их задействовать. Примером является «Алабуга-2», проект, который был поддержан, Андрей Юрьевич [Иванов, замминистра финансов РФ], большое спасибо! Там, в принципе, инвестиций 242 млрд — это нефтехимия, и то, что мы там сделаем в ближайшее время, — серьезные инвестиции. Если взять Татарстан, то инвестиции в основной капитал у нас за последние 3-4 года составили не менее 600 млрд рублей. Мы смотрим на все возможности. Вот есть возможности по ТОСЭР, две ОЭЗ — все работают. Пример КИП «Мастер» — 1,5 млн кв. м. И если бы мер господдержки там не было, ничего бы там не было! Мы проработали [новый закон] с нашими крупными компаниями, они все уже на низком старте. Андрей Юрьевич, вы сами это видели. Я вот только не пойму: у нас самый большой вопрос всегда Минфин [вызывал]. Минфин — всегда был тормоз! А в этом случае у нас наоборот, Минфин двигает! Но какие-то силы все время тормозят! Вот ничего нет, появится что-то…, — с сомнением в голосе отметил Рустам Минниханов, добавив, что живем мы в «непростое время» и привлечь инвестора из США и Европы сегодня сложно, но находить его как-то надо, а закон Минфина сегодня «единственное правильное решение».

Татарстан в итоге стал рекордсменом по упоминаниям в рамках панельной дискуссии, начиная с «Кока-Колы». В последний раз РТ упомянул Александр Пироженко, директор по развитию приоритетных программ Агентства стратегических инициатив, который пообещал, что для новых рейтингов АСИ теперь будет опрашивать крупный бизнес (чтобы учесть его «серьезный голос»), и клиентов региональных организаций по привлечению инвестиций. За время же существования рейтингов АСИ, считает он, прогресс налицо. Так, если в 2014 году в среднем бизнесу приходилось потратить 541 день на получение разрешения строиться, то сейчас на это, в зависимости от регионов, уходит от 41 до 133 дней.

— 41 день где уходит? В Татарстане — он сегодня лидер! — отметил Пироженко.

Накануне в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что, начиная с 2020 года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять 5%. Для их стимулирования до 2026 года не будут меняться налоговые правила для бизнеса, зато будет ускорен процесс принятия законов, защищающих капиталовложения, в том числе, обсуждаемый на форуме закон. Поддержку, по словам российского лидера, должны получить не только крупные проекты, но и средний и малый бизнес. Кроме того, Путин предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от инвестиционного налогового вычета и попросил ускорить принятие законопроектов о защите инвестиций.