Минниханов: «Ставку по ипотеке нужно снижать еще»

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о причинах отрицательной демографии в республике на встрече с представителями российских и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню. По его словам, это в том числе связано с жилищным вопросом:

«Мы обязаны обеспечить жильем. Мы говорим, у нас демография отрицательная, конечно, отрицательная. Потому что у людей шансов нет получить жилье».

Он добавил, что ставку нужно снижать еще: «6,5% — тоже большие деньги. Если два миллиона дали — только процентов сколько будет. Это очень хорошая программа, и сегодня много решений в части упрощения процедуры».

Напомним, Минниханов на встрече с журналистами рассказывал об эффекте от коронавируса, который инфекция производит на систему здравоохранения. По его словам, система здравоохранения «скатилась» на уровень 2003 года: вся система здравоохранения, которая работала превентивно, не восстановилась и сегодня. Он заявил, что в Татарстане от COVID-19 планируется привить 1,6—1,7 млн человек.



Маргарита Головатенко