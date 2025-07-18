Фарид Мухаметшин: «Каждый народ имеет право на свой родной язык!»

Правительство Татарстана готовит предложения по разрешению ситуации с исключением из ФГОС понятия «родной язык»

Не традиционный отчет о проделанной работе, а два наиважнейших, по мнению татарстанских парламентариев, вопроса стали «гвоздем» выступления перед журналистами председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина на пресс-конференции, официально посвященной итогам работы республиканского парламента в первом полугодии 2025 года. Самыми эмоциональными и острыми оказались ответы спикера на вопросы журналистов, касавшиеся предстоящих выборов и перспективы изменения с 1 сентября 2025 года ФГОС, в результате которого из них исчезнет понятие «родной язык». О главных моментах встречи главы парламента с журналистами — в материале «Реального времени».



«Каждый хочет сохранить все лучшее»

В Госсовете Татарстана остро отреагировали на публикацию проекта приказа Министерства просвещения РФ, согласно которому российские школьники с нового учебного года должны будут изучать не родной язык и литературу, а «Язык народа РФ и (или) государственный язык республики РФ» и «Литературное чтение на языке народа РФ». Отвечая на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции, Фарид Мухаметшин сказал:

— Да, надо хорошо знать государственный язык — русский. Мы все его знаем. Но в многонациональной России каждый народ имеет право на свой родной язык. В Татарстане народ дорожит своим родным языком. И каждый хочет сохранить все лучшее своего народа, например, традиции. В этом и есть сила многонациональной России. Уважительно нужно относиться ко всем языкам.

«В Татарстане народ дорожит своим родным языком». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его выступлению на брифинге предшествовало бурное обсуждение татарстанскими депутатами на заседании парламента планов по замене понятия «родной язык» на «язык народа Российской Федерации» в сочетании со сменой формулировки «реализация права на изучение родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке» на «реализация права на изучение языка народа РФ, возможности получения основного общего образования на языке народа РФ» и сокращением количества учебных часов на изучение языка. В итоге на заседании Госсовета было решено, что Татарстан подготовит обращение к Минпросвещения и правительству России, касающееся исключения из Федеральных государственных образовательных стандартов понятия «родной язык».

— Мы определимся с формой. Наше правительство уже готовит свои предложения, чтобы разрешить эту ситуацию. Но если это не поможет, то мы обратимся в Государственную думу, — заявил Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ сообщил, что уже сегодня руководство республики должно встретиться с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Татарстана для обсуждения, в том числе и вопроса о родных языках.

«Будет большой ошибкой, если этот документ пройдет»

— Будет большой ошибкой, если этот документ (приказ Минпросвещения об изменении ФГОС — прим. ред.) пройдет, если мы не сможем [это] остановить, — подчеркнул Фарид Мухаметшин. — Мы свою позицию сегодня высказали. Мне кажется, что понимание придет после того, как этот вопрос прозвучал.

«Наше правительство уже готовит свои предложения, чтобы разрешить эту ситуацию». взято с сайта Госсовета РТ

Он заметил, что и прежде в школах сокращали учебные часы на изучение родных языков, «но не так, как сейчас пытаются это сделать», и это создает дополнительные сложности в решении проблемы.

Глава парламента напомнил, что язык — это неотъемлемая часть нации, народности и привел в пример себя тем, кто во взрослом возрасте сталкивается со сложностями в его использовании, заметив, что сам рос в русской деревне, в семье, где по-татарски не говорили и «вообще не умел до 45 лет по-татарски разговаривать», однако и в солидном возрасте сумел освоить родной язык.

Фарид Мухаметшин заметил, что и прежде в школах сокращали учебные часы на изучение родных языков, «но не так, как сейчас пытаются это сделать». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Россия — многонациональная страна, каждый народ имеет право на свой родной язык, — подчеркнул Фарид Мухаметшин. — Каждый же хочет сохранить что-то лучшее, 175 наций и народностей чтят свои лучшие традиции, берегут их. Это наша национальная сила!

«Положительный отзыв мы имеем»

Председатель Госсовета РТ также рассказал о том, что его коллеги в 2025 году вышли на федеральный уровень с инициативой об упрощении порядка выдвижения на муниципальные выборы участников СВО:

— Сама позиция, я считаю, неправильная была. Человек находится на передовой, между жизнью и смертью, он воюет за наше общество, за нашу страну, а ему надо лично приехать, сдать сюда бумаги, зарегистрироваться и так далее. Мы считаем, что нам достаточно, если он передаст документы своему доверенному лицу, а тот приедет и его зарегистрирует. А потом он сам сможет приехать и встретиться с со своими избирателями. Это [предложение] было воспринято правильно. Пока мы еще не получили окончательное решение, но положительный, так сказать, отзыв имеем!

Татарстанские парламентарии вышли на федеральный уровень с инициативой об упрощении порядка выдвижения на муниципальные выборы участников СВО. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он напомнил об успехе инициативы республики, в результате которой теперь каждый регион сам решает, какой быть системе местного самоуправления (одноуровневой или двухуровневой) в противовес первоначально планировавшейся одноуровневой системе, уничтожавшей ее нижнюю ступень:

— Мы не можем с селянами так обращаться. Это наши люди, честно говоря, самый трудолюбивый народ, который еще и ценен тем, что он сохраняет лучшие традиции каждого народа. На одном из заседаний парламента мы выступили с этим вопросом, активно подключились к работе над законопроектом, направили свои поправки, в итоге голос Татарстана был услышан, регионам дали право самим выбирать, какая модель местного самоуправления будет работать на их территории.

«Мы не можем с селянами так обращаться. Это наши люди, честно говоря, самый трудолюбивый народ». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в нынешних условиях закрыть сельсовет, депутатов которого избирали люди, которые их знают и им доверяют, означает «закрыть деревню»:

— Там людям по 70—75 лет, а то вода отключилась, то свет погас, то снегом занесло. В райцентр ехать в этом возрасте? На какие деньги, на каком транспорте? Мы сельсоветы сохранили, чтобы сохранить сельских жителей, носителей наших традиций и трудолюбивейший народ сохранить!

Выборы — в «экономичном» формате

Фарид Мухаметшин напомнил, что документы в ЦИК РТ представили четыре кандидата на пост главы республики. Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ) и Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Он сообщил журналистам, что поддерживает идею однодневного формата голосования на осенних выборах раиса Татарстана:

— Я к этому отношусь положительно. Практика прошлых лет показывает, что однодневное голосование более эффективно. Когда выборы растянуты на три дня, люди откладывают поход на избирательные участки, а потом забывают о них. Я даже видел статистику, подтверждающую это. Однодневное голосование позволяет большему числу людей принять участие в выборах.

Он напомнил, что преимущества трехдневного формата голосования нивелируются при однодневном формате с возможностью голосовать не обязательно на своем участке — а это также увеличивает количество избирателей.

Фарид Мухаметшин отметил, что однодневный формат выборов «будет более экономичным». Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

А еще Фарид Мухаметшин отметил, что однодневный формат выборов «будет более экономичным»:

— Чтобы обеспечить голосование в течение трех дней, потребуется больше людей на избирательных участках. На федеральном уровне уже все подсчитали, и мы поддержали это решение.

Что же касается кандидатов, то в этом плане, по его мнению, «каких-то серьезных изменений не произошло».

«Надо не ошибиться с кандидатом, который придет на 5 лет на эту должность и будет решать со своим опытом, подготовленностью текущие и перспективные задачи для развития нашей республики». взято с сайта Госсовета РТ

— Здесь надо не ошибиться с кандидатом, который придет на 5 лет на эту должность и будет решать со своим опытом, подготовленностью текущие и перспективные задачи для развития нашей республики, — подчеркнул он. — Я могу сказать, что у нас не было вопросов. Я секретарь «Единой России», одной из крупных политических партий в стране. 130 с лишним тысяч членов партии в республике! Мы единогласно выдвинули кандидата — действующего главу республики Рустама Минниханова. Он доказал своей работой возможность успешного достижения целей и задач, которые стоят перед республикой на предстоящие пять лет.

Фарид Мухаметшин также напомнил о предстоящем выборе мэра столицы республики и сказал, что раис Татарстана предложил пять кандидатов, но заметил при этом, что «избиратель все равно будет голосовать сам».

Что сделано для предпринимателей

Фарид Мухаметшин сообщил журналистам, что в весеннюю сессию депутатами было принято более 50 законов, причем значительная их часть связана с введением мер поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, он отметил закон о развитии креативных (творческих) индустрий, которым закладываются основы нового направления предпринимательства в экономике республики.

В весеннюю сессию депутатами было принято более 50 законов, причем значительная их часть связана с введением мер поддержки малого и среднего бизнеса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Закон, вступивший в силу 9 мая 2025 года, указал он, направлен на развитие креативной экономики и создание условий для самореализации граждан на основе их творческого и интеллектуального потенциала:

— Принятый закон предусматривает издание целого ряда подзаконных актов, регламентирующих критерии отнесения к субъектам креативных индустрий, порядок подтверждения соответствия таким критериям, формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий.

Также спикер парламента республики напомнил, что было законодательно продлено действие преференций для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, для налогоплательщиков, основным видом экономической деятельности которых являются обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также строительство.