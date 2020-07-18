События недели: Татарстан открыл торговые центры, скоро выборы президента, татарский язык будут сохранять

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе Татарстан разрешил открыться торговым центрам, кафе и ресторанам. Застоявшиеся арендаторы стали открывать свои точки, но посетители устремились далеко не в каждый ТЦ. Выборы президента республики все ближе, выдвиженцы от партий уже имеют право вести агитацию, но пока никто из них не зарегистрирован. Вопрос о сохранении татарского языка вышел на новый уровень, им занимается специальная комиссия Госсовета РТ, которая уже сформировала четыре рабочие группы по этому вопросу и провела первое заседание. Следком возбудил миллиардное дело о крахе «Интехбанка» и вернулся к расследованию убийства, заказчиком которого мог быть экс-министр Аглям Садретдинов.

Возвращение ТЦ и ресторанов

Татарстан сделал еще один шаг к снятию «антиковидных» ограничений. Причем один из самых заметных для обывателя шагов: в республике вновь смогли открыться торговые центры.

С 15 июля единственное правило для торговых объектов — это необходимость пускать столько посетителей, чтобы на каждого приходилось не менее 4 кв. м площади торгового зала. И, конечно, маски, перчатки, социальная дистанция, дезинфекция всего и вся — в общем, все те же меры, что и для остальных открытых заведений и учреждений.



В РТ стали открываться ТЦ, что воодушевило покупателей, истосковавшихся по шопингу, и предпринимателей, давно просивших дать им возможность заработать. «Реальное время» проверило, как возвращаются к работе казанские «храмы торговли». Например, в «Кольце» открылось большинство точек, но посетители заходили в основном случайные. А вот в «Мегу» ринулись за чистым потреблением.



И еще с этой недели рестораны могут принимать клиентов в помещениях. Смогли вернуться к работе и фуд-корты в торговых центрах. Но столы должны стоять на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, а заполняемость помещений владельцы должны сократить вдвое.

С этой недели рестораны могут принимать клиентов в помещениях

Выборы президента Татарстана

Республиканский Центризбирком не стал останавливаться после голосования по поправкам в Конституцию. Сразу после него началась подготовка к Единому дню голосования 13 сентября.

Для Татарстана главным пунктом в нем станут выборы президента республики.

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, что выдвигать кандидатов в президенты республики могут только политические партии. Выдвинуты пять кандидатов пятью партиями: «Единой Россией» (Рустам Минниханов), ЛДПР (Владимир Сурчилов), «Справедливой Россией» (Альмир Михеев), «Коммунистами России» (Альфред Валиев) и «Партией Роста» (Олег Коробченко).

Кроме того, в РТ пройдут еще довыборы депутата в Госдуму РФ и довыборы депутата в Госсовет республики. Также запланированы выборы в органы местного самоуправления.

Кондратьев подчеркнул, что татарстанский Центризбирком поддерживает возможное растягивание выборов на несколько дней. «Семь дней — крайне сложно для избирательной системы. Но два-три дня — та самая цифра, которая должна реально обсуждаться», — заявил председатель ЦИК РТ.



Андрей Кондратьев рассказал, что выдвигать кандидатов в президенты республики могут только политические партии. Фото Максима Платонова

Как сохранить татарский язык?

В Госсовете республики начала работу комиссия по сохранению и развитию татарского языка.

На ее первом заседании образовали четыре рабочие группы, которые будут отвечать за преподавание языка в школах, за работу со СМИ и соцсетями, культурными и общественными организациями, за среднее специальное и высшее образование и за работу с органами власти. Их возглавили соответственно руководитель Минобрнауки РТ Рафис Бурганов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, ректор КФУ Ильшат Гафуров и замруководителя аппарата президента РТ Ильнур Гарипов.

Продвигать татарский язык предлагается созданием новой литературной премии, бонусами при поступлении в вузы и новыми школьными программами, акцентирующими внимание на разговорном татарском.



Дело «Интехбанка» на 6 миллиардов

Следствие полагает, что руководство прогоревшего «Интехбанка» вывело из него около 6 млрд рублей.

Пока конкретные подозреваемые не указываются. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Фото evening-kazan.ru

СКР усмотрел в банкротстве «Интеха» признаки преднамеренности. Также из списка статей Уголовного кодекса по этому делу фигурируют растрата, злоупотребление полномочиями и фальсификация финансовой отчетности.

Топ-менеджмент банка в 2015—2016 годах активно выдавал деньги и скупал векселя подставных компаний, снимал ликвидные залоги по технической задолженности, полагают следователи.



Умер гендиректор Гипронииавиапрома

На прошлой неделе скончался основатель и гендиректор ОАО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров.

В понедельник состоялась церемония прощания с «генералом» казанской промышленности. Траурный митинг проходил в просторном зале в КДК им. Ленина в Авиастроительном районе Казани. Институт, в котором больше 30 лет проработал Тихомиров, будет носить его имя.



Фото gap-rt.ru

Иппотерапия и ипподром

Благотворительная организация «Детям», организующая занятия с лошадьми для особенных детей на территории МКСК «Казань», чуть было не потеряла площадку.

Руководство ипподрома стало постепенно стеснять условия активистов, занимающихся иппотерапией. В итоге конноспортивный комплекс был готов разорвать договор аренды с благотворителями. Те уже изготовились переезжать на ферму на окраине Казани.



Но проблему удалось решить полюбовно. Прийти к соглашению сторонам конфликта помогли помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова и вице-премьер республики, председатель Федерации конного спорта РТ Василь Шайхразиев.

Благотворители в итоге получили место на территории комплекса, которое уже давно облюбовали, а кроме того, им могут построить крытый манеж с отоплением.



Фото vk.com/blagodetyam

Юрист из «Агоры» о свободе в интернете

Защищавший в суде Telegram Павла Дурова юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов рассказал о борьбе за свободу интернета.

По его словам, около 10 лет назад идея заняться защитой прав в этом сегменте выглядела чудачеством.

«Тогда он еще был абсолютно свободным, и это выглядело как-то фриково — сама мысль о том, что надо защищать интернет», — поделился воспоминаниями с «Реальным временем» адвокат.

Гайнутдинов перечислил все вехи притеснения прав в Рунете и изложил свое видение причин ужесточения правил: «Регулировать наши власти умеют только репрессиями и цензурой».



Стволы Татарстана

Самоизоляция подстегнула татарстанцев к покупке собственного оружия.

Только в одном подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в центре Казани количество обращений за первой лицензией на покупку гражданского оружия выросло на 3%.

В Татарстане соответствующие подразделения с начала года рассмотрели и приняли 13,4 тысячи заявлений от граждан и юридических лиц.



Только в одном подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в центре Казани количество обращений за первой лицензией на покупку гражданского оружия выросло на 3%. Фото Максима Платонова

Границы Казани и прибавки чиновникам

Очередное заседание Госсовета РТ принесло радостную для госслужащих весть: повышение зарплат чиновников, от которого предлагал отказаться председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин, все же состоится.

«Рустам Нургалиевич пошел навстречу, нашел возможность решить этот вопрос», — сообщил спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

Не стали рассматривать и законопроект, вводящий в Казани прямые выборы мэра.

Кроме того, город прирос участком земли, принадлежавшим Матюшинскому сельскому поселению. Предполагается, что здесь появится биатлонный комплекс, который войдет в состав спортивного комплекса «Динамо».



Экс-министр и заказное убийство

Следственный комитет получил разрешение суда возобновить уголовное преследование бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова.

Он подозревался в заказном убийстве Рашида Садыкова, помощника депутата, активиста-предпринимателя Сергея Шашурина, совершенном в 2003 году. Садыкова застрелили во дворе собственного дома на улице Малой Набережной в Буинске.

Садретдинов подозревался в заказном убийстве Рашида Садыкова, помощника депутата, активиста-предпринимателя Сергея Шашурина, совершенном в 2003 году. Фото пресс-службы Советского райсуда Казани

Садретдинов тогда занимал пост главы района. Следователи считали, что он заплатил 180 тысяч рублей участникам ОПГ «Квартала» за «решение проблемы».



Однако обвинение бывшему чиновнику предъявлено в подстрекательстве к убийству. Экс-министр был взят под стражу. Вину он не признал и заявил, что организатор убийства Маскуд Назмиев его оговорил.

Нехватка воды

Из-за аномальной жары в пригородах Казани, поселках и малых городах Татарстана стала ощущаться нехватка воды.

Из-за возросшего потребления водозаборы перестали справляться. Жители стали жаловаться, что из крана либо течет слабая струйка, либо воды нет вовсе. Такие жалобы уже характерны, например, для Арска, Богородского сельского поселения и Зеленодольска.

Коммунальщики объясняют, что «разбор воды в 5—6 раз превышает возможности водопроводных сетей». Кроме как в неустанно проливающих свои грядки дачниках, Минстрой Татарстана видит причину в самовольном перекрытии задвижек жителями на уличных поселковых сетях.



Татарстан должен стать первым по цифровизации

Президент РТ Рустам Минниханов поручил за три года вывести республику в лидеры по развитию цифровых технологий.

На закрытом совещании с правительством он потребовал разработать комплексный план развития цифровизации государственного и корпоративного секторов.

На закрытом совещании с правительством Рустам Минниханов потребовал разработать комплексный план развития цифровизации государственного и корпоративного секторов. Фото Максима Платонова

Для начала должен быть оценен текущий уровень цифровизации региона. Далее необходимо подготовить указанный план и за три года вывести Татарстан в лидеры этой сферы. В итоговый документ должны быть включены выкладки по каждой отрасли и ее участникам.

«Мы должны брать отметку — лучшие. Если мы лучшие по стране, тогда надо смотреть лучших в мире — стремиться к ним. Пока же надо хотя бы лучшими стать по нашей стране», — заявил Минниханов.

