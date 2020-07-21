«Без подводных камней»: как будет работать соципотека для молодых семей в Татарстане

Глава Минмолодежи рассказал о преимуществах соципотеки для молодых перед федеральными бонусами, а Госжилфонд объяснил, почему не нужно гнаться за метрами

Путинский шанс — молодым семьям

Сегодня традиционный брифинг в Доме правительства РТ был полностью посвящен пресловутому «жилищному вопросу» — тому, который, как недавно отметил глава страны, у нас есть «шанс кардинально решить». «Вы понимаете, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс», — призвал неделю назад Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В Татарстане, как оказалось, этот шанс выпал прежде всего молодежи. В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о старте программы социальной ипотеки для молодых семей, которая открывает доступ к этой форме ипотеки для всех нуждающихся — вне зависимости от того, работают ли они в бюджетной сфере или нет.

Об особенностях правил вступления молодых семей в программу соципотеки сегодня рассказал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Но прежде он привел результаты социологического опроса молодых семей, из которого следовало, что 53% опрошенных признают наличие отдельного комфортабельного жилья главным приоритетом. 18% семей хотели бы иметь собственное жилье. Как показывают данные опроса, сегодня более половины молодых людей живут с родителями и лишь 19% пар — отдельно. «Создать условия для жизни — значит сохранить молодежь на месте их проживания», — уверен Дамир Фаттахов.

«Создать условия для жизни — значит сохранить молодежь на месте их проживания», — уверен Дамир Фаттахов

Без подводных камней

Главными преимуществами соципотеки перед федеральными мерами господдержки спикер назвал два обстоятельства. Во-первых, по федеральным правилам возраст обоих родителей при ожидании жилья должен быть не больше 35 лет, тогда как по республиканским — только у одного члена семьи. Во-вторых, при достижении родителей порога в 35 лет очередники не выбывают из татарстанской программы, если они встали в очередь в возрасте до 29 лет. Таким образом, республиканская программа лишена подводных камней, которые кроются в федеральных программах. При этом претенденты на получение социального жилья должны быть признаны нуждающимися, то есть иметь в собственности менее 18 кв. м жилья. И иметь подтвержденный доход в размере МРОТ — чуть более 9 тысяч рублей на человека, или 27 тысяч рублей на семью из трех членов.

Новые меры поддержки направлены на стимулирование рождаемости, но найдется немало молодых пар, которые не захотят заводить ребенка, а заключат фиктивные браки. Планируется ли бороться с фиктивными браками?

Отвечая на этот вопрос «Реального времени», Дамир Фаттахов сказал: «Нет, бороться не собираемся». По его мнению, молодые люди сами должны строить свою судьбу, но федеральными меры стимулируют узаконивание браков.

Марат Зарипов сообщил, что перед ГЖФ стоит задача построить в 2020 году порядка 5 тысяч квартир, это 273 тысячи кв. м жилья

ГЖФ: мы работаем по спискам очередников, а не на рынок

Глава Госжилфонда при президенте Татарстана Марат Зарипов сообщил, что перед ГЖФ стоит задача построить в 2020 году порядка 5 тысяч квартир, это 273 тысячи кв. м жилья. Наибольшее количество жилья будет введено в Казани, Челнах, Нижнекамске. Зарипов добавил, что в этих городах в основном осуществляется комплексная застройка с формированием социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, общественные пространства.

Основной объем строительства жилья придется на Казань — это 173,7 тысячи кв. м, или 3 тысячи 192 квартиры. Набережные Челны — 37,3 тысячи кв. м (или 594 квартиры), Нижнекамск — 21,4 тысячи кв. м (360 квартир), Елабугу — 10 тысяч кв. м (180 квартир), и меньше всего жилья запланировано к вводу в Альметьевске — 5,8 тысячи кв. м (120 квартир). По словам руководителя ГЖФ, фонд не строит и продает жилье на рынке, поэтому его программа верстается исходя из списка очередников нуждающихся.

«Госжилфонду при президенте Татарстана в 2020 году исполнилось 25 лет с момента начала деятельности. Начиная с 1995 года мы обеспечили новыми квартирами более 170 тыс. семей, это около 10 млн кв. м жилья. На сегодняшний день Госжилфонд стабильно реализует семь основных жилищных программ», — рассказал глава фонда. В год 75-летия Победы Госжилфонд завершил программу обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Последний участник данной программы получил свою квартиру в преддверии Дня Победы, в мае текущего года. Всего за период реализации данной программы получили жилье более 6 тысяч ветеранов.

В рамках новой программы «Молодая семья», анонсированной президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, Госжилфонд планирует обеспечить порядка 6 тысяч семей

До 2019 года включительно Госжилфонд ежегодно обеспечивал жильем около 300 детей-сирот. Начиная с текущего года президентом Татарстана принято решение об удвоении количества предоставляемого жилья детям-сиротам — до 600 квартир в год. «Одно из относительно новых направлений нашей деятельности — это строительство арендного жилья, которое предназначено для привлечения и закрепления молодых специалистов в городах и районах: врачей, учителей, работников агропромышленного комплекса. Данная программа способствует обеспечению трудовой мобильности специалистов, возможности их развития и карьерного роста», — рассказал исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Марат Зарипов. Яркий тому пример — город Иннополис, призванный привлекать специалистов мирового уровня в сфере IT. На инвестиции Госжилфонда в городе высоких технологий построено 22 дома на 1572 квартиры, начинается строительство еще трех домов в 7-м и 8-м кварталах.

В рамках новой программы «Молодая семья», анонсированной президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, Госжилфонд планирует обеспечить жильем порядка 6 тысяч семей.

«Мы ждем активную работу наших коллег, чтобы поскорее поставить людей на учет для получения жилья. Надеемся, что реализация новой программы позволит нам двигаться не только в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», но, безусловно, даст толчок в реализации другого национального проекта — «Демография», — сказал Марат Зарипов.



Фарит Ханифов рассказал, что Минстрой Татарстана и ректоры ведущих татарстанских вузов ведут переговоры о строительстве арендного кампуса для студентов

Жилье — студентам

Министр строительства Татарстана Фарит Ханифов отметил роль президента в высоких темпах строительства жилья. «Не секрет, что президент Татарстана возглавляет рабочую группу Госсовета России по направлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды. Там три индикатора, которые на рабочую группу возлагаются. Один из них — доступное жилье. Или оно должно быть дешевле, насколько это возможно, или платежеспособные возможности наших граждан — повыше, — сказал министр. — Влияние 500 тысяч квадратных метров в год, что строил ГЖФ, придерживало рост коммерческих проектов. В то же время в последние годы мы не наблюдаем высокого роста стоимости жилья. Вообще, кредитов, полученных и реализованных в первом полугодии, — 17593, это 36 миллиардов 738 миллионов рублей, 49 процентов от этого пула — кредиты для первичного рынка, или более 1,5 миллиарда рублей. Путинская поддержка помогла выровнять и дать рост в процессе получения займов для строительства».

В заключение Фарит Ханифов рассказал, что Минстрой Татарстана и ректоры ведущих татарстанских вузов ведут переговоры о строительстве арендного кампуса для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Казани и Набережных Челнов. По его словам, 40% студентов татарстанских вузов проживают на съемных квартирах, а этот подход позволил бы снять остроту этой проблемы для иногородних студентов.

«Мы ведем разговоры с ректоратом наших вузов. Тема — получение жилья нашими студентами, которые приезжают в Казань и Набережные Челны, а потом покупают и арендуют квартиры на весь срок обучения. Мы пробуем решить этот вопрос», — рассказал он.

Министр отметил, что ректоры пытаются войти в федеральную программу и построить специальное арендное жилье для иногородних студентов. «Это будет кампус квартирного типа, отвечающий всем современным требованиям», — отметил Ханифов. По мнению главы Минстроя, если арендовать квартиру в нем на пятилетний срок обучения, тогда «это будет хорошим решением проблемы».