«Партнерство ТАИФа с мировыми лидерами — позитивно не только для республики, но и для страны»

ТАИФ подписал сегодня два крупных соглашения на ПМЭФ-2019

Фото: Тимур Рахматуллин

Татарстан расширяет сотрудничество с Францией и Японией. Сегодня, во второй день Петербургского международного экономического форума, крупный республиканский холдинг «ТАИФ» подписал два стратегически важных соглашения: основные направления совместной работы Группа наметила с «Иокогава Электрик СНГ». Кроме того, татарстанская компания намерена продолжить работу с давним партнером — Schneider Electric. Подробности — в репортаже.

Продолжение многолетнего сотрудничества

Петербургский международный экономический форум — ведущее деловое событие, куда ежегодно приезжают представители крупнейших мировых компаний, главы государств, политические лидеры, именитые эксперты различных отраслей. По традиции именно эту экономическую площадку Группа компаний ТАИФ выбрала для подписания двух соглашений со стратегически важными партнерами — французской компанией Schneider Electric и японской «Иокогава Электрик СНГ».

— В соглашениях будет расписано, как будет проходить подготовка, если специалист будет обучаться тем технологиям, которые мы применяем, и как будет изготавливаться оборудование целенаправленно для наших предприятий, которое они производят, и как это дальше будет эксплуатироваться, — приоткрыл содержание контрактов генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Компанию «Иокогава» и Татарстан связывает давнее сотрудничество. Одним из главных партнеров в республике для японцев давно стал холдинг «ТАИФ»

Первым стал документ между ТАИФом и «Иокогава Электрик СНГ». Соглашение в присутствии президента Татарстана, генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и председателя совета директоров «Иокогава Электрик Корпорейшн» Такаси Нисидзимы подписали заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор ООО «Иокогава Электрик СНГ» Владимир Савельев.

Компанию «Иокогава» и Татарстан связывает давнее сотрудничество — компания занимается автоматизацией предприятий и инжиниринговых центров. Одним из главных партнеров в республике для японцев давно стал холдинг «ТАИФ». Сегодня продукция «Иокогава Электрик Корпорейшн» широко используется на предприятиях Группы — в ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК».

Любые новые проекты, которые будут возникать в Татарстане, рассматриваем как дальнейшие возможности в плане развития





Подписание соглашения стало продолжением многолетнего сотрудничества компаний. Документ обозначает основные направления совместной работы и фиксирует цены на стандартное типовое оборудование производства корпорации Yokogawa с учетом скидок для предприятий Группы ТАИФ.

— Соглашение носит достаточно общий характер и оговаривает весь спектр услуг сервисов и решений, которые мы готовы предложить Группе компаний ТАИФ, — рассказал «Реальному времени» Такаси Нисидзима.

— У нас долгосрочные отношения с ТАИФом. Мы являемся поставщиком систем автоматизации, но, помимо этого, также выступаем поставщиком решений, направленных на повышение эффективности работы предприятий, в том числе это касается проектов нового строительства установок нефтехимического и нефтеперерабатывающего сектора. Помимо деловой деятельности, также занимаемся работой в части подготовки кадров и обучения. Это наш вклад в развитие общества, — сообщил председатель совета директоров «Иокогава Электрик Корпорейшн». По его словам, у компании открыт сервис-центр в Нижнекамске, работает офис в Казани. И это один из факторов локализации.

— Мы работаем в нефтегазовой отрасли, и любые новые проекты, которые будут возникать в Татарстане, рассматриваем как дальнейшие возможности в плане развития, — наметил перспективы господин Нисидзима.

«Группа ТАИФ всегда нацелена только на передовые технологии»

Второе соглашение было подписано между ТАИФом и компанией Schneider Electric. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и старший вице-президент, президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.

Французская Schneider Electric работает в мире с XIX века. Компания предлагает комплексные решения по энергетике, нефтехимическому комплексу, металлургии и IT, занимается промышленной автоматизацией и модернизацией оборудования. Сегодня на территории России Schneider Electric располагает шестью заводами и тремя логистическими центрами. Татарстан для французской компании в числе приоритетных направлений. Среди партнеров компании — крупнейшие предприятия республики, в Иннополисе вовсю работает центр НИОКР, открывшийся ровно год назад, а в Казанском энергетическом университете — центр компетенций Schneider Electric.

Сотрудничество между ТАИФом и французской компанией в области пусконаладки оборудования началось еще в 2017 году. Новый документ стал его дополнением и продолжением. Соглашение призвано развить долгосрочные отношения партнеров в области цифровой трансформации на предприятиях ГК ТАИФ и в Татарстане.

Группа компаний ТАИФ всегда нацелена на внедрение новых эффективных технологий





— Глобальная цифровизация мировой экономики и промышленности способствует тому, что в конкурентной борьбе на ведущие роли выходят компании, не просто идущие в ногу со временем, но и умеющие заглянуть в будущее. Группа компаний ТАИФ всегда нацелена на внедрение новых эффективных технологий, поэтому мы активно используем на своих промышленных производствах лучшие, самые передовые в мире технологические и технические решения. Поэтому выбор Schneider Electric в качестве партнера является абсолютно продуманным и логичным, — пояснил журналистам генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

— Schneider Electric — компания с большой и богатой историей. Группу компаний ТАИФ и Schneider Electric связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. У наших компаний есть потребность в решениях для распределения электроэнергии и автоматизации производственных процессов для реконструкции или строительства новых предприятий. Сюда можно добавить относительно новое направление — информационную безопасность, АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом), — добавил глава татарстанской компании.

Внимание планируется уделить образовательным программам, поставке современных цифровых решений, оборудованию, комплектующих и запасных частей производства Schneider Electric. Кроме этого, документ зафиксирует корпоративные скидки для предприятий Группы.

Упор на цифровизацию

— В новом документе речь по большей части идет о цифровизации производств ГК ТАИФ по новейшим технологиям. Сегодня цифровизация — это реальность, которую нужно обязательно внедрять. И мы гордимся, что разработали дорожную карту для внедрения цифровых технологий на предприятиях ТАИФа, — дал комментарий «Реальному времени» Йохан Вандерплаетсе.

Сотрудничество между ТАИФом и французской компанией в области пусконаладки оборудования началось еще в 2017 году. Новый документ стал его дополнением и продолжением

Президент Schneider Electric в России и СНГ также заметил, что компании начинают сотрудничать в области распределенной энергетики, активная работа ведется по построению «умного» офиса в рамках нового медиакомплекса ТАИФа.

— Татарстан — один из передовых регионов по внедрению инновационных технологий, и для Schneider Electric большая честь работать с одной из ключевых компаний региона — Группой ТАИФ, что позволяет внедрять и разрабатывать решения, которые действительно увеличивают эффективность предприятий, — уверен Вандерплаетсе.

Господин Вандерплаетсе также заметил, что кроме цифровизации есть еще одно необходимое сегодня направление — защита от кибератак.

— У нас есть защита от внешних вмешательств в системы. Те же системы актуальны в России. Чем больше становится кибератак, тем больше внедряется цифровых технологий, — добавил Йохан Вандерплаетсе. Сегодня оборудование Schneider Electric уже установлено и широко эксплуатируется на «Нижнекамскнефтехиме», «Казаньоргсинтезе», станциях АО «ТГК-16», «ТАИФ-НК АЗС», на социальных объектах АО «ТАИФ», в офисных помещениях и бизнес-центрах компании.

Группа ТАИФ имеет серьезную стратегию инвестиций в новые проекты, где закладываются самые современные технологии





— Сегодня вся программа «4.0» — это самые современные технологии автоматизации, ради повышения эффективности. Для этого нужны специалисты, проектные решения, современное оборудование, — сказал после подписаний «Реальному времени» президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Группа ТАИФ имеет серьезную стратегию инвестиций в новые проекты, где закладываются самые современные технологии. И «Иокогава», и Schneider Electric — мировые лидеры. И то, что эти лидеры выбрали ТАИФ своим стратегическим партнером, говорит, что они приходят к нам надолго. Это позитивно не только для республики, но и в целом для страны, — резюмировал глава республики.