Минниханов — Зяббарову: «Марат Азатович, надо более жестко работать»

Коллегия Минсельхоза РТ: новые приоритеты господдержки, избирательная помощь убыточным хозяйствам и компенсации пострадавшим от птичьего гриппа

Фото: Ринат Назметдинов

«Окно» государственных возможностей для модернизации АПК скоро захлопнется. «Этот год станет последним, когда регионы смогут получить [федеральные субсидии] на возмещение капитальных затрат», — предупредил татарстанских аграриев глава Департамента растениеводства Минсельхоза России Роман Некрасов на отчетной коллегии татарстанского профильного министерства. Президент республики Рустам Минниханов настраивал сельчан брать льготные кредиты на предстоящую посевную, а руководству госветеринарного контроля послал «черную метку» из-за вспышки птичьего гриппа в четырех районах в конце прошлого года.



Инвесторов по мясу и молоку лишают субсидий

Минсельхоз России прекращает с будущего года выделять регионам субсидии из федерального бюджета на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Об этом сообщил накануне глава Департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов в ходе итоговой коллегии татарстанских аграриев.



— Возмещение капитальных затрат по большинству направлений поддержки АПК в 2021 году будут предоставляться в последний раз, — предупредил он, обращаясь к многочисленным аграрным инвесторам Татарстана, — Это относится к вашим проектам, которые ориентированы на создание новых мощностей. Это развитие семеноводства, проекты по созданию картофеле- и овощехранилищ, проекты в животноводстве и даже переработке льна, — а такие я знаю есть.

Предстоящее сворачивание федеральной программы он объяснил нехваткой средств в федеральном бюджете. «У нас они достаточно ограничены, поэтому было принято решение, что в 2021 году эти меры государственной поддержки завершатся», — пояснил он, не уточняя конкретные объемы субсидий, оставшиеся к распределению между регионами в этом году. При этом призывал не отказываться от проектов и предлагал воспользоваться «окном возможностей» в последний раз. «Эти меры еще будут действовать в 2021 году, — уверял Роман Некрасов. — Но потом будут ликвидированы».

Минсельхоз России прекращает с будущего года выделять регионам субсидии из федерального бюджета на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК, сообщил Роман Некрасов. Фото: tatarstan.ru

Конкретизируя важность момента, глава Департамента растениеводства Минсельхоза РФ настоятельно советовал «активизировать работу по подготовке заявок на конкурс Минсельхоза РФ». «Прошу всех инвесторов вместе с Минсельхозом РТ провести эту работу очень ударно и в максимально сжатые сроки», — призвал он.

Известие о сворачивании одной из ключевых мер федеральной поддержки отрасли было встречено по-мужски — молчанием. Видимо, многие уже были морально готовы к сюрпризу, и никто из участников коллегии не захотел высказаться ни в зале, ни в кулуарах. Отметим, что они действовали на протяжении почти 10 лет и являлись альтернативой льготному кредитованию в молочном и животноводческом комплексе. Так, инвесторам строительства мясных комплексов предоставляли субсидию в 20% от общих капитальных затрат, а в молочном животноводстве с 2017 года даже увеличили возврат расходов до 30% от стоимости проекта.

Вперед на экспортные рынки

Горькую пилюлю подсластили тем, что под секвестр не попала программа поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ. Правда, для республики эти инструменты остаются невостребованными, поскольку объемы экспорта сельскохозяйственных культур из Татарстана невелики.



По данным Минсельхоза РТ, в прошлом году сумма реализованной продукции на экспорт составила $266,8 млн, хотя с приростом почти на 40% к предыдущему году. На 2021 год запланирован экспорт $320.

Горькую пилюлю подсластили тем, что под секвестр не попала программа поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ

Понимая, что смена приоритетов оказалась не в пользу Татарстана, глава департамента Минсельхоза РФ заметил, что не стоит фокусировать только на экспорте масличных культур.



— На мировом рынке есть спрос на кормовые культуры, продукцию животноводства, — перечислил Некрасов возможные варианты для наращивания экспорта из республики, — Те цены, которые есть на мировом рынке, серьезно превосходят российские и нужно этим воспользоваться.

Российские льготы на грибы и ягоды

Зато в центр внимания Минсельхоза РФ попало развитие плодово-ягодной и садоводческой продукции. «Мы заложили в них повышенные коэффициенты на закладку садов и ягодных насаждений, и считаем, что это направление будет востребовано у граждан, которые позиционируют себя как самозанятые с перспективой выхода на фермерские хозяйства», — сообщил Некрасов.



По решению министра сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушева серьезно расширен перечень техники по льготным ставкам для этого направления бизнеса (садоводство и выращивание ягод). Особое внимание уделено на отрасль грибоводства, продолжил рассказывать о новациях Роман Некрасов:

— Мы внесли серьезные изменения, которые позволяют предоставлять льготы по этому направлению. Грибы внесли в перечень сельхозпродукции, чтобы к этой сфере бизнеса применялось льготное налогообложение. Впрочем, льготные кредиты может привлекать и глубокая переработка зерна, — добавил Некрасов в завершении темы смены приоритетов в федеральной государственной поддержке.

По словам министра, Татарстан занимает 1-е место по производству молока, 6-е место — по валовому сбору сахарной свеклы, 7-е место — по валовому сбору зерна и производству скота, птицы на убой и 10-е место — по валовому сбору овощей

Татарстанские аграрии кормят себя и всю республику

Строго говоря, татарстанские аграрии не сильно избалованы прямой бюджетной поддержкой. Вице-премьер и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в своем отчете доложил на коллегии, что в прошлом году на развитие отрасли из бюджета было выделено 15,7 млрд. руб. (в т.ч. на развитие сельских территорий 2,4 млрд. руб). При этом объем валовой продукции достиг 263,4 млрд руб или 18% в ВРП.



— В прошлом году мы смогли не только обеспечить продовольственную стабильность Татарстана, но и собрали при этом рекордный за последние 12 лет урожай хлеба — более 5,5 млн тонн! — с гордостью сообщил он.

Победные реляции на этом не закончились. По словам министра, Татарстан занимает 1 место по производству молока, 6 место — по валовому сбору сахарной свеклы, 7 место — по валовому сбору зерна и производству скота, птицы на убой, и 10 место по валовому сбору овощей.



Денежная выручка выросла до 132 млрд, а прибыль увеличилась на 3,8 млрд рублей. За счет чего выросли финансовые показатели министр не сказал, но и догадаться нетрудно. С прошлого года в стране идет рост оптовых цен на подсолнечное масло, сахар, а общая продовольственная инфляция, по данным Росстата, к началу февраля вышла на 5-летний рекорд — 7,1%.



— В этом году на развитие АПК ожидается финансирование в размере — 12,7 млрд рублей, в том числе 4,8 млрд рублей составляют средства федерального бюджета. Татарстан получает федеральную поддержку в максимальном объеме, — сообщил Зяббаров.

Приоритетом в будущем году станет открытие кормовых центров, которые позволят держать больше скота и в личных хозяйствах и значит больше зарабатывать

Убыточным не помогать?

Татарстанский Минсельхоз вслед за российским трансформирует механизм выделения государственной поддержки, но только для убыточных хозяйств. Министр объявил, что с будущего года убыточные хозяйства будут получать субсидии по итогам финансового аудита межведомственной экспертной комиссией. По его словам, «на основании заключения убыточное предприятие получит одобрение, либо ему будет отказано».

Минсельхоз продолжает рейтинговать муниципалитеты по пяти показателям эффективности. «По итогам 2020 года традиционно лидируют Атнинский, Тукаевский, Сабинский районы. Поднялись в рейтинге Балтасинский, Арский, Мензелинский. А Лаишевский и Пестречинский районы ослабили позиции и такими темпами рискуют перейти в красную зону», — сообщил министр.

Приоритетом в будущем году станет открытие кормовых центров, которые позволят держать больше скота и в личных хозяйствах, а значит больше зарабатывать. Сейчас поголовье КРС уменьшилось на 3% или на 22,5 тыс. голов. В прошлом году ввели в эксплуатацию 17 центров в 10 муниципальных районах, а на этот год запланировано строительство еще 20 кормовых центров. В процесс восстановления поголовья включились инвесторы. В Мензелинском районе инвестором «Камский бекон» разрабатывается проектно-сметная документация первой очереди молочного комплекса на 3 600 коров. Компания «Август» начала строительство молочных комплексов на 2 400 голов дойного стада в Мензелинском и Муслюмовском районах. На Муслюмовскую площадку уже завезено 900 нетелей. В августе планируется еще 1 500 голов. В Лениногорском районе строится молочный комплекс на 400 голов со сроком ввода 1 июня. Компания «Мир» в Елабужском районе строит комплекс на 1 800 голов и уже на сегодня завезено 928.

Больше всего президента беспокоят очаги заражения среди животных, которые могут привести к падежу скота. Фото: tatarstan.ru

Президент о катастрофе агрофирмы «Залесный»: «Может, его вины нет»

С заключительным словом выступил президент Татарстана. Прежде всего, он поблагодарил тружеников села за их труд:



— В непростых условиях пандемии в республике был собран рекордный урожай. Кроме того, смогли удержать ведущие позиции по производству молока и сбору картофеля, — с удовольствием констатировал он.



Говоря о первоочередных задачах, Рустам Минниханов ожидаемо выделил предстоящую посевную. По его словам, она будут финансироваться с привлечением льготных кредитов. Текущий лимит субсидии в 243,3 млн рублей позволит привлечь 9,2 млрд рублей на посевные работы.

Больше всего президента беспокоят очаги заражения среди животных, которые могут привести к падежу скота. Рустам Минниханов напомнил, что в прошлом году в четырех муниципальных районах были зарегистрированы очаги «птичьего гриппа», из-за чего, в частности, сильно пострадала агрофирма «Залесный» в Зеленодольском районе. Здесь было сожжено все поголовье индеек. Ущерб составил 220 млн рублей, а хозяйство не было застраховано. Причинами заболеваемости стали занос гриппа дикими водоплавающими птицами и несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.

— Птичий грипп, 4 района у нас пострадало, — тяжело вздохнул президент. — У вас есть ваше подразделение, вы нас вовремя не предупредили, мер не приняли. Марат Азатович, надо более жестко работать. Если нет ветеринарного контроля, знаете к чему может привести. Нужны самые строгие требования. Я обращаюсь к руководителям наших муниципалитетов, у нас есть и личные подворья и хозяйства. Видели, что случилось в агрофирме «Залесный»?! Тем более не застрахованное предприятие. Какую-то форму мы поискали, но это же катастрофа. Может быть у него вины нет в том, что это случилось. Садитесь, а президент решает, как компенсировать ущерб пострадавшим от птичьего гриппа.



1 / 58 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов