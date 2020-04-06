«Не надо забывать, что губернаторов-политиков давно зачистили. Минниханов и Кадыров — единичные случаи»

Что означает тройная отставка глав Коми, Архангельской области и Камчатки в разгар эпидемии и кто может стать следующим

После заявления президента России Владимира Путина о продлении нерабочих дней до конца апреля подали в отставку два губернатора — Республики Коми и Архангельской области — Сергей Гапликов и Игорь Орлов. Не прошло и суток, как к ним присоединился и губернатор Камчатки Виктор Илюхин, написавший заявление по собственному желанию. Неожиданный «губернаторопад» на фоне эпидемии коронавируса вызвал в народе брожение умов. Эксперты, отмечая политическую силу отдельных глав регионов, в частности Татарстана, уверяют, что Орлов, Гапликов, Илюхин никогда не были самостоятельными политиками и написали заявления в «добровольно-принудительном порядке» по решению Кремля. В чем настоящие причины этих отставок, разбиралась газета «Реальное время».

«Побежали сами с корабля» или решение было принято в Кремле?



Губернаторов Орлова и Гапликова Путин уволил в итоге первыми, Илюхина — вслед за ними. Место Орлова занял (с приставкой врио) глава Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, в кресло которого, в свою очередь, сел вице-губернатор НАО Юрий Бездудный, а на место Гапликова — замминистра здравоохранения региона Владимир Уйба. Руководить Камчаткой 3 апреля направили Владимира Солодова, до сих пор занимавшего пост главы правительства Якутии.

Неожиданный «губернаторопад» вызвал в народе в лучшем случае недоумение, в худшем — брожение умов. Многие, большей частью либеральных взглядов, заговорили о том, что, грубо говоря, «крысы побежали с корабля». Мотивируют это объяснение следующим образом: Путин, продлевая «каникулы», передал регионам слишком большие полномочия (в том числе по трате финансовых средств на борьбу с эпидемией коронавируса и возможности сократить выходные) и, как следствие, огромную ответственность, которую некоторые главы регионов на себя взваливать не захотели. Другие предполагают, что хотя отставки и связаны с эпидемией коронавируса, которая либо уже привела, либо приведет в скором времени к введению чрезвычайной ситуации или положения в отдельных регионах, но вызваны решением Кремля, который держать в губернаторских креслах откровенно слабых и непопулярных среди местного населения губернаторов, разумеется, не пожелал.

Так или иначе, эксперты и наблюдатели заговорили о том, насколько эффективна модель управления «вертикаль власти», которую Путин выстраивал 20 лет, в борьбе с эпидемией. И о чем свидетельствуют отставки: о ее кризисе или, напротив, силе? Тем более что пока у международной общественности два прямо противоположных примера — Китай с его авторитарным режимом три месяца спустя все-таки поборол у себя эпидемию коронавируса (правда, став вольным или невольным виновником пандемии и последующих проблем у западных стран), а США, Испания, Италия, Великобритания, известные своими либерально-демократическими устройствами, как будто оказались не готовы к экстренным ситуациям и чрезвычайным мерам.

Эксперты и наблюдатели заговорили о том, насколько эффективна модель управления «вертикаль власти», которую Путин выстраивал 20 лет, в борьбе с эпидемией. Фото kremlin.ru

«Мусорный скандал», неумение найти общий язык с местными, массовое заражение в больнице — поводы для отставки

Более «приземленные» аналитики объясняют отставки вовсе не коронавирусом и апрельским локаутом. Так, они отделяют двойную отставку губернаторов Архангельской области и Коми Игоря Орлова и Сергея Гапликова сразу после обращения Путина от отставки губернатора Камчатского края Виктора Илюхина. Головы Орлова и Гапликова полетели в целом из-за «мусорного скандала», а именно из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес, которое вызвало массовые протесты местных жителей. Напомним, в июле 2019 года Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину и Игорю Орлову выяснить мнение местных жителей о строительстве мусорного полигона, саму стройку приостановили.

У Орлова с Гапликовым были проблемы и до Шиеса, одна из главных заключалась в неспособности найти общий язык с местными элитами и местным же населением. Как следствие, оба уже почти год находились в «красной зоне» различных рейтингов, показывая самую низкую популярность среди населения из всех глав регионов РФ. В довершение всего — к Шиесу главе Коми Гапликову «приплюсовали» и скандальное массовое заражение коронавирусом в сыктывкарской больнице — сегодня в регионе больше 50 заболевших. Для сравнения: в Архангельской области пока только восемь.

Строительство мусорного полигона на станции Шиес вызвало массовые протесты местных жителей. Фото bellona.ru

Чехарда в правительстве, пенсионный скандал, отработал два срока — почему «ушли» главу Камчатки

У Илюхина были сходные проблемы, за исключением экологии. Тоже массовые протесты и огромная непопулярность среди местного населения. В регионе за короткий срок сменилось 10 ключевых министров, на часть из них уже завели уголовные дела.

Чисто технически его удаление не должно вызывать вопросов и потому, что полномочия Владимира Илюхина все равно истекали в 2020 году, и он уже отработал на посту губернатора почти два срока. Два года назад Илюхин сам нанес себе репутационный ущерб, повысив себе и членам правительства региональные надбавки к пенсиям в среднем до 150 тыс. рублей — притом что сам Владимир Илюхин был одним из наиболее ярых сторонников повышения пенсионного возраста.

Как Роспотребнадзор «увольнял» губернаторов России из-за халатной борьбы с эпидемией

Сторонники кремлевской версии отставок — те, кто считает, что губернаторов убрали, сами они уйти не могли, — указывают, однако, в первую очередь на коронавирусный фактор. Тем более налицо яркий пример: именно в Коми, в Эжвинской больнице Сыктывкара, произошло массовое заражение больных коронавирусом, СК уже начал проверку, виновны ли в этом республиканские власти, пока неясно.

Полномочия Владимира Илюхина все равно истекали в 2020 году, и он уже отработал на посту губернатора почти два срока. Фото kremlin.ru

Другой пример, впрочем, чуть более сомнительный: 1 апреля Илюхина на Камчатке глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова раскритиковала за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом — на заседании совета Дальневосточного федерального округа она заявила, что «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему». При этом официально заболевших коронавирусом на Камчатке нет — хотя 2 апреля появилась информация о том, что у пяти пациентов на Камчатке все-таки подозревают коронавирус. Попова попутно раскритиковала и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который пока никаких заявлений об увольнении по собственному желанию не подавал.

Единоросс Евгений Ревенко связал отставку троих уволенных глав региона — двум другим приготовиться?

Всех троих губернаторов и их отставки связывает не Попова, а замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, именно он 1 апреля (очевидно, не сам по себе, а с подачи администрации президента РФ) на официальном сайте партии назвал ряд регионов, чьи меры по борьбе с коронавирусом были недостаточными. Ревенко назвал пять таких регионов: Республику Коми, Архангельскую область, Камчатский, Краснодарский и Хабаровский края.

Говоря об Архангельской области и Камчатке, Ревенко сослался на партийных волонтеров, заявив, что речь идет о недостатке дополнительных коечных мест, которые могут потребоваться в случае обострения ситуации. Говоря же о Коми и называя случай массового заражения в больнице «вопиющим», Ревенко добавлял, что в регионе дорожают продукты первой необходимости — гречка, сахар: «Количество обращений граждан по этому вопросу заметно растет. Общественники просят власти Коми развернуть пункты обогрева для бездомных, которые физически не могут соблюдать режим самоизоляции».

Хабаровский глава и губернатор Краснодарского края вплотную приблизились к «красной зоне»

Если «кремлевская версия» верна и губернаторы «не убежали» сами во избежание ответственности за эпидемию в своих регионах, то, очевидно, из находящихся в «красной зоне» первыми кандидатами на вылет могут стать уже губернаторы Краснодарского и Хабаровского краев. В Краснодарском крае на 3 апреля было 22 случая заболевания коронавирусом, в Хабаровском — девять. Но если глава Хабаровского края Сергей Фургал к тому же еще и член ЛДПР, то губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев — выходец из Управления делами президента РФ, то есть совсем не политик, а технократ и очевидный путинский ставленник.

В «красной зоне» рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» Орлов находился с начала 2020 года. Фото pravdasevera.ru

Действительно, например, в последнем рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», составленном компанией Minchenko Consulting, позиции Фургала и Кондратьева одни из самых неустойчивых среди коллег. Фургал среди 11 губернаторов ДФО занимал третье место с конца, тогда как Илюхин занимал самое последнее место и находился уже в «красной зоне». Теперь, очевидно, Фургал тоже к ней вплотную приблизился. Кондратьев занимает, в свою очередь, последнее место в рейтинге политической устойчивости губернаторов Южного федерального округа, хотя, как и Фургал, в феврале 2020 года находился еще в «желтой зоне». Для примера: Гапликов и Орлов, «двое из ларца», находились в этой «красной зоне» с начала 2020 года, а в апреле в итоге вылетели из рейтинга навсегда.

Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Про то, что «крысы с корабля побежали», конечно, чушь полная. Понятно, что губернаторам сказали написать заявления об увольнении по собственному желанию — они и написали. Никакой самодеятельности в этом вопросе не было и быть не могло! Я, честно говоря, не припомню почти ни одного случая, чтобы глава региона сам подал в отставку. Помню только один — это губернатор Евгений Зиничев из Калининградской области — человек, который реально захотел, взял и ушел в отставку. Потому что понял, что не справляется. Но это скорее исключение из правил, а обычно все эти отставки глав регионов носят «добровольно-принудительный характер». Кто-то говорит, что «коней на переправе не меняют». Но таких формул, которые должны оправдать решения, принятые по тем или иным причинам, их может быть много. Весь вопрос в том, какое это отношение имеет к реальности. Объяснение этим трем отставкам можно найти в рейтинге политической устойчивости губернаторов, по нему все сразу понятно. Этих губернаторов все равно бы сняли, а в условиях, когда сам президент России дает главам регионов дополнительные полномочия, очень хорошо иметь все-таки хорошую дубинку под рукой.

Константин Калачев политтехнолог Часть российской общественности все трактует в пользу своих ожиданий, что все сейчас посыпется и разрушится и все побегут. Это, конечно, полная ерунда, потому что по этим трем отставкам решение президент, очевидно, принял заранее, и они были совершенно прогнозируемы. Причины — разные. Есть, например, одна беда общая, объединяющая Коми и Архангельскую область [мусорный полигон в Шиесе и народные протесты по этому поводу]. После не значит вследствие. Я бы не стал упрощать здесь. Отставки трех губернаторов были совершенно предсказуемы с учетом накопившихся проблем в их регионах, претензий к ним, непопулярности губернаторов. Что касается Гапликова и Орлова — там все было совсем критично! Им просто нельзя было выходить на выборы! В России у нас же каждый день что-то происходит. Связывать отставки с эпидемией я бы не стал. Скажем, на Камчатке на сегодняшний день вообще ни одного больного [коронавирусом] официально нет. Если говорить о том, что нельзя отправлять в отставку глав регионов в разгар тяжелой ситуации с эпидемией, — тогда придется сказать, что нам никогда нельзя отказываться и от нынешнего президента, потому что у нас постоянно какой-нибудь форс-мажор случается. Не одно, так другое. Не надо также забывать, что губернаторов-политиков давно зачистили. Минниханов и Кадыров — единичные случаи. Остальные губернаторы — обычные чиновники, технократы. И в регионах сегодня уже вряд ли что-то может принципиально измениться в худшую сторону. В лучшую — еще может быть. По моему глубокому убеждению, все, что произошло, — вполне закономерно. Конечно, поправки в Конституцию РФ и тема коронавируса могли как-то повлиять на окончательное решение президента, но не сильно принципиально.

Альберт Бикбов экономист Все-таки Рустам Минниханов здорово выделяется в этой непростой обстановке на фоне многих глав регионов! Уже четыре губернатора сложили полномочия после обращения Путина к россиянам 2 апреля. Слабонервные губернаторы бегут с корабля, переступая старое как мир правило: «Капитан уходит последним». Но губернаторы массово бегут, не выдерживая огромного, увеличивавшегося в разы, груза ответственности. Одно дело — управлять регионом, когда все относительно благополучно, а другое — когда требуется антикризисный менеджмент, когда приходится рисковать очень многим и даже собственным здоровьем, находясь по определению в группе высокого риска. Можно сколько угодно иронизировать над крепким «кулаком Минниханова», но именно в такие тяжелые дни выявляется по гамбургскому счету то, кто есть настоящий лидер. Рустам Нургалиевич демонстрирует сегодня выдержку и стальные нервы. Инспектирует, проверяет, проводит многочисленные совещания, подбадривает жителей республики через все возможные инструменты коммуникации. Он не зарывает голову в песок, не прячется, а контактирует с волонтерами, разносчиками еды, предпринимателями и чиновниками, и пиаром здесь не пахнет, а есть простая необходимость нести бремя лидера, быть вместе со всеми в одной лодке и принимать непростые решения. Практики, которые сейчас складываются в Татарстане, становятся предметом подражания — одна только татарстанская система СМС-пропусков оказалась гораздо эффективнее других систем — типа QR-кодов. Можно сколько угодно иронизировать над строгостью введенных в республике мер безопасности, но цифры по заболеваемости и смертности говорят сами за себя. А ведь рядом находится огромная Московская агломерация, где с ситуацией не удается справиться, рядом огромный хаб-рассадник коронавируса. Так что истинный лидер — это не только когда все хорошо, но и когда вокруг весь мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу новой чумы XXI века. Настоящий лидер всегда вместе с народом «и в горе, и в радости».