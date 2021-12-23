В Иннополисе Совет при Совфеде решал, как обеспечить цифровой прорыв без нарушений прав граждан

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта закрепят в законодательстве

Искусственный интеллект активно входит в нашу жизнь. Роботы-доставщики, беспилотное такси, телемедицина, голосовые помощники уже стали реальностью, при этом их деятельность пока законодательно не урегулирована. В Иннополисе прошло выездное заседание Совета по цифровой экономике при Совете Федерации, посвященное вопросам внедрения и регулирования искусственного интеллекта. Эксперты и сенаторы отметили, что при применении ИИ на первом месте должен стоять вопрос безопасности и защиты персональных данных. Подробности — в материале «Реального времени».

«Снять избыточные барьеры»

Перед началом заседания Совета по развитию цифровой экономики первому зампреду верхней палаты парламента страны Андрею Турчаку показали все инновационные фишки Иннополиса — робота-доставщика, беспилотное такси, в которое он, по его же признанию, сел впервые, робота-собаку, выполняющего команды человека. Все это настолько впечатлило сенатора, что, открывая заседание, он предложил правительству России рассмотреть возможность введения дополнительной квоты для регионов на участие в конкурсе исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Иннополис, как известно, является единственным региональным научным центром-победителем этого конкурса.

— Таких победителей в стране только шесть, причем пять из них находятся в Москве. Предлагаю подумать о введении специальной номинации или квоты для субъектов Федерации, поскольку для их развития это принципиально важно и не менее важно для удержания и привлечения кадров в IT-сферу. К сожалению, процент специалистов, которые хотят переехать в крупные города, оказаться в столице, за рубежом, пока очень высок. Нам нужно подумать об удержании этих специалистов по принципу «где родился — там и пригодился», — отметил первый зампред Совета Федерации.

По его словам, этот год стал определяющим для развития технологий искусственного интеллекта в России. Президент России обозначил две ключевые задачи в этой сфере — снятие избыточных барьеров на пути внедрения передовых решений в области ИИ, формирование правовой среды, отвечающей уровню технического прогресса и защита прав и интересов граждан. В частности, нужно решить вопросы о том, как обеспечить неприкосновенность и конфиденциальность частной жизни, кто будет нести ответственность за ошибки искусственного интеллекта, кому будут принадлежать права на то, что создал ИИ и так далее. Все это требует законодательного урегулирования.

Андрею Турчаку показали все инновационные фишки Иннополиса

— Нам необходимо законодательно обеспечить цифровой прорыв, развитие технологий искусственного интеллекта, обеспечивать принятие всех необходимых законов, нормативно-правовых актов, чтобы эта тема не тормозилась, с другой стороны, ответить на главный вопрос, который существует у наших граждан, это вопрос безопасности применения технологий и защиты персональных данных, — резюмировал Турчак.

Роботы увеличат количество рабочих мест

Спикер призвал сделать любые решения ИИ в отношении граждан прозрачными и оспариваемыми. В частности, необходимо обеспечить раскрытие критериев, которыми ИИ руководствуется при принятии решений, особенно если это касается юридически значимых вопросов. Должно быть обязательное информирование граждан об использовании технологий искусственного интеллекта. Турчак привел в пример общественный транспорт, где пассажиров уведомляют о ведении видеосъемки. Также важно установить законодательный запрет на включение в состав технологий ИИ алгоритмов и параметров, дискриминирующих людей по различным признакам.

Успокоил он и тех, кто опасается вытеснения человека с рынка труда и его замены роботами. По данным современных исследований, рабочих мест при автоматизации производства и сферы услуг будет создано больше, чем сокращено. Роботы возьмут на себя выполнение рутинных операций, но управленческие функции, принятие решений, межличностное общение останутся за человеком.

В этой связи перед государством стоит задача непрерывного обучения и переподготовки кадров, заявил сенатор. Люди ушедших профессий должны иметь возможность получать новую специальность, и почти всю жизнь, независимо от возраста, специалисты будут чередовать периоды образования и работы. Соответственно, система образования должна быстро перестраиваться под запросы работодателей и экономики.

Турчак анонсировал старт работы по цифровизации представительных органов власти

Цифровизация региональных парламентов

Турчак подчеркнул, что технологическое превосходство страны в области искусственного интеллекта невозможно без развития отечественной электроники и цифровых продуктов. В связи с этим для компаний, применяющих российскую продукцию, предусмотрены преференции. В частности, законопроект об ускоренной амортизации российской электроники и программ подготовлен в рамках второго пакета поддержки IT-отрасли и будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы в 2022 году.

Спикер заявил, что это будет способствовать активному внедрению российских инновационных продуктов не только в госсекторе, но и в частном бизнесе, усилится конкуренция с зарубежными поставщиками.

Турчак также анонсировал старт работы по цифровизации представительных органов власти. Это инициатива председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Внедрение проекта «Цифровой парламент» запланировано далее и в региональных законодательных органах власти. Это повысит эффективность и прозрачность взаимодействия граждан с представительной властью, качество принимаемых законов.

Подготовлен второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Полноценное развитие искусственного интеллекта возможно только при комплексном подходе к этой теме, подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что в этом году уделялось большое внимание внедрению технологий ИИ, так как эффективность различных отраслей экономики с их применением увеличивается в 6-7 раз. Федеральный проект «Искусственный интеллект» предусматривает различные меры поддержки IT-отрасли. В частности, в августе фонд «Сколково» объявил конкурс с суммой грантов от 20 до 100 млн рублей.

Чернышенко отметил, что в этом году уделялось большое внимание внедрению технологий ИИ

— Мы ожидаем, что, благодаря этой мере, к 2024 году более 50 проектов по всей стране получат ресурсы для тестирования своих технологий на базе российских организаций в приоритетных отраслях. В 2021 году на эти цели направлено 740 млн рублей. Кроме этого, проектом предусмотрена финансовая поддержка стартапов, где применяются технологии ИИ. К 2024 году более 1,2 тыс. команд получат финансовую поддержку, пройдут акселерационные программы. Там гранты по 20 млн рублей, — озвучил планы вице-премьер.

Он напомнил, что в этом году такую поддержку получили 162 стартапа и 136 команд прошли акселератор. Также в октябре этого года правительство поддержало шесть исследовательских центров по приоритетным направлениям развития искусственного интеллекта. Среди них — и Университет Иннополис. До конца 2024 года им выделят 5,4 млрд рублей плюс еще 2,5 млрд добавят индустриальные партнеры.

Чернышенко отметил, что сейчас активно разрабатываются образовательные программы по технологиям ИИ. В них принимает самое активное участие и Университет Иннополис. К 2024 году в российских вузах должно быть 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по этому направлению. Более чем на 7 тысяч увеличено количество бюджетных мест в вузах на специальность «искусственный интеллект». К 2024 году обучение по специальности «цифровые технологии» пройдут 500 тыс. человек. Хотя, признался вице-премьер, «дефицита кадров это не покроет».

Но самое главное, подготовлен второй пакет поддержки IT-отрасли, в который вошли 62 мероприятия. Первый, напомним, предусматривал бессрочное снижение ставки налога на прибыль IT-компаний с 20 до 3%, значительное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда, а также сокращение ставки страховых взносов с 14 до 7,6%. По словам вице-премьера, эти решения позволили компаниям отрасли сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить эти средства в развитие своего бизнеса.

Чернышенко заявил, что если Совет Федерации поддержит, то правительство готово приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT- бизнеса.

Рустам Минниханов напомнил, что республика — один из лидеров IT-сферы страны

IT-квартал в центре Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что республика — один из лидеров IT-сферы страны, занимает 1-е место по цифровизации среди регионов в рейтинге Сколково (за 2020 год). Он подчеркнул, что в регионе в первую очередь активно развивают IT-инфраструктуру. В 2009 году был создан первый в стране IT-парк (сегодня на двух его площадках в Казани и Набережных Челнах работают 328 резидентов). В этом году в столице республики приобретено еще одно здание для увеличения площади IT-парка. Он будет располагаться рядом с «Школой 21» Сбербанка, и вместе они сформируют новый IT-квартал в центре Казани.

Минниханов отметил, что в Университете Иннополис готовятся уникальные кадры, которых сейчас не хватает в стране, а кроме того, в 2020 году на его базе создан федеральный опорный образовательный центр, где уже прошли повышение квалификации 16 тыс. преподавателей. Глава республики с удовольствием подчеркнул, что выпускники университета остаются в городе и здесь же развивают свои проекты.

Татарстанский лидер проинформировал собравшихся, что 2022 год объявлен в республике годом цифровизации, чем воодушевил Андрея Турчака, который рекомендовал подхватить эту инициативу другим регионам. А министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметив, что Иннополис стал хорошей площадкой для проведения отраслевых мероприятий, предложил провести здесь в следующем году большой IT-форум.

По итогам заседания Совет по развитию цифровой экономики принял ряд конкретных решений

Магазины без продавцов

По итогам заседания Совет по развитию цифровой экономики принял ряд конкретных решений. В частности он предложил:

Разработать Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта и закрепить его в законодательстве. Документ задаст базовые принципы взаимодействия между человеком и искусственным интеллектом. Присоединяясь к Кодексу, разработчики возьмут на себя обязательство ответственно относиться к влиянию систем искусственного интеллекта на общество и признают, что главной ценностью при развитии искусственного интеллекта является человек, его права и свободы.

Разработать «дорожную карту» регулирования, использования и внедрения технологий искусственного интеллекта. В частности, необходимо определить юридическое содержание самого термина ИИ, предусмотреть защиту авторских прав и так далее.

Разработать механизм возмещения ущерба от использования искусственного интеллекта.

Упростить экспорт отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта.

Задействовать искусственный интеллект в работе кол-центров и диспетчерских госучреждений.

Речь идет о голосовых помощниках, которые помогают сориентироваться в наборе типовых услуг и получить нужную информацию, зачастую не прибегая к услугам оператора. Они успешно применяются в коммерческих организациях и вполне могут быть внедрены в сфере ЖКХ и других организациях.

Вопрос о внедрении таких технологий стал особенно актуальным во время пандемии, когда число звонков в различные госучреждения значительно возросло. Сотрудники оказались перегружены звонками, а гражданам стало трудно дозвониться по тем или иным вопросам. При этом речь не идет о внедрении голосового меню в работу экстренных служб — лишь о плановых консультациях.

Снять ряд ограничений для беспилотных автомобилей.

Речь идет об обязательном присутствии человека на месте водителя при экспериментальном движении беспилотных машин по дорогам общего пользования и использовании самоходной техники специального назначения на закрытых территориях производственных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, Совет рекомендовал Минтрансу подготовить предложения по регулированию автономных устройств доставки («роботов-курьеров»). Речь идет о том, чтобы определить порядок их движения, требования к техническому оснащению, сертификации и другие вопросы.

Одновременно Минтрансу и Минэкономразвития рекомендовано проработать вопрос регулирования беспилотного воздушного транспорта, в том числе способного вести аэрофото- и видеосъемку.

Подготовить законодательную базу для появления магазинов без продавцов на основе искусственного интеллекта.

В решении подчеркивается, что правовую базу для автономных магазинов необходимо строить, исходя из приоритета защиты прав потребителей. Минпромторгу и Минэкономразвития также рекомендовано проработать требования к автоматизированному процессу торговли, планировке помещений, оборудованию, хранению и реализации товаров.

Внедрять искусственный интеллект в сервисы электронного обучения.

При этом очное образование остается в приоритете — речь идет лишь о совершенствовании технологий дистанционного обучения, которое будет применяться точечно, или ситуациях, когда проводить занятия в очной форме по каким-либо причинам невозможно.

Поддержать исследователей искусственного интеллекта из Российского научного фонда.

Предполагается, что поддержка исследователей ИИ будет осуществляться в том числе из Российского научного фонда.