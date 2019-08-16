Как Фишман-Бекмамбетова презентовала Минниханову и Мутко «мечту» о «гигантском градуснике»
По задумке главной по паркам термометром-башней может стать котельная труба в Горкинско-Ометьевском лесу
Сегодня в Казань с рабочим визитом прибыл вице-премьер России Виталий Мутко для обсуждения с главами регионов Поволжья нацпроекта «Жилье и городская среда» и проведения заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР. До начала рабочих встреч зампреду правительства показали строящийся ЖК «Весна» и провели экскурсию по Горкинско-Ометьевскому лесу. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Именно такие парки, кажется, и нужны нашей стране»
Вице-премьер Виталий Мутко и президент Татарстана Рустам Минниханов подъехали к Горькинско-Ометьевскому лесу ближе к полудню. Их сопровождали глава республиканского Минстроя Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие чиновники.
— На мой взгляд, Горкинско-Ометьевский лес — это замечательный пример многофункционального общественного пространства, которое обустроено таким образом, чтобы всем жителям всех возрастов было чем заняться, — объяснила выбор локации для прогулки Наталия Фишман-Бекмамбетова. — Также мне кажется очень важной та «природность», которая была здесь сохранена, — это наше отдельное большое достижение, и это то, чего, к сожалению, очень часто не умеют делать наши коллеги из-за устаревшего представления о благоустройстве. Мне показалось очень важным показать Виталию Леонтьевичу именно новый подход. Это не похоже на советский регулярный парк — это уже как-то иначе. Именно такие парки, кажется, и нужны нашей стране.
Несмотря на плотный график, делегация провела в Горкинско-Ометьевском лесу почти полчаса. За это время Виталия Мутко познакомили с основными точками притяжения парка и рассказали о новом — экономичном, экологичном и эффективном — подходе к организации общественных пространств.
«Рустам Нургалиевич, у нас есть мечта»
Первым делом Наталия Фишман-Бекмамбетова показала вице-премьеру спортивную базу, после чего они направились в кафе по соседству: там чиновник оценил ассортимент, пообщался с туристом из Петербурга, явно не ожидавшим увидеть сегодня Виталия Мутко, а также встретился на террасе заведения с волонтерами мирового чемпионата WorldSkills 2019 и гендиректором АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азатом Кадыровым.
Сфотографировавшись с волонтерами на память и пожелав ребятам удачи, вице-премьер отправился в сопровождении Наталии Фишман-Бекмамбетовой к главной сцене, а затем осмотрел фонтан, уникальную детскую площадку, собранную из натуральных материалов, общественный огород и экоцентр «Дом». Почти на каждой точке остановки Виталий Мутко и Рустам Минниханов общались с посетителями парка и спрашивали, довольны ли они тем, как за три года обычный лес превратился в образцовое общественное пространство.
Заметим, что помощник президента РТ не стала ограничиваться одним лишь увлекательным рассказом о работе над трансформацией Горкинско-Ометьевского леса. В ходе экскурсии Наталия Фишман-Бекмамбетова предложила реализовать любопытный проект по превращению местной трубы ТЭЦ в гигантский термометр.
— Рустам Нургалиевич, у нас есть мечта. Только вы нам можете в этом помочь. Три года уговариваем сделать вот эту трубу гигантским градусником. Мне нужно поручение «Татэнерго». Люди будут ехать мимо, и он реально будет показывать температуру. Знаете, как будет здорово, — обратилась к президенту Наталия Фишман.
Рустам Минниханов положительно отреагировал на просьбу своего помощника. Виталий Мутко, в свою очередь, заметил, что Казань, возможно, станет первым городом, где будет реализована подобная идея.
Строятся 12 объектов на 840 семей
В Горькинско-Ометьевском лесу Виталий Мутко и Рустам Минниханов также встретились с группой активистов ЖК «МЧС». В ходе беседы покупателям квартир сообщили, что в республике ведется системная работа по решению вопросов пострадавших дольщиков. Ранее была принята дорожная карта по достройке проблемных объектов. В прошлом году благодаря принимаемым мерам введены в эксплуатацию пять жилых домов в Казани, Набережных Челнах и Бавлах. На текущий год в планах завершить 12 объектов на 840 семей. Также граждан проинформировали о новом механизме с использованием эскроу-счетов. Рустам Минниханов добавил, что вскоре с представителями инициативных групп состоится встреча на уровне правительства Татарстана. Активисты «МЧС» поблагодарили российского вице-премьера и татарстанского президента за обстоятельный разговор.
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