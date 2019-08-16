Как Фишман-Бекмамбетова презентовала Минниханову и Мутко «мечту» о «гигантском градуснике»

По задумке главной по паркам термометром-башней может стать котельная труба в Горкинско-Ометьевском лесу

Фото: Лина Саримова

Сегодня в Казань с рабочим визитом прибыл вице-премьер России Виталий Мутко для обсуждения с главами регионов Поволжья нацпроекта «Жилье и городская среда» и проведения заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР. До начала рабочих встреч зампреду правительства показали строящийся ЖК «Весна» и провели экскурсию по Горкинско-Ометьевскому лесу. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Именно такие парки, кажется, и нужны нашей стране»



Вице-премьер Виталий Мутко и президент Татарстана Рустам Минниханов подъехали к Горькинско-Ометьевскому лесу ближе к полудню. Их сопровождали глава республиканского Минстроя Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие чиновники.

— На мой взгляд, Горкинско-Ометьевский лес — это замечательный пример многофункционального общественного пространства, которое обустроено таким образом, чтобы всем жителям всех возрастов было чем заняться, — объяснила выбор локации для прогулки Наталия Фишман-Бекмамбетова. — Также мне кажется очень важной та «природность», которая была здесь сохранена, — это наше отдельное большое достижение, и это то, чего, к сожалению, очень часто не умеют делать наши коллеги из-за устаревшего представления о благоустройстве. Мне показалось очень важным показать Виталию Леонтьевичу именно новый подход. Это не похоже на советский регулярный парк — это уже как-то иначе. Именно такие парки, кажется, и нужны нашей стране.

Несмотря на плотный график, делегация провела в Горкинско-Ометьевском лесу почти полчаса. За это время Виталия Мутко познакомили с основными точками притяжения парка и рассказали о новом — экономичном, экологичном и эффективном — подходе к организации общественных пространств.

Сфотографировавшись с волонтерами на память и пожелав ребятам удачи, вице-премьер отправился в сопровождении Наталии Фишман-Бекмамбетовой к главной сцене

«Рустам Нургалиевич, у нас есть мечта»

Первым делом Наталия Фишман-Бекмамбетова показала вице-премьеру спортивную базу, после чего они направились в кафе по соседству: там чиновник оценил ассортимент, пообщался с туристом из Петербурга, явно не ожидавшим увидеть сегодня Виталия Мутко, а также встретился на террасе заведения с волонтерами мирового чемпионата WorldSkills 2019 и гендиректором АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азатом Кадыровым.

Сфотографировавшись с волонтерами на память и пожелав ребятам удачи, вице-премьер отправился в сопровождении Наталии Фишман-Бекмамбетовой к главной сцене, а затем осмотрел фонтан, уникальную детскую площадку, собранную из натуральных материалов, общественный огород и экоцентр «Дом». Почти на каждой точке остановки Виталий Мутко и Рустам Минниханов общались с посетителями парка и спрашивали, довольны ли они тем, как за три года обычный лес превратился в образцовое общественное пространство.

Заметим, что помощник президента РТ не стала ограничиваться одним лишь увлекательным рассказом о работе над трансформацией Горкинско-Ометьевского леса. В ходе экскурсии Наталия Фишман-Бекмамбетова предложила реализовать любопытный проект по превращению местной трубы ТЭЦ в гигантский термометр.

— Рустам Нургалиевич, у нас есть мечта. Только вы нам можете в этом помочь. Три года уговариваем сделать вот эту трубу гигантским градусником. Мне нужно поручение «Татэнерго». Люди будут ехать мимо, и он реально будет показывать температуру. Знаете, как будет здорово, — обратилась к президенту Наталия Фишман.

Рустам Минниханов положительно отреагировал на просьбу своего помощника. Виталий Мутко, в свою очередь, заметил, что Казань, возможно, станет первым городом, где будет реализована подобная идея.

Наталия Фишман-Бекмамбетова предложила реализовать любопытный проект по превращению местной трубы ТЭЦ в гигантский термометр

Строятся 12 объектов на 840 семей

В Горькинско-Ометьевском лесу Виталий Мутко и Рустам Минниханов также встретились с группой активистов ЖК «МЧС». В ходе беседы покупателям квартир сообщили, что в республике ведется системная работа по решению вопросов пострадавших дольщиков. Ранее была принята дорожная карта по достройке проблемных объектов. В прошлом году благодаря принимаемым мерам введены в эксплуатацию пять жилых домов в Казани, Набережных Челнах и Бавлах. На текущий год в планах завершить 12 объектов на 840 семей. Также граждан проинформировали о новом механизме с использованием эскроу-счетов. Рустам Минниханов добавил, что вскоре с представителями инициативных групп состоится встреча на уровне правительства Татарстана. Активисты «МЧС» поблагодарили российского вице-премьера и татарстанского президента за обстоятельный разговор.



1 / 19 Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова