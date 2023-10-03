Раис Татарстана вручил награды ветеранам государственной службы республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ряд наград ветеранам государственной службы республики. Встреча, приуроченная к Международному дню пожилого человека, состоялась в казанской Ратуше.

— Мы всегда рады встрече с вами. Желаю всем крепкого здоровья, берегите себя. Вы, ветераны, — наш «золотой актив». Спасибо вам за вашу гражданскую позицию. Ваша гражданская позиция всегда важна для республики, особенно в такое время — когда наша страна столкнулась с новыми вызовами, — передает слова раиса Татарстана его пресс-служба.

В торжественном мероприятии приняли участие первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, руководитель администрации раиса Асгат Сафаров и представители общественных ветеранских организаций.

В конце сентября Рустам Минниханов наградил семерых татарстанцев медалью «За доблестный труд». В частности, за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность» медалью награжден ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана Рустам Равилов.



В конце августа раис Татарстана вручил государственные награды по случаю Дня республики в казанском Кремле. В частности, их удостоились участники спецоперации.



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Айрат Назипов