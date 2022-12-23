Минтимер Шаймиев считает подходящим наименование «Глава — Раис» для должности руководителя Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев выступил на 39-м заседании Госсовета республики, где обсуждался вопрос переименования должности высшего должностного лица региона. Он оценил предложенный вариант наименования «Глава — Раис Республики Татарстан» как подходящий.

— Вот я ознакомился, «Глава — Раис Республики Татарстан» — является высшим должностным лицом РТ. Как вариант, я говорю, для Конституции республики. Это нормально было бы. Потому что тот уровень остается. В части названия — он [вопрос] болезненным был всегда, это каждый из нас знает <...> Вот вариант такой в части должности был бы, один момент очень важный, его сходу не принимать так. Почему? Потому что у нас президент избранный всенародно, я имею в виду Татарстана, Рустама Нургалиевича. Ему надо в любом случае дать возможность под именем президента дорабатывать. Это будет объяснимо. Он же избран народом. Мы же сейчас не можем референдум проводить в отношении этого вопроса, и в этом особой необходимости нет. И, я думаю, мы должны найти общий язык с центром, — заявил Минтимер Шаймиев.



Он обратил внимание, что предложенное название — «подходящее для той ситуации, где мы живем и будем жить».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 21 декабря в Госсовет Татарстана внесли проект поправок в Конституцию республики, предусматривающий в том числе смену наименования высшего должностного лица. Накануне Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, проведя бурное обсуждение, рекомендовал отозвать законопроект и доработать его.

Сегодня на заседании Госсовета председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин озвучил предложение изменить название должности высшего должностного лица Татарстана на «Глава — Раис Республики Татарстан».



— Помимо полного наименования предлагается возможность использовать и сокращенного варианта — «Раис Республики Татарстан». Полагаем, что такой подход позволяет нам, с одной стороны, учесть требования 414-го федерального закона, с другой стороны — отразить исторические, культурные и национальные особенности Татарстана, — сказал Альберт Хабибуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с этим было озвучено предложение применить новое наименование к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана:

— В то же время, давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента, наши граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование предусмотренное проектом закона будет применять только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстана, — заявил Альберт Хабибуллин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Госсовета республики заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет нам двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, подписан главой государства Владимиром Путиным в декабре 2021 года. Согласно ему, наименованием должности высшего должностного лица субъекта России является в соответствии с конституцией (уставом) региона наименование «Глава» или «Губернатор» с дальнейшим указанием наименования субъекта. Вместе с этим «с учетом исторических, национальных и иных традиций» региона может быть предусмотрено дополнительное наименование должности. Ограничение лишь одно — оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента России.

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Татьяна Демина