«Лес — мой старый добрый друг»: Минниханов выложил видеопоздравление с Днем лесника

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram видеопоздравление, посвященное Дню лесника. Этот праздник традиционно отмечают в России в третье воскресенье сентября.

На видео пожилой человек показывает молодому мальчику красоты татарстанского леса. Видео сопровождается монологом на татарском языке о лесе (в запись встроены русские субтитры).



Напомним, в этом году , по словам главы Министерства лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, в Татарстане не произошло ни одного лесного пожара.

