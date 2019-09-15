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«Лес — мой старый добрый друг»: Минниханов выложил видеопоздравление с Днем лесника

09:29, 15.09.2019
«Лес — мой старый добрый друг»: Минниханов выложил видеопоздравление с Днем лесника
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram видеопоздравление, посвященное Дню лесника. Этот праздник традиционно отмечают в России в третье воскресенье сентября.

На видео пожилой человек показывает молодому мальчику красоты татарстанского леса. Видео сопровождается монологом на татарском языке о лесе (в запись встроены русские субтитры).

Напомним, в этом году , по словам главы Министерства лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, в Татарстане не произошло ни одного лесного пожара.

ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич
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