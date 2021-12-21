Как казанский «Аромат» инвестировал $2,2 млн в антиковидное производство

Немецкие партнеры сослались на патент, а китайцы — на закрытые с Россией границы

Как стало известно «Реальному времени», принадлежащее ГК «Нэфис» казанское АО «Аромат», в пандемию открывшее для себя золотую жилу в выпуске гигиенических средств для рук, заказало в Китае оборудование для его производства на $2,2 млн. Завод намеревался покрыть ажиотажный спрос на антисептики, увеличив мощности с 6 млн до 10 млн штук ежемесячно. Поставщик ООО «Гольфстрим-Инжиниринг» из Казани справился с задачей за 2 недели, но уже на месте выявился недокомплект оборудования. Недостающую часть на заводе в Поднебесной могли изготовить только по чертежам, а их владелец в Германии предоставить отказался, сославшись на патент. В довершение ко всему из-за закрытых границ на «Аромат» не смог приехать специалист с завода-производителя в КНР, а без него новую линию настроить никак не получалось. В этой ситуации заказчик отказался от договора, потребовав от поставщика демонтировать и вывезти оборудование. Затем спор переместился в арбитраж. Стороны подписали мировую лишь спустя год, пройдя три инстанции. Интересно, что согласно одному из его условий, поставщик должен отгрузить на заводской склад почти на 1,5 млн рублей гигиенических гелей для рук.

Ценный и срочный заказ в Поднебесной

Казанское АО «Аромат», принадлежащее ГК «Нэфис», после длительного судебного спора заключило мировое соглашение с ООО «Гольфстрим-Инжиниринг». Компания взялась поставить на завод оборудование из Китая (преформы и крышки флип-топ) на $1,2 млн для производства антисептиков. Договор стороны подписали еще прошлой весной, в марте, впрочем, уже в апреле стоимость контракта выросла едва ли не вдвое, до $2,2 млн, так как в Поднебесной должны были произвести оборудование конкретного размера.

Случайно так совпало или нет, но аккурат в прошлом апреле «Аромат» заключил с ПАО «Акибанк» договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 300 млн рублей под 9,5% годовых. В качестве обеспечения предприятие предоставило имущество общей стоимостью чуть больше 47,3 млн рублей. Сделку одобрил совет директоров.

23 апреля оборудование было выгружено со склада завода-производителя, а уже 14 мая его принимали в Казани (на 2 дня позже запланированного). К испытаниям приступили 25 мая. Однако по их результатам был составлен акт о том, что оборудование к приемке не готово. А 11 июня «Аромат» и вовсе уведомил поставщика о том, что отказывается от исполнения договора. В качестве причины был назван недокомплект оборудования. Как выяснилось, недоставало комплекта оснастки для робота охлаждения преформ. Кроме того, заказчик ссылался и на то, что поставщик, который также должен был провести пусконаладочные работы оборудования, так и «не обеспечил выпуск качественных изделий с согласованной производительностью».

Первым, кто был готов войти в борьбу с пандемией, оказался казанский завод «Аромат». Фото: tatarstan.ru

6 млн штук антисептиков ежемесячно, а в перспективе — до 10 млн

«Реальное время» в конце апреля 2020 года рассказывало, что первым, кто был готов войти в борьбу с пандемией, оказался казанский завод «Аромат». Именно он стал главным производителем внезапно ставших дефицитными антисептиков. Как известно, предписания Роспотребнадзора обязывали регулярно пользоваться такими средствами. «Аромат» смог быстро откликнуться на потребность еще и потому, что к моменту начала взрывного спроса на дезинфицирующие средства у него уже была лицензия Росалкогольрегулирования на производство и оборот этилового спирта. Больше никто из татарстанских предприятий таким разрешением не располагал.

Производство антисептиков держало на контроле руководство республики. В конце марта президент Рустам Минниханов лично приезжал на завод «Аромат», где в присутствии министра промышленности и торговли Альберта Каримова осмотрел линию по розливу дезинфицирующих средств. Экскурсию проводил глава ГК «Нэфис» Ирек Богуславский. Одно из старейших предприятий Казани в лучшие для «Татфондбанка» времена входило в его орбиту, но 3 года назад перешло под контроль «Нэфиса».

Богуславский тогда рапортовал президенту о том, что на предприятии есть возможность производить также гигиенические гели и спреи для рук и поверхностей. В том числе и в таре большого объема для промышленных и автотранспортных предприятий. Наше издание сообщало, что «Аромат» в связи с взлетевшим до небес спросом в то время уже увеличил выпуск антисептиков (до пандемии их разливали в емкости по 50 и 100 мл) в 10 раз — до 6 млн литров. Эту же цифру называл местному изданию один из топ-менеджеров «Аромата», говоря, что после отладки новых фасовочных линий мощности по дезинфицирующим средствам возрастут до 10 млн штук в месяц.

В ОАО «Татнефтехиминвест-холдинге» полагали, что в перспективе это предприятие может выйти на годовой объем около 80 млн дал дезинфицирующих средств крепостью 70%: Вместе с тем собеседник СМИ на самом заводе отмечал, что не все так просто. В том числе есть дефицит комплектующих материалов (флаконы, крышки, флиптопы).

В конце марта президент Рустам Минниханов лично приезжал на завод «Аромат», где в присутствии Альберта Каримова осмотрел линию по розливу дезинфицирующих средств. Фото: tatarstan.ru

Брак и неспособность выйти на производственную мощность

Известно, что закупаемое оборудование должно было быть установлено на уже имевшееся у предприятия. На бумаге было зафиксировано, что продавец гарантирует положительные результаты работы конвейера во время его использования и то, что производимые преформы и крышки флит-топ будут полностью соответствовать форме, указанной в утвержденных чертежах, а также иметь вес и размер, отвечающие максимальной производственной нагрузке оборудования. Причем монтаж и пусконаладка оборудования, судя по всему, должны были проходить по месту нахождения АО «Казанский жировой комбинат»: Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, 1. Программа испытаний была подписана 25 мая. Тогда же они и начались. Но уже 26-го числа испытания завершились досрочно: было слишком много брака.

Согласно протоколу испытаний от 28 мая, процент брака в выпускаемой продукции составил более 9%, а средняя производительность 8 769 шт./час или 77,4% от номинальной. Другая пресс-форма 29 мая тоже, судя по документам, не заработала так как требовалось (или просто пока не была отлажена): много брака и неспособность выйти на производственную мощность. В протоколе испытаний от 1 июня и того хуже: бракованной были названы все 100% выпускаемой продукции при средней производительности 6 тыс. шт./ час (77,8%). «Аромат» тогда признал, что настроить действующий ТПА для работы с пресс-формой в полной мере не удалось «ввиду отсутствия понимания правильных режимов работы». Последующее развитие событий известно.

Демонтировать и вывезти за свой счет

Предприятие было категорично. Оно потребовало от ООО «Гольфстрим-Инжиниринг» не только возвратить $1,7 млн США и оплатить $167,9 тыс. неустойки, но и за свой счет демонтировать и вывезти оборудование. Компания ответила претензией: оплата была сделана не вовремя, а это уже основание для изменения сроков поставки. «Гольфстрим-Инжиниринг» сообщил, почему не доставало оборудования: у китайцев не было его чертежей. «Аромат» исходные данные не предоставил. Между тем робот охлаждения преформ — это сложный технический прибор. Не зная конкретных параметров, изготовить для него оснастку невозможно.

Казанский поставщик обращался за чертежами напрямую к производителю робота фирме Hei-Tech Maschinenbau CmbH из Германии. Но она предоставить технические параметры отказалась, сославшись на то, что это интеллектуальная собственность, которая охраняется законом. 19 мая поставщик так и сообщил заказчику: так как нет чертежей и 3D модели оснастки, изготовить и поставить ее невозможно.

«Гольфстрим-Инжиниринг» сообщил, почему не доставало оборудования: у китайцев не было его чертежей. «Аромат» исходные данные не предоставил. Фото tatarstan.ru

Между тем отсутствие комплекта оснастки влияло на общую производительность работы пресс-формы. В частности, без него время цикла составляло минимум 17 секунд, что не устраивало заказчика. Пусконаладочные работы оборудования были проведены полностью, но их приемку завершить никак не могли. Персонал «Аромата» без инженера завода-изготовителя с настройками термопластавтомата (ТПА) ВМВ, на котором размещены пресс-формы, не справлялся: «выставить нужные режимы и регулировки не способен». Кроме того, выявилась еще и неисправность ТПА. Специалист же завода из КНР не мог попасть на производственную площадку в Казани из-за пандемии: для этой страны границы РФ были закрыты.

Поставщик еще в начале декабря прошлого года предлагал заказчику уладить дело миром. В частности, соглашался вернуть ему $47 тыс. за оснастку для злополучного робота. А также перенастроить на заводе-изготовителе поставленные пресс-формы на другой тип крышек флип-топ и ПЭТ-преформ с другим весом. Но для этого было необходимо приобрести в той же Поднебесной комплекты переналадки и запчасти на $951,5 тыс. «Гольфстрим-Инжиниринг» также был готов отказаться от оплаты за уже поставленные пресс-формы на сумму в $435,7 тыс. По мнению поставщика, резон принять его предложение был: «Аромат» получил бы новые пресс-формы под другой проект стоимостью $515,7 тыс. Кроме того, у него остались бы ранее поставленные комплекты переналадки под пресс-формы для крышек и ПЭТ-преформ с возможностью выпуска соответствующей продукции. Но тогда предприятие ответило отказом.

Рассудит арбитраж?

Конфликт переместился в суд. В середине декабря 2020 года завод подал иск к ООО «Гольфстрим-Инжиниринг» в татарстанский арбитраж, требуя выплаты 131,1 млн рублей неосновательного обогащения и проценты на эту сумму вплоть до фактического возврата долга, $78,4 тыс. в рублях за просрочку поставки оборудования (разумеется, в рублях по курсу ЦБ) и почти столько же (76,3 тыс.) за нарушение срока выполнения монтажных и пусконаладочных работ, 76,4 млн рублей неосновательного обогащения по апрельскому договору (также с процентами), еще 2,9 млн и 3,9 тыс. евро неустойки за срыв поставки, 6,6 млн рублей и 8,8 тыс. евро штрафных санкций за невыполнение к оговоренной дате монтажных и пусконаладочных работ. Требований забрать оборудование уже не звучало.

По апрельскому договору «Аромат» договорился с поставщиком полюбовно еще в конце прошлого года. Попытки прийти к консенсусу по самому первому договору тоже предпринимались с самого начала. По этой причине судебные заседания неоднократно откладывали. Но в конце концов стороны заявили, что переговоры «положительного результата не дали».

В середине декабря 2020 года завод подал иск к ООО «Гольфстрим-Инжиниринг» в татарстанский арбитраж. Фото: Максим Платонов

«Гольфстрим-Инжиниринг» настаивал на том, чтобы к участию в деле привлекли и тот самый китайский завод-изготовитель оборудования (как третье лицо). Но суд решил, что это приведет к необоснованному затягиваю спора. Заявлял поставщик и о другом: о фальсификации протоколов проведения испытаний. Согласно материалам арбитража, «Гольфстрим-Инжиниринг» смутило то, что подпись его доверенного лица была лишь на первых страницах протоколов. Да и с приложением к ним его не ознакомили. «Аромату» было предложено исключить эти протоколы из числа доказательств по делу — он отказался.

Татарстанский арбитраж оснований для признания протоколов испытаний фальсифицированными не нашел. Было невозможно установить, какие листы документа, помимо первого, были переданы «Гольфстрим-Инжиниринг» на подписание. Но суд обратил внимание, что на оставшихся страницах, включая самую последнюю, подписи нет. Выводы, указанные в заключении к протоколам, тоже не были завизированы сторонами. А ходатайство о назначении экспертизы ни истец, ни ответчик не подавали. Сам арбитраж проверить и установить, был ли брак в момент проведения испытаний, не мог: это вне его компетенции.

При всем при этом суд отнесся к упомянутым протоколам «критически». Документы не были прошиты, скреплены и заверены. А, значит, в них «могли быть отражены обстоятельства, о которых ответчик не был поставлен в известность». К тому же свидетели со стороны поставщика не подтверждали того, что поставленное оборудование было некачественным. А протоколы испытаний были представлены не по всем позициям. Поэтому утверждения о том, что оставшиеся две пресс-формы для преформ и 7 полугорячеканальных пресс-форм для крышки флип-топ тоже некачественные, не обоснованы. 8 апреля этого года суд первой инстанции пришел к выводу, что поставщик должен вернуть заводу «Аромат» деньги только за недостающую оснастку для робота (3,6 млн рублей), 36,1 тыс. процентов на эту сумму и неустойку за двухдневную просрочку в 6,5 тыс. долларов (494,3 тыс. рублей). Что же касается задержки с испытаниями, суд пришел к выводу, что завод затягивал их сам. Поэтому от штрафных санкций поставщика в этой части освободил. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с этими выводами полностью согласился.

КЖК и «Нэфис-Биопродукт» пытались представить дополнительные доказательства, но им в этом было отказано. Фото: realnoevremya.ru

Мировая с антисептиками почти на 1,5 миллиона рублей

Решение татарстанского арбитража и последующий вердикт апелляционной инстанции были оспорены всеми сторонами. Также о своем несогласии с ними заявили АО «Казанский жировой комбинат» и «Нэфис-Биопродукт». Дело в том, что «Аромат» переуступил последнему право требования с «Гольфстрим-Инжиниринг» неустойки за просрочку монтажных и пуско-наладочных работ. А тот в процессе реорганизации присоединился к КЖК.

Все жаловались на неполное выяснение обстоятельств дела. КЖК и «Нэфис-Биопродукт» пытались представить дополнительные доказательства, но им в этом было отказано. Настаивали они и на проведении экспертизы. Снова нет: это нужно было делать в суде первой инстанции. КЖК просил включить его в число соистцов: сказали, что тоже опоздал. А «Аромат», само собой, считал, что его требования должны быть удовлетворены полностью. И вот, наконец, 13 декабря стороны подписали мирный пакт.

Согласно ему, итоговая стоимость оборудования была уменьшена. С учетом этого, а также ранее внесенных «Ароматом» сумм и фактически поставленного оборудования оно считается оплаченным в полном размере. То есть завод освобожден от окончательного платежа. «Гольфстрим-Инжининиг» в связи с непоставкой оснастки робота компенсирует заказчику убытки в 2,8 млн рублей. Но в месячный срок поставит ему (уже на ул. Фаткуллина, 7) три трехметровых ленточных конвейера на общую сумму 1,3 млн рублей с годовой гарантией. А кроме того, отгрузит на его склад 6 840 штук бутылочек гигиенического геля в дозировке 100 мл на 1,4 млн Оставшаяся задолженность завода перед поставщиком в 111,8 тысячи рублей при этом перекрывается зачетом встречных требований. В свою очередь поставщик передаст заводу документы о праве собственности на поставленное оборудование. А «Аромат» отзовет из службы судебных приставов исполнительный лист. И стороны никаких претензий друг к другу при выполнении этих условий иметь не будут.

Это был уже договор уже на троих. Но участие Казанского жирового комбината свелось к отказу от неустойки. Интересно, что Дмитрий Максимов, которого совет директоров «Аромата» выбрал гендиректором еще 1 ноября 2017 года, с 8 сентября этого года согласно «СПАРК-Интерфакс» возглавил АО «Казанский жировой комбинат». А мировое соглашение со стороны «Аромата» подписывал в качестве его гендиректора уже Ленар Хайрутдинов (ранее входил в совет директоров предприятия).

Китайские границы закрыты до сих пор

В акционерных обществах «Аромат» и «Казанский жировой комбинат» мировое соглашение и предшествующую ему ситуацию «Реальному времени» пока не прокомментировали. Директор ООО «Гольфстрим-Инжиниринг» Сергей Бочков рассказал нашему изданию, что компания (а он владеет ей в равных долях наряду с тремя другими «физиками») продает как китайское, так и отечественное и европейское оборудование. Причем, по его словам, российское и китайское абсолютно в равных пропорциях.

Он признал, что в целом работать с тем же Китаем стало намного труднее. Да и сама стоимость доставки оборудования выросла примерно в три раза:

— Если раньше доставка в Россию контейнера размером 40 футов стоила $5 тысяч, то сейчас стоит 15 тысяч. Китайские границы закрыты до сих пор. Приехать в Поднебесную туристом и даже с целью рабочего визита невозможно. Отлаженные годами логистические цепочки отгрузки, услуги таможни, брокеров и всего остального, начиная с прошлого года, можно сказать, обнулились. В связи с этим компании, которые занимаются продажей и прямой отгрузкой оборудования из Китая, столкнулись с очень большими сложностями, — констатирует Бочков.

По его словам, выросло и само время доставки: «Прежде всего, конечно, из-за так называемых торговых войн между США и Китаем. Но отчасти и из-за пандемии. Скопление грузов в портах сейчас повсеместно». К тому же, замечает директор «Гольфстрим-Инжиниринг», «раньше людям было нужно одно, а сейчас — немного другое». Это тоже сказалось на росте цен. По его словам, в этой ситуации говорить о возросшем спросе на оборудование не приходится: «Все притаились и ждут, думая, как выживать дальше. Особенно малый бизнес».

Что касается ситуации с «Ароматом», Бочков лишь сообщил, что поставленное оборудование было связано с тем, что там хотели изготавливать в огромных количествах антисептик в мелких флакончиках. От дальнейших комментариев на эту тему он отказался.

Бочков лишь сообщил, что поставленное оборудование было связано с тем, что там хотели изготавливать в огромных количествах антисептик в мелких флакончиках. Фото: tatarstan.ru

Продажи гигиенических гелей выросли в 30 раз

Отметим, что в 2020 году АО «Аромат» согласно его отчету удалось тем не менее «существенно нарастить мощности» по производству гигиенических гелей и косметической продукции. Так, были приобретены три итальянские фасовочные линии суммарной производительностью более 100 тыс. изделий в сутки, выдувное оборудование для выпуска ПЭТ тары, тубаторы для выпуска кремов, установки трех гомогенизаторов и реакторов для приготовления косметической жидкости. Все это, говорится в итоговом документе, позволило значительно превысить показатели производства и продаж продукции в натуральном выражении по сравнению с предшествующими периодами.

Объемы реализации продукции в натуральном выражении выросли на 61,1%. Выручка предприятия поднялась на 13,9%, до 1,3 млрд рублей, прибыль от продаж — на 23,4% (до 91,3 млн), чистая прибыль — на 34,4% (72,1 млн). Наибольший вклад в увеличение продаж, как отмечали на самом заводе, внесли санитайзеры и средства по уходу за кожей. В целом продажи гигиенических гелей для рук выросли более чем в 30 раз. Это компенсировало падение продаж косметики в период карантина и самоизоляции в апреле — июне.