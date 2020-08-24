Как пройдет День города в Казани и куда переселят дезинфекционную станцию

Фото: Максим Платонов

Сколько семей «аварийщиков» будут переселены в новые квартиры, куда из центра города переедет городская дезинфекционная станция, какие самые распространенные нарушения выявила административно-техническая инспекция и какая программа в День города ждет казанцев и гостей столицы — рассказывает «Реальное время».

Сюткин, Безруков, Шагимуратова и 300 залпов салюта

Начальник Управления культуры Азат Абзалов рассказал, как город будет отмечать День города и республики, которая в этом году отмечает свой 100-й юбилей. Праздничные торжества стартуют 29 августа. В этот день в Казанской ратуше состоится чествование почетных граждан города, а на территории у Центра семьи «Казан» откроется ставший популярным фестиваль фуд-траков.

На территории Старо-Татарской слободы с 29 по 30 августа пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары». Здесь в атмосфере легендарного Сенного базара тукаевских времен запланирован дизайн-маркет, акустический концерт, фуд-корт и лекторий.

Любители спорта с 20 по 30 августа могут наблюдать в акватории Казанки у Центра семьи «Казан» парусную регату в рамках этапа VI сезона Национальной парусной лиги. В ней участвуют 35 команд в двух дивизионах. Казань на соревнованиях представят команды «Химград-Казань» и Active Map Sailing. В праздничные выходные на территории у Дворца водных видов спорта состоится республиканский турнир по пляжному волейболу «Татарстан челлендж».

Азат Абзалов рассказал, как город будет отмечать День города и республики, которая в этом году отмечает свой 100-й юбилей. Фото kzn.ru

Ко дню республики приурочен I фестиваль Uen fest, площадками для которого стали городские дворы. Там проходят традиционные народные игры и забавы с участием деятелей культуры и дворовых команд, а также мастер-классы. Uen fest охватит более 1 тыс. дворов во всей республике.

«Реальное время» публикует программу праздничных мероприятий 30 августа в Казани:

Утром на площади у театра им. Г. Камала стартует народный фестиваль «Играй, гармонь!». Фольклорную эстафету в Старо-Татарской слободе подхватят выступления лучших фольклорных коллективов на пешеходной улице Каюма Насыри в рамках проекта «Казань сөлгесе». В 13.00 его сменит концертная программа открытого Республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

В 13.30 на Казанском ипподроме начнется конноспортивный праздник. В программе — 15 скачек и заездов, в том числе на приз президента Татарстана, яркая концертная программа и традиционный розыгрыш ценных подарков. Здесь же завершится праздничный мотопробег «От Красного Кремля — к Белому Кремлю» участников клуба Harley-Davidson. В этом году заезд посвящен юбилею республики, в нем примут участие более 200 байкеров, возглавляющие мотоколонну провезут флаги России, Татарстана, Казани и 100-летия ТАССР.

Фото Максима Платонов

С 14.00 в Казанском Кремле будет проходить фестиваль городской современной культуры и искусств Tat Cult Fest, который представит актуальные направления в области культуры, истории и современного искусства. Здесь запланировано свыше 30 живых выступлений, выставка арт-объектов, детская зона, фуд-корт. Гостями фестиваля станут резиденты лейбла Нины Кравиц — хедлайнеры электронной музыки дуэт PTU, московская группа, играющая татарский рок, «Карт Аяк», музыкальный проект KRAPIVA.

В 15.30 на пирсе Кремлевской набережной запланирована концертная программа молодежного «ЭтноСтартапФорума ТАБА» — площадки по выявлению, поддержке и продвижению молодежных предпринимательских инициатив, направленных на сохранение и популяризацию культуры народов Татарстана.

Днем у Центра семьи «Казан» пройдет акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» с выставкой военной техники и полевой кухней. В 15.30 начнется большой концертный марафон. Хедлайнерами вечернего концерта станут известные исполнители: Ильсия Бадретдинова, Рифат Зарипов, Нилетто, Валерий Сюткин, группа «Дабро», Сергей Безруков и группа «Крестный папа».

Фото Олега Тихонова

В 19.30 на площади у Дворца земледельцев пройдет Х классический оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением Александра Сладковского. В концерте примут участие ведущий солист Большого театра Игорь Головатенко и солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова.

В 22.00 над акваторией Казанки под песню «Мин яратам сине, Татарстан» в исполнении почетного гражданина Казани Салавата Фатхутдинова прогремит салют из 300 залпов.

Трансляцию всех событий 30 августа можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале ТНВ.

Мэрия просит сохранять дистанцию

На охране правопорядка 30 августа будет задействовано 1,3 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, ГИБДД и муниципальных служащих. На станциях метро «Козья слобода» и «Кремлевская» организуют дополнительные посты. В этот день с 7 утра будут дежурить дополнительные следственно-оперативные группы для выезда на места происшествий. Места проведения массовых мероприятий будут по традиции огорожены тяжелой техникой, оснащены КПП-шатрами и рамками металлодетекторов.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал казанцев и гостей города соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Места проведения массовых мероприятий также будут снабжены санитайзерами. «Пандемия остановлена, но никуда не ушла», — напомнил градоначальник.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал казанцев и гостей города соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Фото kzn.ru

Он отметил, что в этом году День города пришелся на важные даты — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие ТАССР. И по традиции к празднику приурочен ввод в эксплуатацию знаковых для Казани новостроек.

— Для нас День города — не только песни и пляски, не только праздничные мероприятия, а прежде всего — сдача таких серьезных инфраструктурных объектов, которые повышают уровень и качество жизни казанцев и гостей столицы. Но даже в этом году мы, несмотря на пандемию, сделали все, чтобы наши намеченные до коронавируса планы были выполнены. Мы будем встречать праздник с отремонтированными дворами, капитально отремонтированными и построенными новыми дорогами, мы сдаем три новые школы, детские сады, два ДК — железнодорожников в Юдино и им. Саид-Галеева в Дербышках, «Чулпан» к концу года также будет завершен. Долгожданный объект — Национальная библиотека — распахнет свои двери в совершенно новых условиях. Это и два футбольных манежа в двух разных частях нашей столицы, ну и, конечно, большой инфраструктурный объект — закольцовывание БКК. Мы пустим самый длинный в России трамвайный маршрут — 34 км с новым подвижным составом. На этой неделе откроется театр Алафузова, и там расположится молодежный центр и театр «Созвездие», а еще — парки, набережная Казанки, которую мы закольцовываем, образуя пятикилометровый пешеходный променад, — резюмировал готовность к торжествам Ильсур Метшин.



Дезстанция переедет из центра в Авиастрой

Городская дезинфекционная станция до конца года сменит прописку. Начальник Управления административно-технической инспекции (УАТИ) Казани Наиль Минвалеев сообщил, что она переедет в новое здание площадью почти 1,5 тыс. кв. м на улице Дементьева, которое сейчас активно достраивается. Прежнее место дислокации, здание на улице К. Маркса, в котором дезстанция располагалась в течение 92 лет, находится в аварийном состоянии. Оно будет передано новому собственнику, который планирует провести полную реконструкцию объекта.

В период пандемии сотрудники дезинфекционных станций, как и медики, были на передовой в борьбе с COVID-19. С февраля они перешли на круглосуточный режим работы. В их новые обязанности включили обработку спецсоставами багажа, рук и обуви пассажиров, прилетающих в Казань, салонов, багажных отсеков и кабин пилотов самолетов, а также периодическую очистку перронных автобусов и помещений Международного аэропорта Казань им. Г. Тукая.

Городская дезинфекционная станция до конца года сменит прописку. Фото kzn.ru

Кроме того, ежедневно проводилась санобработка в госпиталях и стационарах, развернутых обсерваторах, очагах по месту работы и проживания больных. Специальную обработку прошли все автомобили, переданные исполкомом города в помощь врачам, а также такси и автобусы. Обработано свыше 3,7 тыс. транспортных средств, проведена дезинфекция по 623 заявкам.

Всего в первом полугодии специалисты дезстанции обработали свыше 2 тыс. га открытых территорий и почти 282 тыс. м — в очагах инфекционных заболеваний.



Мораторий на штрафы в связи с пандемией

Также глава УАТИ Казани рассказал, что самыми распространенными нарушениями в городе являются расклейка в неположенных местах объявлений, листовок и рекламных плакатов, а также ненадлежащее содержание фасадов зданий и несоответствие адресной атрибутики. За эти нарушения было выписано 225 и 268 протоколов соответственно.

А вот жалоб на неубранный снег и сосульки на крышах стало почти в 2 раза меньше, возможно, из-за малоснежной зимы. Всего УАТИ приняло меры по 195 таким случаям. Также зафиксировано 153 факта нарушений требований Положения об организации и проведении земляных работ. Самыми многочисленными из них стали производство работ без оформления ордера и отсутствие ограждения и информационного щита. На строительных площадках выявлено 68 нарушений. В большинстве — это объекты, возводимые частными застройщиками, но есть и бюджетные, заказчиком которых выступает ГИСУ Татарстана. Самые частые нарушения — грязные колеса выезжающих автомобилей, ненадлежащее состояние ограждений и прилегающей территории, неправильное складирование стройматериалов.

Минвалеев отметил, что пандемия внесла свои коррективы в работу инспекции. Фото kzn.ru

По словам Минвалеева, в этом году увеличилось количество выявленных несанкционированных свалок — зафиксирован 81 такой случай. Из них 29 свалок уже ликвидировано. Глава УАТИ также напомнил, что за одно вырубленное дерево застройщики должны высадить не менее трех. В рамках компенсационного озеленения с начала года в разных районах Казани посажено почти 5 тыс. деревьев и свыше 40 тыс. кв. м газона. Из 107 распоряжений о высадке выполнено 25, по 12 составлены протоколы о неисполнении, по девяти — согласован перенос сроков.

Минвалеев отметил, что пандемия внесла свои коррективы в работу инспекции. В апреле для поддержки малого и среднего бизнеса был введен мораторий на штрафы. Всего же с начала года в инспекцию было передано более 9,3 тыс. материалов по нарушениям в сфере благоустройства и содержания городских территорий и объектов, выписано более 1,4 тыс. протоколов, 85% из которых — еще до локдауна.

Впрочем, УАТИ штрафует не только юридические лица, но и граждан. Последних — в основном за парковку на газонах. В мае и июне с помощью специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, зафиксировано более 7,8 тыс. таких нарушений. Напомним, штраф в этом случае составляет до 2,5 тыс. рублей.



12 семей «аварийщиков» получат ключи от новых квартир

Начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов рассказал, что до конца года по программе переселения из аварийного жилья еще 12 семей получат новые квартиры, 80 семей их уже получили. Всего в течение 2020 года должны быть расселены пять аварийных домов по улицам Базарной, Бирюзовой, Затонской и Колымской, в которых проживают 271 человек. Износ этих строений составляет 62%.

Ренат Шамсутдинов рассказал, что до конца года по программе переселения из аварийного жилья еще 12 семей получат новые квартиры, 80 семей их уже получили. Фото kzn.ru

В этом году на закупку 94 новых квартир для «аварийщиков» выделено 144,6 млн рублей из федерального и местного бюджетов. Как сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, в 2021 году будут расселены еще девять аварийных домов, и, таким образом, программа переселения из аварийного фонда будет полностью завершена.

Напомним, сейчас в Казани реализуется муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2019—2025 годы. В нее включен 51 аварийный дом на 518 квартир, в которых проживают 1447 человек, с общим объемом финансирования 888 млн рублей. Реализация программы осуществляется в шесть этапов. В 2019 году были расселены 16 аварийных домов, 55 семей получили ключи от новых благоустроенных квартир. Одна семья предпочла денежную компенсацию.

Казанские «аварийщики» получают новое равноценное по количеству комнат жилье. По решению президента Татарстана Рустама Минниханова, если новое жилье превышает прежнюю квадратуру, то предоставляется без доплат. По словам Шамсутдинова, в прошлом году такое превышение составило в среднем 53%, в этом — 33%.