Роспотребнадзор Татарстана провел почти 300 проверок по «антиковидным» требованиям

Роспотребнадзор провел 293 оперативных проверки объектов на соблюдение «антиковидных» требований, такие данные озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на совещании в Доме Правительства РТ.



Как показали проверки, 54 организации работали с нарушениями, что составляет 18% от прошедших проверку. Чаще всего нарушения обнаруживаются в объектах образования и общественного питания, а еще в торговых предприятиях.

Минниханов отметил, что по ряду предприятий-нарушителей приняты решения о приостановке их деятельности. Роспотребнадзор продолжит работу в этом направлении, и в случае обнаружения нарушений деятельность предприятий будут приостанавливать.

Фото: realnoevremya.ru

Президент РТ призвал соблюдать меры санитарно-эпидемиологического характера в части профилактики COVID-19. Он напомнил, что ни одно массовое мероприятие не может проходить без решения оперштаба.

Напомним, выдачу сертификатов ресторанам на работу после полуночи приостановили ориентировочно на две недели. Решение по возобновлению или не возобновлению этой процедуры в дальнейшем примет санэпидкомиссия.

Маргарита Головатенко