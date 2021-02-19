Татарстан создаст систему контроля за исполнением нацпроектов
К 31 июля подрядчики госконтракта должны разработать программу, подключить ее к другим государственным сервисам и научить чиновников с ней работать
В Татарстане объявили аукцион на право разработки и внедрения информационной системы контроля за результатами социально-экономического развития республики. Как выяснило «Реальное время», система нацелена следить за исполнением национальных проектов — достижением их целевых показателей. Заказчиком выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ». Как обеспечат контроль в цифре, кто и в каком объеме получит доступ к «секретным материалам» о реализации нацпроектов и в чем преимущества электронного сервиса — в материале «Реального времени».
Исполнение нацпроектов возьмут под контроль
В республике объявлен тендер на разработку и внедрение информационной системы контроля за результатами социально-экономического развития Татарстана. Заказчик — ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» — предложил максимальную цену — почти 15 млн рублей (средства выделяются из республиканского бюджета). Итоги аукциона подведут 3 марта. Победитель должен исполнить контракт до 31 июля этого года.
Как сообщили «Реальному времени» в татарстанской Минцифре, система создается по распоряжению президента Татарстана для контроля всех результатов социально-экономического развития республики, в том числе для контроля реализации национальных проектов:
— Она направлена на автоматизацию управленческой сферы деятельности и предусматривает постоянную актуализацию информации, что, в свою очередь, должно помочь при принятии управленческих решений. В функционал системы будет входить мониторинг соглашений в части национальных проектов, контроль показателей работы министерств и ведомств и так далее. Данные о реализации национальных проектов будут вносить сами сотрудники исполнительных органов власти республики.
По замыслу заказчика, использование информационной системы обеспечит автоматизацию управления и контроля за исполнением реализуемых в республике нацпроектов и повысит эффективность мониторинга в этой области.
«Тепловая карта» и быстрая обучаемость
Система должна состоять из мобильного клиентского приложения для рабочих мест пользователей и клиентского приложения для рабочих мест администраторов. Ее функционирование должно обеспечивать сервер баз данных, сервер приложений, который будет обрабатывать информацию, и клиентские приложения, с помощью которых пользователи смогут давать команды. Взаимодействие всех элементов должно осуществляться через интернет.
К интерфейсу новой информационной системы предъявляются не только технически важные, но и, так сказать, эстетические требования. К примеру, список нацпроектов и федеральных проектов, за ходом исполнения которых устанавливается контроль, должен отображаться как в виде перечня, так и в виде «тепловой» карты (с цветовой индикацией, отражающей отклонения фактического значения от планового). Такие же требования предъявляются к отображению финансирования по национальным и федеральным проектам.
«Должна быть реализована функция, обеспечивающая отображение списка объектов учета по национальным проектам в разрезе объектов строительства в модуле удаленного контроля исполнения национальных проектов, — говорится в техзадании. — Функция должна обеспечивать решение следующих задач: отображение списка федеральных проектов, отображение результатов работ по объектам строительства по национальным проектам <...> «Тепловая» карта групп и\или объектов строительства окрашивается на основе отклонения фактического значения проводимых видов работ от планового».
Предусмотрено также «отображение списка муниципальных районов РТ и перечня объектов строительства по национальным проектам; отображение результатов работ по объектам строительства по национальным проектам в виде цветовой индикации проектов на основе отклонения фактического значения от планового». И отображение в мельчайших подробностях информации о текущем состоянии объектов строительства, возводимых в рамках нацпроектов.
Кроме того, подрядчики должны будут обеспечить взаимодействие новой системы с существующей ЕГСО «Отчеты ведомств» и обучить ее пользователей. Последним придется усвоить азы работы с системой за один, максимум 2 часа.
— Проект по созданию информационной системы по контролю достижения результатов социально-экономического развития Татарстана находится только на этапе разработки, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минцифры РТ. — В настоящее время нет каких-либо утвержденных принципов ее функционирования, а также не согласованы правила внесения данных и пользования ресурсами системы.
«Программа лучше, чем еще одно министерство»
Парламентарий подчеркнул, «если мы хотим двигаться вперед, надо планировать и контролировать». Фаррахов исключил также возможность раздувания штатов под предлогом обслуживания новой информационной системы:
— Вся цифровизация, которая проводилась в Татарстане, проводилась на очень высоком уровне, и я уверен, что и сейчас была поставлена задача не увеличивать количество государственных служащих или задач, которые перед ними ставятся. Тогда бы потерялся весь смысл.
«Полезно, если делать добросовестно»
— В этом, по-моему, есть смысл, такая система нужна. Но создать и содержать ее будет дорого.
— Но ведь вся информация такого рода уже есть в отчетах министерств и ведомств...
— Все ведомства отчитываются о своей работе и со своей точки зрения, а тут идет речь о сопоставлении и анализе отчетов разных ведомств, об объективной оценке. Это работа очень сложная, и если ее делать добросовестно, это у многих вызовет недовольство, но она будет полезной.
«Меры по ужесточению контроля означают рост издержек»
Он напомнил о мерах поддержки бизнесу в условиях пандемии коронавируса, когда одной из эффективных, по его мнению, мер стала отмена 19 тысяч плановых проверок:
— Мне кажется, что это была одна из лучших мер! А когда мы говорим о системах контроля, сама идея перевести этот контроль в автоматический режим, наверное, неплоха, но вот правильны ли будут те показатели, по которым будут контролировать исполнение целевых показателей и идентифицировать причины, по которым тот или иной показатель не выполнен или отклоняется от плана — это очень большой вопрос.
Свои доводы собеседник «Реального времени» подкрепил примером: если госпрограмма выполнена на 80%, а ее финансирование — на 70%, то большой вопрос, что объявлять — выговор за невыполнение или благодарность за то, что справились хоть так в условиях недофинансирования.
— Конкретно об этой информационной системе мне судить трудно, поскольку я ничего о ней не знаю. Но с точки зрения бюджета, такие проекты, как правило, являются неэффективной тратой денег, создающей базу для коррупции, что вдвойне плохо.
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