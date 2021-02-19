Татарстан создаст систему контроля за исполнением нацпроектов

К 31 июля подрядчики госконтракта должны разработать программу, подключить ее к другим государственным сервисам и научить чиновников с ней работать

В Татарстане объявили аукцион на право разработки и внедрения информационной системы контроля за результатами социально-экономического развития республики. Как выяснило «Реальное время», система нацелена следить за исполнением национальных проектов — достижением их целевых показателей. Заказчиком выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ». Как обеспечат контроль в цифре, кто и в каком объеме получит доступ к «секретным материалам» о реализации нацпроектов и в чем преимущества электронного сервиса — в материале «Реального времени».

Исполнение нацпроектов возьмут под контроль



В республике объявлен тендер на разработку и внедрение информационной системы контроля за результатами социально-экономического развития Татарстана. Заказчик — ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» — предложил максимальную цену — почти 15 млн рублей (средства выделяются из республиканского бюджета). Итоги аукциона подведут 3 марта. Победитель должен исполнить контракт до 31 июля этого года.

Как сообщили «Реальному времени» в татарстанской Минцифре, система создается по распоряжению президента Татарстана для контроля всех результатов социально-экономического развития республики, в том числе для контроля реализации национальных проектов:

— Она направлена на автоматизацию управленческой сферы деятельности и предусматривает постоянную актуализацию информации, что, в свою очередь, должно помочь при принятии управленческих решений. В функционал системы будет входить мониторинг соглашений в части национальных проектов, контроль показателей работы министерств и ведомств и так далее. Данные о реализации национальных проектов будут вносить сами сотрудники исполнительных органов власти республики.

По замыслу заказчика, использование информационной системы обеспечит автоматизацию управления и контроля за исполнением реализуемых в республике нацпроектов и повысит эффективность мониторинга в этой области.

По замыслу заказчика, использование информационной системы обеспечит автоматизацию управления и контроля за исполнением реализуемых в республике нацпроектов и повысит эффективность мониторинга в этой области. Фото: newtambov.ru

«Тепловая карта» и быстрая обучаемость

Система должна состоять из мобильного клиентского приложения для рабочих мест пользователей и клиентского приложения для рабочих мест администраторов. Ее функционирование должно обеспечивать сервер баз данных, сервер приложений, который будет обрабатывать информацию, и клиентские приложения, с помощью которых пользователи смогут давать команды. Взаимодействие всех элементов должно осуществляться через интернет.

К интерфейсу новой информационной системы предъявляются не только технически важные, но и, так сказать, эстетические требования. К примеру, список нацпроектов и федеральных проектов, за ходом исполнения которых устанавливается контроль, должен отображаться как в виде перечня, так и в виде «тепловой» карты (с цветовой индикацией, отражающей отклонения фактического значения от планового). Такие же требования предъявляются к отображению финансирования по национальным и федеральным проектам.

«Должна быть реализована функция, обеспечивающая отображение списка объектов учета по национальным проектам в разрезе объектов строительства в модуле удаленного контроля исполнения национальных проектов, — говорится в техзадании. — Функция должна обеспечивать решение следующих задач: отображение списка федеральных проектов, отображение результатов работ по объектам строительства по национальным проектам <...> «Тепловая» карта групп и\или объектов строительства окрашивается на основе отклонения фактического значения проводимых видов работ от планового».

Предусмотрено также «отображение списка муниципальных районов РТ и перечня объектов строительства по национальным проектам; отображение результатов работ по объектам строительства по национальным проектам в виде цветовой индикации проектов на основе отклонения фактического значения от планового». И отображение в мельчайших подробностях информации о текущем состоянии объектов строительства, возводимых в рамках нацпроектов.

К интерфейсу новой информационной системы предъявляются не только технически важные, но и, так сказать, эстетические требования. Фото: riapo.ru

Кроме того, подрядчики должны будут обеспечить взаимодействие новой системы с существующей ЕГСО «Отчеты ведомств» и обучить ее пользователей. Последним придется усвоить азы работы с системой за один, максимум 2 часа.

— Проект по созданию информационной системы по контролю достижения результатов социально-экономического развития Татарстана находится только на этапе разработки, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минцифры РТ. — В настоящее время нет каких-либо утвержденных принципов ее функционирования, а также не согласованы правила внесения данных и пользования ресурсами системы.



«Программа лучше, чем еще одно министерство»



— Цифровизация доходит и до контроля. Национальные проекты — это большой объем финансирования, а где деньги — там должен быть контроль, — говорит депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. — Поэтому у меня не вызывает сомнения необходимость контроля. Вопрос — как его осуществлять: с помощью специализированной программы или открывать еще одно министерство и набирать людей, которые будут считать вручную. Конечно же, компьютерная программа всегда будет обходиться намного дешевле.

Парламентарий подчеркнул, «если мы хотим двигаться вперед, надо планировать и контролировать». Фаррахов исключил также возможность раздувания штатов под предлогом обслуживания новой информационной системы:



— Вся цифровизация, которая проводилась в Татарстане, проводилась на очень высоком уровне, и я уверен, что и сейчас была поставлена задача не увеличивать количество государственных служащих или задач, которые перед ними ставятся. Тогда бы потерялся весь смысл.

«Полезно, если делать добросовестно»



Однозначно в поддержку идеи создания новой автоматизированной системы контроля за исполнением целевых показателей в социально-экономической сфере высказался экс-министр экономики России, советник председателя правления АО «Роснано» Яков Уринсон:

— В этом, по-моему, есть смысл, такая система нужна. Но создать и содержать ее будет дорого.



— Но ведь вся информация такого рода уже есть в отчетах министерств и ведомств...

— Все ведомства отчитываются о своей работе и со своей точки зрения, а тут идет речь о сопоставлении и анализе отчетов разных ведомств, об объективной оценке. Это работа очень сложная, и если ее делать добросовестно, это у многих вызовет недовольство, но она будет полезной.

«Меры по ужесточению контроля означают рост издержек»

— Проблема контроля у нас сейчас превращается в какую-то удивительную глобальную проблему, — ответил на вопрос о целесообразности инициативы проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин. — Когда я слышу об ужесточении контроля в той или иной области, мне всегда бывает жалко тех, кого контролируют. Потому что любые меры по ужесточению контроля для тех, кого контролируют, означают рост издержек. Нужно будет заполнять какие-то формы, кому-то что-то объяснять и тому подобное.

Он напомнил о мерах поддержки бизнесу в условиях пандемии коронавируса, когда одной из эффективных, по его мнению, мер стала отмена 19 тысяч плановых проверок:



— Мне кажется, что это была одна из лучших мер! А когда мы говорим о системах контроля, сама идея перевести этот контроль в автоматический режим, наверное, неплоха, но вот правильны ли будут те показатели, по которым будут контролировать исполнение целевых показателей и идентифицировать причины, по которым тот или иной показатель не выполнен или отклоняется от плана — это очень большой вопрос.

Свои доводы собеседник «Реального времени» подкрепил примером: если госпрограмма выполнена на 80%, а ее финансирование — на 70%, то большой вопрос, что объявлять — выговор за невыполнение или благодарность за то, что справились хоть так в условиях недофинансирования.

Известный российский экономист Дмитрий Травин высказался о новом татарстанском цифровом проекте довольно резко:

— Конкретно об этой информационной системе мне судить трудно, поскольку я ничего о ней не знаю. Но с точки зрения бюджета, такие проекты, как правило, являются неэффективной тратой денег, создающей базу для коррупции, что вдвойне плохо.

