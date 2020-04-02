Рустам Минниханов — предпринимателям: «Каждый день готов час-полтора отвечать на вопросы»

Президент Татарстана запустил антикризисные онлайн-конференции для бизнеса

Бизнес в условиях тотальной самоизоляции из-за коронавируса и запрета деятельности оказался на грани катастрофы. Чтобы поддержать предпринимателей в этот непростой период, президент Татарстана запустил антикризисные онлайн-конференции, в рамках которых специалисты готовы консультировать МСБ. Накануне встреча «Технологии адаптации: как выжить и вырасти?» собрала более 3 тысяч виртуальных участников, не считая огромной аудитории зрителей, среди которых были и корреспонденты «Реального времени». Спикерами выступили руководители крупных компаний Татьяна Бакальчук (Wildberries) и Сергей Акульчев («Акульчев»), а также специалисты в сфере гостеприимства, правовых и финансовых вопросов. Всего более 20 экспертов рассказали, как действовать в кризис и поэтапно спасать свое дело.



«Ты не один»

Минэкономики Татарстана совместно с Фондом поддержки предпринимательства РТ и проектом «Фабрика предпринимательства» по поручению президента республики Рустама Минниханова запустили серию антикризисных онлайн-конференций. На этой неделе уже прошел вебинар для компаний общепита. Второй — по технологиям адаптации к текущим условиям начался с видеонарезки, в котором предприниматели делились своими проблемами и страхами: «Производство закрыто», «Нужно вернуть около 10 миллионов за проданные туры», «80 процентов сотрудников отправили домой», «Пишем письма арендодателю, просим сократить объем платежей», «Мы ничем не защищены, стали буфером между туристами и операторами, подвергаемся угрозам».

Другие рассказывали, какие шаги предпринимают в этой сложной ситуации: «Добавляем новые продукты: онлайн курсы, марафоны, онлайн-консультации, отлаживаем интернет-рекламу»,«Начали выпускать многоразовые маски», «Переводим часть персонала на удаленную работу, отказываемся от офисных помещений, будем развивать новые направления».



— Сегодня непростое время, необходимо оказать все меры поддержки. И вы должны мобилизоваться, власть будет слушать вас, реагировать на ваши запросы. Мы работаем в ежедневном режиме, поэтому найдем какую-то форму, чтобы предприниматели при необходимости могли задавать вопросы. Каждый день готов час-полтора отвечать на вопросы. Будем вместе держаться, — обратился к бизнесу президент РТ Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Сегодня непростое время, необходимо оказать все меры поддержки. И вы должны мобилизоваться, власть будет слушать вас, реагировать на ваши запросы». Фото tatarstan.ru

— «Черный лебедь» — так называют непредсказуемые события в общественной и экономической жизни, которые имеют значительные последствия. Помимо пандемии коронавируса, сейчас, начиная с 1999 года, наблюдаются одни из самых низких цен на нефть. Эксперты ожидают рецессию в экономике порядка двух процентов — и это оптимистический вариант. Инициатива президента Татарстана помогает снять информационную блокаду, понять предпринимателю, что он не один, дать силы и инструменты на будущее, — продолжил модератор, глава совета директоров ГК Bulatov Group и основатель проекта «Фабрика предпринимательства» Айдар Булатов.

В пример привели ситуации, когда в условиях кризиса бизнес создает новые успешные продукты и предприятия. Компания «Лего» поднялась именно в период американской депрессии. В этом ряду и знаменитая Pepsi.

Во всех субъектах появятся самозанятые

Директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова рассказала от мерах поддержки бизнеса на государственном уровне, в том числе о том, что микропредприятия допустили к акцизным товарам. Небольшие предприятия могут получить кредит на соответствующую продукцию.

Несмотря на имеющиеся задолженности, банки обязаны принять заявки от предпринимателей на кредиты, при этом текущие должны быть рефинансированы. «Обращайтесь в банки, ваша кредитная история будет пересмотрена в сторону понижающей ставки. Все эти меры на рассмотрении, со дня на день ждем утверждения». В скором времени запустят программу по льготным ставкам на микрозаймы. Центробанк расширил программу стимулирования кредитования и снизил ставку до 8,5%, чтобы коммерческие банки не повышали текущие ставки. Арсланова призвала предпринимателей обращаться в центр «Мой бизнес», где аккумулируются меры поддержки. Он также переходит на работу в удаленном режим.

— Что произошло за ночь в целом мире? У США рекорд по новым случаям. Беспокоит настроение Трампа, который сказал, что входят в тоннель и конца пока не видно. Италия, судя по всему, прошла пик. Германия немного ускорилась, Франция неожиданно прибавила 14 процентов, Великобритания тоже 14 процентов. В Японии, Швеции нет никакой катастрофы, смотрим за их опытом. Россия ускорилась на 27 процентов. Самое тревожное — инфицирование врачей — вчерашний случай. Нужно принять усилия, чтобы врачи были максимально обучены, — описал текущую картину депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов объяснил, какие решения принял парламент для недопущения распространения коронавируса, а также перечислил меры поддержки предпринимателей

Он объяснил, какие решения принял парламент для недопущения распространения коронавируса, а также перечислил меры поддержки предпринимателей:

— Госдума приняла восемь законов, и сразу же Совфед их вчера утвердил. Усиление уголовной и административной ответственности, принят большой пакет, который позволит перенести выплаты субъектам РФ. Большой пакет в налоговое законодательство на трех листах, для МСП, в том числе о бессрочных выплатах страховых взносов — около 350 млрд рублей на сегодняшний день. Изменение законов в отношении деятельности Банка России: продление ипотеки и продление права рассмотрения каникул для бизнеса. Сегодня у всех субъектов РФ появилось право включать режим самозанятости. Важный вопрос по поддержке аграриев семенами. Напрямую можем формировать запросы и отвечать на вопросы предпринимателей.

«Многие турфирмы умрут»

Опрос во время видеоконференции показал, что только 8% компаний продолжают работать стабильно, все остальные предприятия испытывают либо катастрофические проблемы, либо спад бизнеса; 19% предпринимателей ответили, что пока занимают выжидательную позицию, 20% ждут помощи, 11% наращивают обороты, 50% активно сокращают издержки. Эксперты конференции отмечали, что в любом случае, россияне находятся в более благоприятной ситуации. Они, как на машине времени, могут заглянуть в завтрашний день, и наблюдая, как развиваются события в других странах, принять заранее необходимые меры, чтобы снизить риски как по заболеваемости, так и в экономике.

— Соглашаются на отсрочку процентов 30 процентов клиентов, остальные просят возврата. Вернуть большую часть денег компании не смогут. Фирмы просто умрут, если карантин продлится 3—4 месяца. Компании имеют шансы выжить, если карантин продлится 1—2 месяца. Многие туркомпании не могут вернуть даже предоплату, — констатировала директор ООО «Алена» (туроператор по внутреннему, въездному, детскому туризму) Елена Илькун.

Коммерческий директор ГРК «Казанская Ривьера» Елена Войтко на фоне непривычно пустого фойе комплекса рассказала, что в отеле заселяются от двух до четырех номеров, развлекательные зоны не работают. Из тысячи сотрудников кого-то пришлось сократить, кого-то отправить в административные или оплачиваемые отпуска.

Елена Войтко: «Будет очень грустно утратить все усилия, которые вложили в развитие туризма в Татарстане за последние 10 лет». Фото kzn.ru

— Мы вернули деньги нашим клиентам, отменили очень много свадеб и конференций. В нашей стране у людей практически нет запасов денег, чтобы они могли продержаться дольше месяца. Предполагаю, отрасль сможет протянуть в таком режиме тоже не более одного месяца, далее компании подойдут к банкротству и разорению. Будет очень грустно утратить все усилия, которые вложили в развитие туризма в Татарстане за последние 10 лет. Надеемся на поддержку в части налогов, как в других странах, где она на серьезном уровне.

На новых платформах

Основатель франчайзинговой сети детских центров Baby Clab Юрий Белонощенко сообщил о сокращении расходов и роялти на 50%. Такой вариант позволит продержаться 2 месяца «в ноль». Белонощенко приступил к реализации проекта, о котором мечтал еще 6 лет назад, — 10 дней назад компания запустила онлайн-платформу, с помощью которой педагоги обучают детей. В новом телеграм-канале сети уже 5 800 подписчиков.



Основатель кафе «Кыстыбый tatar-food» Азат Назмутдинов и его супруга Елена одними из первых попали под карантинные ограничения. Они обратились в ТПП РТ, чтобы получить статус ситуации форс-мажора и отсрочить арендные платежи, затем запустили новый стартап и три площадки для него: доставляют на дом горячую еду и полуфабрикаты. Еще неделю назад у них не было заявок, а позавчера уже осуществили более 50 доставок.

У животноводов порядок, но могут возникнуть проблемы с семенами

В семейном хозяйстве фермера Альберта Смирнова из Менделеевского района 100 гектаров земли в обработке 600 голов КРС на откорме. Ему пришлось приостановить строительство, потому что закрыты точки с материалами. Но работа хозяйства продолжается, закрытие автосообщения не коснулось хозяйства. Проблем с дизтопливом и поставками запчастей тоже нет — у предприятия для этого заключены договоры с компаниями. Альберт Смирнов переживает из-за закрытия НИИ сельского хозяйства Ульяновской области. Фермеры оттуда не смогут вывозить оригинальный семенной материал. По этой причине могут пострадать в следующем году семеноводческие хозяйства, которые готовят семена для рядовых предприятий.

Председатель общественной организации «Аграрное молодежное объединение РТ» Диляра Шувалова занялась поставкой зелени по всей России. Ее компания работает с организациями, которые выращивают на продажу, для индивидуальных заказов. За сутки самоизоляции спрос на продукцию вырос в четыре раза. Руководитель компании продумывает, как расширить поставки.

Диляра Шувалова продумывает, как расширить поставки. Фото tatarstan.ru

О новых продуктах и разморозке бизнеса

Основатель сети моек «МойДоДыр» и «5 колесо» Айдар Исмагилов рассказал, что его компания в скором времени запустит новый продукт:

— 20 лет в предпринимательстве, знаю, что такое банкротство и как из этого выходить. Надо бороться за каждое решение. Лидерами окажутся те, кто разрабатывает что-то новое. Наша компания не знает, когда закончится этот сложный период. Но мы сегодня можем дать толчок социальной акции навстречу разрешению ситуации. Автомобили скорой помощи, МЧС могут обслуживаться у нас бесплатно — это наша гражданская позиция. Бизнес должен не только ждать помощи, но подавать пример, подталкивать к действию. А меры поддержки будут появляться и дальше.

Крупнейшая сеть подержанных автомобилей «Автосеть.РФ» Руслана Абдулнасырова полностью закрыта четвертый день. При этом компания показала рекордные продажи в два предыдущих месяца. За счет этого «жирка» компания, у которой нет больших кредитов, планирует продержаться месяца два.

— Когда снимут все ограничения, мир проснется голодным. Много выйдет людей на улицу, а товара будет мало. Важно, чтобы компании были готовы к выходу из карантина. Надо сейчас думать как сохраниться и распаковать бизнес через некоторое время, — считает Абдулнасыров.

Директор транспортной компании «Драйвуэй» Айдар Шакиров, у которого в марте выручка снизилась на 83%, считает, что кризис раскрыл глаза на то, как будут жить люди в ближайшие 5—10 лет. После карантина часть перевозок восстановится, но, благодаря онлайн-платформам, упадет пассажиропоток в туризме.

Гендиректор ООО «КамаСтройИнвест», депутат Казгордумы Делюс Сиразетдинов проинформировал, что стройки компании заморожены. Сотрудники девелоперсокго направления сейчас удаленно работают над проектами, детально прорабатывая их, чтобы в будущем меньше проблем возникало на объектах.

Выживут те, кто сохранит деньги на жизнедеятельность компании, решения везде индивидуальны, уверен Сергей Акульчев. Фото Романа Хасаева

Перестать ностальгировать, но заражать позитивом

— Происходит время мгновенных изменений. Нужно забыть, что было вчера перестать ностальгировать, мгновенно перестраиваться. Выживут те, кто сохранит деньги на жизнедеятельность компании, решения везде индивидуальны, уверен гендиректор компании «Акульчев» Сергей Акульчев.

Его компания максимально сократила расходы, заморозила стройку. Накапливая финансовую подушку, все деньги направляет в сырье, набирая готовую продукцию на длительный срок, отгружает в первую очередь тем, кто сразу платит. Увеличили штат продавцов, каналы продаж, количество полок в каждом городе. «На предприятии проводят десятиминутки: рассказали, что происходит в компании, как дела с продажами, люди, уходя после них, понимают, что их ждет завтра — коммуникация сегодня важна, как никогда».

— Необходимо, чтобы банки вошли в перечень предприятий, которые могут работать неудаленно. Дистанционная работа создает трудности с банковскими ресурсами. Организовать коммуникацию органов власти с населением, сбавьте скорость принятия решения и дайте людям хотя бы один-два дня осмыслить решения. Нужно исключить нервозность на дорогах. Пропускать беспрепятственно транспорт с продовольствием. В каждом регионе пропускные справки собственного образца. При перемещении в другой регион возникают проблемы: не та печать, оформление. Имеет место вымогательство денег. Нужны единые справки для всей России, — обратился Сергей Акульчев к органам власти.

— Нужно сохранять самообладание. Мыслить и говорить позитивно. Люди заряжаются от этого. Заражайте их позитивом, тогда будет проще жизнь, — призвал коллег Акульчев.

Рустем Касимов поделился, что ретейлер в период повышенного спроса на товары через интернет развивает службу доставки, усиливая меры безопасности. Фото Максима Платонова

Бойкая торговля не вечна

Директор «Озон» в РТ и Поволжье Рустем Касимов поделился, что ретейлер в период повышенного спроса на товары через интернет развивает службу доставки, усиливая меры безопасности.

Гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о стопроцентном росте на товары электронной торговли. Компания упростила систему регистрации, на которую требуется буквально 5 минут и можно сразу отгружать. Если у предпринимателя нет электронной цифровой подписи, ретейлер поможет ее оформить, срок регистрации при этом растянется до двух дней. Расходы по оформлению компания берет на себя, а также кредитует поставщиков

Wildberries проведет в Татарстане вебинары для поставщиков и самозанятых. «Будем обучать предпринимателей пострадавших отраслей, как оцифровать их услуги и продавать товары через интернет», — отметила Бакальчук.

Основатель квест-проекта «Выйти из комнаты» Артем Крамин, локации которого в Италии Испании, Великобритании и США закрыты, окунулся в проблемы, связанные с ограничениями, уже 2 месяца назад. Он предупредил, что бойкая торговля не продлится бесконечно. Скоро люди начнут экономить. Крамин отметил, что в Великобритании правительство обещает взять на себя 80% расходов по выплате зарплат работникам компаний. Но механизмы еще не отработаны: «куда идти, какие документы нужны — этого нет вообще нигде. Арендодатели не хотят терять нормального арендатора, пока не отвечают на мои письма, по всей видимости, готовятся к обсуждению вопросов».

Переквалифицироваться на время кризиса

Управляющий партнер юридической компании «Зарубин и партнеры» Филипп Зарубин посоветовал предпринимателям пользоваться сайтом уполномоченного органа субъекта РФ на вашей территории. Там есть документы о мерах поддержки бизнеса.

— Лучше не предлагать арендодателю арендные каникулы «в ноль» — можно привязаться к проценту от прибыли. Если не смогли об этом договориться, привлекайте профессионалов, которые умеют рассмотреть конфликт со стороны. Если и это не поможет — тогда только суд, — порекомендовал Зарубин.

Он посоветовал обращаться на сайт Law.ru, где есть полный план действий, как быть с сотрудниками в период карантина.

Виталий Терентьев привел статистику: по России на рынке труда примерно 64% соискателей заявили, что продолжают работать, 16% руководство отправило домой с сохранением зарплаты, 8% отправлены без сохранения заплаты, 7% сокращены, у 3% опрошенных обанкротились компании. Фото prosperity-media.ru

Директор департамента спецпроектов HeadHunter Виталий Терентьев привел статистику: по России на рынке труда примерно 64% соискателей заявили, что продолжают работать, 16% руководство отправило домой с сохранением зарплаты, 8% отправлены без сохранения заплаты, 7% сокращены, у 3% опрошенных обанкротились компании.

— Чтобы сохранить свой персонал HeadHunter поможет работодателям временно трудоустроить людей в другие, более востребованные, сферы водителями, курьерами, работниками складов. Глобального падения в вакансиях нет. По стране 563 тысячи открытых вакансий и на каждую требуется не один человек, — пояснил Терентьев.

Цель — не заработать, а продержаться

Финансисты предсказывали кризис на протяжении двух последних лет. Уоррен Баффет за полгода до кризиса вывел 120 млрд долларов из активов, наверняка разработав антикризисный план, рассказал консультант по бизнес-системам и финансам Михаил Носов. Он считает, что «у нас есть 60—100 дней, чтобы достичь дна и пойти наверх». Это время, когда можно сформировать доверительные отношения со своими клиентами. Цель в этот период не заработать, а сделать оборот и продержаться.

— В Штатах безработица больше 20%. Ситуация только начинает развиваться. Позитивная новость для нас в том, что россияне — один из народов, который постоянно живет в состоянии кризиса, подсознательный иммунитет выживаемости у нас высокий, — оптимистично заметил Михаил Федоренко, кандидат экономических наук, советник руководителя ФАС России, эксперт в сфере госуправления.

Он предупредил, что Россию ожидает волна мошенничества. Сейчас многие компании занялись тем, на что не хватало времени раньше: проводят аудит, ревизию, где у них жирок, а где неэффективность. По мнению Федоренко, реформы ожидают сферу госуправления и бизнеса. Время кризиса — период для «личной перепрошивки, укрепления физического и психического здоровья для человека».