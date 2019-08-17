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Татарстан и Ненецкий автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве

09:14, 17.08.2019
Татарстан и Ненецкий автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в экономической, культурной, социальной и иных сферах. Подписание состоялось в Нарьян-Маре.

По словам Минниханова, для Татарстана Ненецкий округ — это интересная территория, и нефтедобывающая компания «Татнефть» заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества, здесь представлены ресурсы, есть огромный потенциал.

«Наш товарооборот — незначительный, и в рамках наших контактов надо изучить, что можно сюда поставлять, это может быть техника, оборудование. Есть возможность изучить опыт работы Татарстана в использовании газомоторного топлива» — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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