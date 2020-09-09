Промышленники Татарстана ждут от кабинета Мишустина «глубоких реформ»

Крупный бизнес констатировал конец периода углеводородной ренты и необходимость перестройки

Фото: Максим Платонов

Лидеры крупнейших производств Татарстана обсудили важнейшие проблемы экономики, которая в связи с пандемией коронавируса на 10% обрушила ВВП. Оборонщики пожаловались на чрезмерную централизацию, которая сковывает местных генералов ОПК в принятии решений, а нефтехимики — на вытеснение российских товаров с европейских рынков. Драйвером роста промышленники считают принятие республиканских законов о поддержке инвесторов, в частности, об инвестиционном налоговом вычете. «Реальное время» — с подробностями с отчетно-выборного собрания Ассоциации предприятий и промышленников РТ.

В пандемию крупный бизнес остался без поддержки

Пандемия погрузила нас в новую социально-экономическую реальность — такова была главная мысль генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Алексея Пахомова, подводившего итоги работы организации за последние 3 года. Нужно отметить, что АПП РТ отмечает в этом году свой 30-летний юбилей и является одним из первых профессиональных объединений в стране, входящих в РСПП. В связи с этим форум посетили первые лица всех ветвей власти республики — президент Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин, глава парламента Фарид Мухаметшин, а также вице-президент РСПП Виктор Черепов и председатель Координационного совета отделений РСПП в Приволжском федеральном округе Виктор Клочай. В зале можно было заметить гендиров основных «крупняков» республики.

В своем отчетном докладе Алексей Пахомов отметил, что меры, принятые руководством страны для безопасности граждан, оказались «ожидаемо разрушительными для экономики и создали серьезные трудности». На фоне 40% роста промышленного производства в 2016—2019 годах, сегодня наблюдается почти 10-процентное падение ВВП и перспектива выхода на докризисный уровень лишь во второй половине 2021 года. Осложняют ситуацию обвал выручки от наших экспортных товаров, сжатие рынков сбыта.

Форум посетили первые лица всех ветвей власти республики — президент Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин, глава парламента Фарид Мухаметшин

Пахомов отметил, что правительство в разгул пандемии поддержало население, малый и средний бизнес, но помощь не затронула промпредприятия, хотя Российский союз промышленников и предпринимателей, в работе которого принимала участие и Ассоциация, совместно с «Опорой России и другими общественными организациями подал в кабинет министров РФ около 900 предложений о поддержке всех уровней бизнеса. Но их не услышали.

Пахомов отметил, что в сложившейся геополитической ситуации рассчитывать на природную углеводородную ренту и рост цен на традиционный экспорт для пополнения бюджета бесперспективно.

— Нужны глубокие реформы государственного управления, экономической политики, социальной и гражданской сфер. Не хотелось бы думать, что фундаментальные реформы созреют не раньше, чем экономика может зайти в тупик, — заявил он.

Далее гендиректор Ассоциации перечислил основные проблемы, которые тормозят развитие производства. Главная из них — все та же на протяжении многих лет: дорогие кредиты. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 4,5%, стоимость кредита составляет не меньше 10%. Правда, в последнее время появилась возможность получать финансирование из Фонда развития промышленности, Российского фонда прямых инвестиций, Агентства по технологическому развитию и других, особенно для тех предприятий, которые участвуют в реализации нацпроектов.

Алексей Пахомов отметил, что меры, принятые руководством страны для безопасности граждан, оказались «ожидаемо разрушительными для экономики и создали серьезные трудности»

Вторая застаревшая проблема — нехватка на рынке труда квалифицированных кадров. В последние годы в этом направлении есть сдвиги, которые дают первые плоды: в республике создано около 40 ресурсных центров для профессиональной подготовки специалистов, многое делается для популяризации рабочих профессий, и сегодня 40% выпускников 9-х классов поступают в профессиональные училища.

Пахомов призвал ускоренно внедрить в экономику республики «Национальную систему профессиональных квалификаций». По его словам, ведущие компании России разработали более 1,5 тыс. профессиональных стандартов. В прошлом году по инициативе Ассоциации между Татарстаном и Национальном агентством развития квалификаций было подписано соглашение, но до сих пор не определена структура, которая на местном уровне будет координировать эту работу.

Компетенции руководства не дотягивают даже до уровня советских министерств

Отдельно Пахомов остановился на проблемах предприятий ВПК, которых в Татарстане немало. Он отметил, что в последние годы стабильно падает объем гособоронзаказа, который обещают сократить к 2025 году на 30%. Благодаря низким закупочным ценам предприятия ВПК работают с рентабельностью 5%, что не позволяет заниматься вопросами развития и конверсии производства.

«Не нужно просить никаких льгот, нужно настаивать на приемлемых условиях в формировании и выполнении гособоронзаказа», — предложил свой рецепт гендир Ассоциации. Также он отметил, что сегодня на федеральном уровне необходимо разработать государственную программу конверсии для поддержки предприятий ВПК.

В докладе прозвучало, что многие оборонщики жалуются на чрезмерную централизацию, которая ограничивает местных директоров в принятии самостоятельных решений. «Может быть в отдельных случаях такая централизация управленческих активов себя оправдывает, но тогда это требует от органов управления суперкомпетенций и высокой организованности, хотя бы на уровне «советских министерств», но этого, к сожалению, нет», — посетовал руководитель Ассоциации.

Пахомов считает, что сегодня на федеральном уровне необходимо разработать государственную программу конверсии для поддержки предприятий ВПК

Законодательная поддержка инвестиций

Пользуясь присутствием Рустама Минниханова, Пахомов попросил поддержать принятие республиканского закона об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль, тем более, что 2/3 выпадающих доходов бюджета компенсирует федеральный центр. «В некоторых регионах такой закон уже действует», — отметил глава Ассоциации.

Он также отметил, что для запуска нового инвестиционного цикла предусмотрен механизм поддержки средних и крупных инвесторов. Это специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) и закон о защите и поощрении капиталовложений. Республике необходимо принять эти нормативные акты, стимулирующие инвесторов.

«Все мы понимаем, что для обеспечения высоких темпов развития экономики одной гиперстабильности недостаточно. Нужна широкая программа реформ, подкрепленных реальными действиями. Сегодня мы этого ждем от нового кабинета министров РФ», — выразил надежды промышленников докладчик.

Рустам Минниханов тоже не обошел тему пандемии, заявив, что республика научилась работать в новых условиях единой командой

Президент отметил вклад промышленников в борьбу с пандемией

Президент Татарстана Рустам Минниханов тоже не обошел тему пандемии, заявив, что республика научилась работать в новых условиях единой командой. Его благодарности удостоились те руководители предприятий, которые в сложной экономико-эпидемиологической ситуации сохранили занятость, не допустили массовых увольнений, смогли не допустить очагов заболевания COVID-19, а также те, кто наладил выпуск масок, средств защиты и дезинфицирующих средств.

— Многие предприятия, такие как «Татнефть», КАМАЗ, Группа компаний ТАИФ, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», НЭФИС, Завод имени Горького и ряд других активно поддержали медицинских работников и население. В медучреждения на безвозмездной основе передавались средства индивидуальной защиты и осуществлялись другие формы поддержки, — отметил Минниханов.

Кстати, «Казаньоргсинтез» был отмечен на форуме еще раз. За значительный вклад в развитие промышленно-экономического потенциала РТ генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов награжден Почетным знаком Российского союза промышленников и предпринимателей. Вице-президент РСПП Виктор Черепов отметил, что на предприятии, первом в Татарстане, был внедрен и успешно реализуется проект по выработке методики охраны здоровья работающего населения.

За значительный вклад в развитие промышленно-экономического потенциала РТ генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов награжден Почетным знаком Российского союза промышленников и предпринимателей

Нефтехимия на пороге больших перемен

Вице-президент АПП РТ, гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин рассказал о перспективах развития нефтехимической отрасли, которая находится «на пороге больших перемен». Он отметил, что с 2015 по 2019 годы предприятия нефтехимии сделали 714 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Модернизация производства позволила выпускать на ТАНЕКО, по мнению Яруллина, один из лучших бензинов в России. Он порекомендовал всем заправляться им, потому что он «качественный».

Докладчик отметил, что в марте этого года в Татарстане была принята программа развития нефтегазохимического комплекса на 2020—2024 годы, стратегическая цель которой — занять лидирующие позиции по производству функциональных материалов, средне- и малотоннажной химии. Среди ключевых задач программы — продвижение на рынок новых продуктов и кооперация между машиностроителями, физиками, химиками и учеными, которая пока слабо налажена. Приоритетными направлениями для инвестирования выбраны малотоннажная химия, выпуск пропилена, эпоксидных и ненасыщенных смол и др.

Яруллин перечислил перспективные проекты, которые будут реализованы в ближайшей перспективе. Так, на «Нижнекамскнефтехиме» ведется строительство нового олефинового комплекса для производства полиолефинов.

«Основные колонны уже построили, идет обвязка. Реализуется проект по организации производства метанола. Газохимия — это очень важный момент, это перспектива», — подчеркнул он, особенно в свете неблагоприятной для России ситуации на газовом рынке, когда сохраняются низкие цены на газ, ряд стран отказываются от российских поставок, буксует строительство газопровода «Северный поток».



Глава «Татнефтехиминвест-холдинга» отметил, что необходимо переориентироваться на инженерные пластики, новые сорта полиэтилена, трубы высокого давления, которые могут заменить металлические

Глава «Татнефтехиминвест-холдинга» обратил внимание присутствующих на изменение конъюнктуры на рынке базовых пластмасс, на котором наблюдается рост конкуренции и снижение цен. В Европе, например, в этом году средние цены на полиэтилен и полипропилен сократились на 15—20%. Поэтому необходимо переориентироваться на инженерные пластики, новые сорта полиэтилена, трубы высокого давления, которые могут заменить металлические.

Большой проблемой может обернуться обсуждаемый в Европе налог на импортируемые товары с большим углеродным следом. Компании-потребители ужесточают требования к продуктам нефтехимии. Неэкологичная продукция постепенно уходит с рынка, но появляется возможность разработки новых товаров.

— РСПП хорошо знаком с российским законопроектом об углеродном регулировании и активно отстаивает интересы бизнеса. В Татарстане наука и бизнес активно обсуждают включение в создание низкоуглеродной цепочки поставок и инициацию совместных проектов по вторичной переработке, — отметил Яруллин и обратился к вице-президенту Союза, чтобы по примеру реализованного проекта на «Казаньоргсинтезе», начать совместную работу над этим проектом.

По окончании выступлений члены Ассоциации избрали новое руководство организации. Оно не изменилось: президентом АПП РТ стал Александр Лаврентьев, который отсутствовал в виду болезни, генеральным директором — Алексей Пахомов.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов