На Татарстанском нефтегазохимическом форуме ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоено диплома I степени

Более 180 ведущих российских и зарубежных компаний представили свои достижения в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума — одного из крупнейших международных отраслевых мероприятий. Свои последние разработки в области нефтехимии презентовали почти две сотни ведущих компаний из 31 региона России и 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Активным постоянным участником форума является ПАО «Нижнекамскнефтехим», представившее новые виды пластика и каучука. Подробности — в материале «Реального времени».

Казань — площадка для выстраивания деловых контактов

Татарстан и его столица Казань уже давно стали уникальной площадкой для конструктивного диалога и выстраивания новых деловых связей. Татарстанский нефтегазохимический форум, объединяющий под своим крылом три крупные отраслевые выставки: 26-ю Международную специализированную выставку «Нефть, газ. Нефтехимия», 9-ю специализированную выставку «GEO-Казань: Геологоразведка. Геодезия. Картография» и 5-ю Международную специализированную выставку пластмасс и каучука «Интерпластика Казань 2019», — место встречи, обсуждения новаций, заключения соглашений, договоренностей и контактов в области нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтехимии. Только деловая часть форума включает в себя пять международных научно-практических конференций, ряд семинаров-совещаний и круглых столов.

Предугадывая спрос

Традиционно на нефтегазохимическом форуме первым с новинками отрасли знакомится президент Татарстана Рустам Минниханов. И тоже традиционно лидер республики посетил стенд компаний Группы ТАИФ. В частности, сопровождаемый заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александром Трембицким, заместителем министра промышленности и торговли РФ Олегом Бочаровым, президентом Союза нефтегазопромышленников РФ Геннадием Шмалем и генеральным директором АО «ТАИФ» Русланом Шигабутдиновым Рустам Минниханов надолго задержался у экспозиции ПАО «Нижнекамскнефтехим», где генеральный директор общества Азат Бикмурзин презентовал достижения предприятия в сфере производства пластиков и каучуков.



Рустам Минниханов надолго задержался у экспозиции ПАО «Нижнекамскнефтехим», где генеральный директор общества Азат Бикмурзин презентовал достижения предприятия в сфере производства пластиков и каучуков. Фото Рината Назметдинова

«По производству синтетических каучуков входим в топ-10 в мире. Сейчас синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехим» производит 730 тыс. тонн в год. Перед нами стоит задача — довести объемы до миллиона тонн в год», — сообщил Азат Бикмурзин.

Причем речь идет не только об уже выпускаемых видах продукции, но и об освоении новых направлений:

«Сейчас занимаемся разработкой новых видов каучука — это дивинил-стирольный каучук. На будущий год, в мае, планируем запустить. Он будет нацелен на производство шин премиального сегмента. Так называемых «зеленых» шин, обеспечивающих экономию топлива, низкий уровень шума, высокую износостойкость и уровень сцепления с дорогой. Это каучуки пятого поколения, которые и на момент запуска производства будут востребованы рынком, и на протяжении минимум десяти лет в перспективе. Это премиальный рынок», — рассказал об одном из направлений развития «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

«Сейчас такие каучуки выпускают немногие компании?» — уточнил Рустам Минниханов.

«Да, всего пара компаний в мире наладила выпуск пятого поколения каучуков», — подтвердил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.



За организацию производства метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ) ПАО «Нижнекамскнефтехим» было удостоено диплома I степени в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» конкурса «Лучший экспонат. Лучший проект или лучшее техническое решение»

«Установка, на которой будут выпускаться эти каучуки, уникальна. Она не только позволяет производить каучуки пятого поколения, но и предусматривает возможность выпуска так называемых термоэластопластов, то есть добавок для производства хороших битумов. До 10 тыс. тонн мы такой продукции планируем выпускать на этой установке», — поделился Азат Бикмурзин. Термоэластопласты нужны для строительства дорог, обладающих большим ресурсом, сопротивляемостью к перепадам температур и влажности. Именно такой асфальт нужен российским регионам.

За еще один уже реализованный проект — организацию производства метоксиполиэтиленгликолей (МПЭГ), ПАО «Нижнекамскнефтехим» было удостоено диплома I степени в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» конкурса «Лучший экспонат. Лучший проект или лучшее техническое решение», традиционно проходящего в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

Не только каучуки и пластмассы

Нашлось в презентации время и для рассказа о реконструированных биологических очистных сооружениях. Президент Татарстана сам в конце августа принимал участие в торжественном вводе в эксплуатацию второй очереди комплекса БОС.

Для федеральных гостей и представителей иностранных государств, участвовавших в обходе, Рустам Минниханов уточнил, что работы продолжаются — строится коллектор для сбора промливневых вод.

«Общая длина коллектора — порядка 15 км. Он строится по технологии микротоннелирования трубой диаметром 1200 мм. Завершаем уже в этом году. Немного осталось», — пояснил гендиректор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Сейчас занимаемся разработкой новых видов каучука — это дивинил-стирольный каучук. На будущий год, в мае, планируем запустить. Это каучуки пятого поколения, премиальный рынок», — рассказал об одном из направлений развития «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. Фото Рината Назметдинова

Новые горизонты

«Нижнекамскнефтехим» имеет свою стратегическую программу. Она рассчитана до 2030 года. Расписаны все якорные проекты. В первую очередь это этиленовый комплекс. Первый этап — 600 тыс. тонн этилена. По нему мы уже завершили базовое проектирование. Дальше идем по плану: в следующем году — поставка оборудования и выход на строительство. Планируется реализовать этот этап до 2023 года. Вторым этапом — все производные от этиленового комплекса. Это и пластики, и, возможно, полиэтилен, полипропилен, полистирол. Рассматриваются несколько вариантов таких направлений, в том числе и окись пропилена, и другие виды продуктов. Думаю, в ближайшее время мы определимся с четким периметром проекта — что именно будет производиться, помимо этилена. Речь идет о совершенно новых продуктах и производствах. Существующие мощности уже модернизированы и работают почти на максимуме. Здесь речь идет именно о новых проектах», — пояснил в интервью журналисту «Реального времени» Азат Бикмурзин.

Дальше — следующий этап: комплекс еще на 600 тыс. тонн этилена в год. И общий объем производства этилена — 1 800 тыс. тонн. Для нового объема этилена будет проработан новый же периметр производных, востребованных российским и мировым рынками. Этот этап планируется завершить к 2030 году.

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