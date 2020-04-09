Татарстанские экологи хотят не допустить обмеления Волги в этом году

При этом в Минэкологии РТ по-прежнему уверяют, что Татарстан в 2019 году не нарушал правил по сбросу воды в Куйбышевском водохранилище

20 лет назад татарстанские власти впервые заговорили о намерении поднять уровень Нижнекамского водохранилища с 62 до 68 метров над уровнем моря, но пока это так и осталось в прожектах — федералы медлят. Год назад Волга катастрофически обмелела. Если бы уровень Нижнекамского водохранилища все же был поднят, этого бы не произошло. Сейчас экологи из Татарстана бьются за то, чтобы не допустить повторного обмеления реки. Дважды в месяц в Росводресурсах заседает комиссия из представителей 5 регионов, попадающих в зону влияния Куйбышевского водохранилища — в целях «предотвращения аналогичной ситуации в 2020 году».

Зачем поднимать уровень Нижнекамского водохранилища и сколько это стоит

20 лет назад, 8 апреля 2000 года, на территории Нижнекамской ГЭС состоялось совещание, на котором тогдашний премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Нижнекамское водохранилище надо поднять с 62 до 68 метров.

Дело в том, что при нынешнем уровне воды Нижнекамская ГЭС вырабатывает в год 420 мегаватт, а если его поднять — то расчеты показывают, что вырабатываться будет 1160 мегаватт.

В тот момент эта тема была очень актуальной в связи с сообщениями о возможных ограничениях поставок газа. На реализацию первого этапа работ по поднятию уровня Нижнекамского водохранилища потребовалось бы 6,5 млрд рублей. Общие же затраты на реализацию проекта оценивались в 32 млрд. Правительство РТ обратилось в федеральные органы с просьбой включить этот проект в перечень федеральных программ. Но и 20 лет спустя уровень Нижнекамского водохранилища остается прежним.

При нынешнем уровне воды Нижнекамская ГЭС вырабатывает в год 420 мегаватт, а если его поднять — то расчеты показывают, что вырабатываться будет 1160 мегаватт.. Фото energybase.ru

К чему привело обмеление Волги и как его можно было избежать

А год назад, как считают многие эксперты, это стало одной из причин того, что региональные власти Волжско-Камского бассейна так и не смогли предотвратить катастрофического обмеления Волги. Весной — летом 2019 года уровень в Куйбышевском водохранилище снизился до 49,9 метра при норме в 53.

В результате во многих прибрежных районах — например, в устье Свияги в Татарстане — нерестовых участков стало меньше до 90%! Это вызвало сильное снижение численности рыб и нарушение устойчивости водных экосистем.

Ущерб постиг и народное хозяйство. Отменили заходы туристических судов в города, судоходство вообще пострадало. Пострадали все регионы Средней и особенно Нижней Волги. Эксперты и участвующие в дискуссии стороны, ученые, власти различных регионов сошлись лишь в одном: проблема не только и не столько в сезонном факторе, но и в антропогенном.

Ведь Волга сейчас — это уже не река, а каскад водохранилищ. Ее течением управляет крупнейший в Европе Волжско-Камский каскад ГЭС, построенный в 1930—1980-е годы. Важнейшая водная артерия России — не что иное, как система искусственных озер, образованных девятью крупнейшими гидроэлектростанциями общей мощностью более 10 тыс. МВт. Одной из главных причин обмеления сразу же назвали ситуацию с Нижнекамским водохранилищем, которое с советских времен еще никогда не заполнялось на полную нормативную величину.

Весной — летом 2019 года уровень в Куйбышевском водохранилище снизился до 49,9 метра при норме в 53. Фото eurasianet.org

«Татэнерго» за, Самара и Саратов против, Росводресурсы молчат

В конце июля 2019 года Минприроды Ульяновской, Самарской областей и Татарстана совместно обратились к Росводресурсам и Минприроды России с предложением повысить уровень Нижнекамского водохранилища хотя бы до отметки в 64 метра. Это позволило бы «сформировать полезную емкость от 1,5 до 2 кубокилометров, а в случае потребности Нижней Волги в больших объемах воды могло бы обеспечить сброс в Куйбышевское водохранилище дополнительной воды».

В конце ноября на совещании в Совете Федерации замминистра экологии Татарстана Тимур Гилязов заявил о том, что компания «Татэнерго» готова за свой счет поднять отметку водохранилища с 63,3 до 64 метров. Чиновник отметил, что достройка всей станции с увеличением отметки до 68 метров предусмотрена Водной стратегией РФ до 2020 года.

К концу года в РТ создали и рабочую межведомственную группу, в которой приняли участие все ведомства и организации, связанные с обоими водохранилищами (Куйбышевским и Нижнекамским). Разрешение на поднятие уровня воды было от этой группы получено. Потом власти Татарстана обратились в Минприроды РФ с просьбой об увеличении уровня до 64-метровой отметки. Но на федералах дело опять застопорилось.

Кроме этого, на подъем уровня воды соглашались далеко не все регионы. Ведь это автоматически вызвало бы подтопление примерно 3 тысяч квадратных километров суши (за долгие годы по большей части уже застроенных, пусть и с нарушениями, в ущерб водоохранной зоне). Например, Самара и Саратов продемонстрировали полное равнодушие к татарскому проекту. Удмуртия, Башкортостан, Пермский край продемонстрировали «неготовность вычистить те территории, которые должны быть в случае реализации проекта затоплены», заявил руководитель Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

В конце ноября на совещании в Совете Федерации замминистра экологии Татарстана Тимур Гилязов (в центре) заявил о том, что компания «Татэнерго» готова за свой счет поднять отметку водохранилища с 63,3 до 64 метров. Фото council.gov.ru

Проект «Татэнерго» в итоге поддержали только южные регионы — Волгоградская и Астраханская области, которые сильнее всех пострадали от обмеления Волги в прошлом году. Их власти считают, что подъем уровня Нижнекамского водохранилища помог бы увеличить регулирующую емкость Волжско-Камского каскада и не допустить последующего обмеления.

В Минэкологии РТ пытаются предотвратить обмеление-2020, но утверждают, что в 2019-м правил не нарушали

По данным источников «Реального времени», обмеление Волги было вызвано в том числе и конфликтом экологов Татарстана и тех же представителей Росводресурсов. Чиновники Росводресурсов на наш запрос о настоящих причинах прошлогодней катастрофы и вероятности ее повторения в этом году, увы, так и не ответили. В Минэкологии Татарстана в свою очередь не считают себя виновными, но определенные шаги предпринимают прямо сейчас и делают это совместно с Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы). Регулировать уровень Волги можно через Куйбышевское водохранилище, самое крупное в каскаде (и заодно — во всей Европе).

— Учитывая негативный опыт 2019 года, в целях предотвращения аналогичной ситуации в 2020 году в адрес Минприроды РФ от Республики Татарстан было направлено письмо с просьбой принятия мер по недопущению сработки уровня Куйбышевского водохранилища в период весеннего половодья 2020 года ниже отметки 51,0 м БС. В рамках межведомственной комиссии, в которую входят 5 субъектов, попадающих в зону влияния Куйбышевского водохранилища, достигнуто понимание о необходимости поддержания уровня не ниже отметки 51,0 м БС, — написали «Реальному времени» из природоохранного ведомства.

В переводе с канцелярского языка на русский это означает: «Опыт 2019 года был негативным. Чтобы это не повторилось в 2020-м, мы отправили письмо в Минприроды РФ, в котором просим принять меры для того, чтобы в период весеннего половодья уровень Куйбышевского водохранилища не опускался ниже 51 метра. Мы работаем вместе с представителями пяти других регионов, расположенных на берегах водохранилища. И это наше общее мнение: уровень воды в нем не должен быть ниже этой отметки».



Представители Минэкологии РТ отметили, что по их инициативе дважды в месяц в Федеральном агентстве водных ресурсов заседает межведомственная рабочая группа по урегулированию уровней Волжского каскада водохранилищ. Они принимают решения по тому, как действовать. 7 апреля прошло последнее такое заседание. Но окончательные расчеты по по каждому гидроузлу каскада будут представлены позже на сайте Росводресурсов. По предварительным данным, представленным на МРГ, уровень Куйбышевского водохранилища не опустится ниже 51,5 метра.

Пока водохранилища Волжского бассейна «работают в установленном режиме» — 53 метра. Фото uritsk.livejournal.com

— Напомним, в соответствии с основными Правилами использования водных ресурсов в мае 2019 года Куйбышевское водохранилище было сработано до отметки 49,86 метра БС, что не нарушает действующие правила использования водных ресурсов, по которым минимальный допустимый уровень составляет 49 метров, — настаивают в ведомстве.

В переводе на русский язык: в мае 2019 года уровень Куйбышевского водохранилища был выше минимально допустимого по документам: 49,86 метра против 49. А значит, правила не были нарушены.

Пока водохранилища Волжского бассейна «работают в установленном режиме» — 53 метра

К настоящему моменту на сайте Росводресурсов есть только два сообщения о состоянии Нижне-Волжского и Верхне-Волжского бассейна. По данным на 3 апреля, водохранилища Нижне-Волжского бассейнового водного управления «работают в установленном режиме», водность — средняя. Сообщается также, что уровень воды в Куйбышевском водохранилище в верхнем бьефе у плотины гидроузла на 03.04.2020 составляет 53,15 м (НПУ — 53,0 м), в Волгоградском — 14,86 м (НПУ —15,0 м). Сбросной расход за прошедшие сутки составил: через Жигулевский гидроузел — 14 260 м3/с, через Волгоградский — 13 720 м3/с. По состоянию на то же 3 апреля уровень в Рыбинском водохранилище на Верхней Волге составлял 101,81 метра, в Горьковском — 83,74 метра: «Режимы работы гидроузлов соответствуют установленным параметрам».