Правительство и банки Татарстана помогают бизнесу: меры поддержки и как их получить

Как в республике реализуют меры кредитной поддержки бизнеса и населения, и что мешает банкам выдавать больше новых кредитов

Сегодня утром Рустам Минниханов провел совещание с представителями банковской отрасли республики. Его темой стало то, как реализуются в Татарстане меры кредитной поддержки бизнеса и населения. Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов подробно напомнил о тех мерах, которые оказывает банковское сообщество, и перечислил проблемы, с которыми сталкиваются кредитные организации и их клиенты. В «Реальном времени» — перечень этих мер и описание того, как банки республики работают над их реализацией.



Беспроцентные кредиты на выплату заработной платы

Одна из самых популярных мер банковской поддержки. Она предполагает выдачу беспроцентных кредитов на зарплату сотрудникам для МСП и ИП, недавно была расширена на представителей крупного бизнеса. Чтобы его получить, нужно соответствовать трем основным требованиям:

не менее года работать в отрасли, включенной в список пострадавших,

сохранить не менее 90% штата сотрудников,

в отношении компании не должна быть введена процедура банкротства.

Максимальный размер этого кредита ограничен формулой: количество сотрудников х МРОТ х 6 месяцев. Беспроцентным он остается полгода с момента перечисления средств на счет заемщика. Начиная с седьмого месяца на него начисляются проценты из расчета 4% годовых.

В Татарстане по этой программе поступило 1282 заявки на 2,8 млрд руб. Одобрены 684 заявки на 1,5 млрд руб. К этой программе подключены 40 банков, из них 16 действуют на территории Татарстана. Соглашения с Минэкономразвития РФ подписали ПАО «АК БАРС БАНК», ООО «Камкомбанк», АО «Энергобанк», ООО КБЭР «Банк Казани», с ВЭБ.РФ — ПАО «АК БАРС БАНК».

ФНС запустила специальную блокчейн-платформу, благодаря которой банк моментально определяет, подходит предприниматель под условия или нет.



По этой программе у предпринимателей возникали проблемы: во-первых, разные банки предъявляли требование наличия зарплатного проекта в них, а во-вторых, «пострадавший» ОКВЭД у многих предприятий был не основным, и на этом основании на первых порах банки отказывали в кредитах. Сейчас эти противоречия сняты:

Если хотя бы один ОКВЭД подходит под список пострадавших отраслей, предприятие имеет право на зарплатный кредит, а иметь в конкретном банке зарплатный проект не обязательно.

Программа льготного кредитования

Льготные кредиты субъектам МСП на инвестиционные или оборотные цели. Чтобы получить такой кредит, предприятие должно соответствовать условиям:

быть включенным в Единый реестр МСП;

не иметь задолженности по налогам и сборам более 50 тысяч рублей;

не иметь долгов по зарплате перед сотрудниками;

не проходить процедуру банкротства.

Этот кредит можно взять на инвестиционные цели (от 500 тысяч до 2 миллиардов рублей, на срок до 10 лет) или на пополнение оборотных средств (от 500 тысяч до 500 миллионов, на срок до 3 лет).

К программе подключены 24 банка, в Татарстане по ней уже выдано 134 кредита более чем на 8 миллиардов рублей.

Программа кредитования системообразующих предприятий

Не только малый и средний бизнес, но и системообразующие предприятия (а их в республике 24) нуждаются в поддержке предприятий. 24 апреля в России запустили программу их кредитования.

Условия программы:

ставка — 5%;

срок — 1 год;

цель — пополнение оборотных средств;

сумма — до 3 миллиардов рублей, не больше среднемесячной выручки заемщика за вычетом среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли.

Потратить такой займ предприятия могут на широкий круг целей: например, на оплату труда, аренду помещений и оборудования, транспортные расходы и траты на связь, опытно-конструкторские работы и так далее.

По этой программе аккредитованы 7 банков: «Ак Барс Банк», ПСБ, ВТБ, ГПБ, Сбербанк, «Альфабанк», «Россельхозбанк». На сегодняшний день в банки Татарстана поступило 18 заявок на 24,8 млрд руб.

Программа ипотечного кредитования под 6,5%



В качестве поддержки физлиц банки предоставляют льготное ипотечное кредитование под 6,5%. Чтобы получить такой кредит, надо быть гражданином Российской Федерации. Других ограничений условия программы не устанавливают — банки сами определяют возможность выдачи кредита, в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

Условия по этой программе:

жилье должно приобретаться у юридического лица и быть первичным;

размер первоначального взноса — минимум 20%;

размер кредита в большинстве регионов (в том числе и в Татарстане) ограничивается 3 миллионами рублей;

предельный срок кредитования банки устанавливают сами.

На сегодняшний день в банки Татарстана поданы 1342 заявки на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. Выдано 112 ипотечных кредитов на общую сумму 236,4 миллиарда. Высокий процент отказов по этой программе (32,2%) объясняется тем, что потенциальные заемщики не знают условий и подают заявки либо на вторичное жилье, либо на суммы, превышающие лимит, либо предполагают внести менее 20% в первоначальном взносе.

Реструктуризация кредитов (кредитные каникулы) для физлиц

Эта программа распространяется на физических лиц, на самозанятых и на индивидуальных предпринимателей. Условия предоставления такого кредита:

нужно доказать, что за месяц доход снизился более чем на 30%, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год;

приостановить выплату кредита можно не более, чем на 6 месяцев;

вместо приостановления можно запросить льготный период с уменьшенным размером платежа;

максимальные размеры кредитов, которые можно реструктуризировать: потребкредиты физлиц — 250 тысяч рублей; потребкредиты ИП — 300 тысяч рублей; автокредиты под залог машины — 600 тысяч рублей; кредиты, обязательства по которым обеспечены ипотекой — 2 млн рублей.

По потребительским кредитам и кредитным картам в льготный период на сумму основного долга начисляются проценты по льготной ставке в размере 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита.

На сегодняшний день в банки Татарстана поступило 8397 заявок от физических лиц и ИП, взявших потребительские кредиты. Одобрено 3796 заявок на сумму 3,5 млрд. рублей. Основные проблемы в получении кредитных каникул — доказательство того, что доходы снизились. Особенно серьезную проблему представляет «серая зарплата»: если человек ее получает, то снижение доходов практически недоказуемо.



Реструктуризация кредитов субъектам МСП

Чтобы получить кредитные каникулы по основной программе реструктуризации, предприятие должно работать в одной или нескольких пострадавших отраслях экономики. Как и в случае с физлицами, по этой программе заемщик может не только приостановить выплаты на полгода (с 1 апреля по 1 октября), но и уменьшить ежемесячный платеж.



По этой программе в банки поступило 2808 заявок на сумму свыше 30,2 млрд. руб. Одобрено 1904 заявки на 23,1 млрд. руб.

Есть и еще одна схема реструктуризации кредита — механизм ее тот же, что и в вышеописанном случае, но заемщик дополнительно освобождается от 67% платежей по начисленным в период отсрочки процентам. 34% субсидируется правительством, 33% списываются за счет банка, и только треть платит сам заемщик.



Это не самая популярная программа в Татарстане: пока ею воспользовался только 21 предприниматель на сумму 106,6 млн рублей. Она занимает только 1% от общего количества одобренных заявок на реструктуризацию.

В ближайшем будущем: кредит под 2%, субсидирование процентных ставок застройщикам

В ближайшем будущем вводятся еще две меры кредитной поддержки.

Субсидирование кредитов для застройщиков заработает через 2 — 3 недели.

В данный момент формируется комиссия, ЦБ и застройщики рассматривают возможность субсидировать рыночные ставки по кредитам, взятым на жилищное строительство, до ключевой (сейчас это 5,5%). Это коснется не только проектного финансирования, но и ранее полученных кредитов застройщиков, возводящих жилье по старой схеме.



1 июня запустят кредитную программу для бизнеса под 2%

Эти кредиты будут выдаваться цели возобновления предпринимательской деятельности, в первую очередь, на выплату заработной платы. Еще с ее помощью можно будет рефинансировать беспроцентные займы, взятые ранее. Ею смогут воспользоваться все пострадавшие предприятия и социально-ориентированные НКО. Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

Ключевой особенностью этой программы будет условие полного списания процентов и основного долга у предприятия при условии сохранения занятости на уровне 90%. 50% долга и процентов будет списано при условии сохранения занятости на уровне 80%.





Людмила Губаева