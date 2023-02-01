Минниханов: «Ничего хорошего в электросамокатах нет — люди должны ходить пешком»

Президент Татарстана согласился с ужесточением мер для любителей быстрой езды на СИМах

«У нас три основные причины смертности на дорогах. Это выезд на встречную полосу, наезд на пешехода, вождение в состоянии опьянения», — назвал президент Татарстана Рустам Минниханов самые опасные нарушения ПДД, приводящие к гибели людей. Несмотря на позитивный тренд по снижению смертности до 306 человек в 2022 году, на итоговой коллегии МВД по РТ потребовало ужесточить наказание нарушителям дорожного движения. Угрозу безопасности министр Артем Хохорин видит в электросамокатах, Минобразования РТ поручено рассмотреть вопрос обучения езде в школьную программу.

Смертность поставили на тормоз

В прошлом году на дорогах Татарстана погибло 306 человек — это на треть меньше, чем в пиковом 2016 году, когда разбились насмерть 426 человек. Причем в последние 3 года динамика смертности плавно идет по нисходящей — с 379 погибших в 2018 году до 313 в 2021 году. Такие статические данные вчера были приведены на заседании правительства РТ по повышению безопасности дорожного движения и коллегии МВД. По традиции ежегодное отчетное заседание провел президент республики Рустам Минниханов, а по видеотрансляции были подключены руководители муниципалитетов. Впрочем, некоторые главы решили лично приехать в Казань.

Интерес к повестке понятен. Несмотря на стабилизацию аварийности на трассах, МВД по РТ продолжает придерживаться курса на ужесточение правил движения. Однако на этот раз глава МВД по РТ Артем Хохорин предъявил строгие требования к федеральным и республиканским заказчикам модернизации и ремонта дорог, проходящих по территории Татарстана. Так, он призвал руководство ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» более тщательно и ответственно отнестись к строительству инженерной инфраструктуры, освещению и устройству дорожной разметки и знаков на трассах. По мнению Артема Хохорина, вопросы таких сооружений выходят на передний план в борьбе за обеспечение безопасности на дорогах.

Фото: president.tatarstan.ru

Артем Хохорин: ситуация на дорогах остается неустойчивой

— За последние 5 лет аварийность на дорогах значительно снизилась, достигнуты целевые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения, — констатировал министр МВД по РТ Артем Хохорин, но тут же добавил, что не все так гладко при общей положительной динамике: — Ситуация на дорогах остается достаточно неустойчивой. В каждом втором из районов «красной зоны» (а это 14 муниципалитетов — Азканаевский, Альметьевский, Лаишевский и другие) произошел рост количества погибших.

Тревога объясняется тем, что динамика количества погибших в ДТП показывала рост почти каждый месяц в течение года. Как видно было из слайдов, особенно заметный рост случился в апреле — на 27 смертей больше, чем за аналогичный месяц 2021 года. И лишь в декабре статистика зафиксировала минус 7 человек по сравнению с 2021 годом. Одним словом, снижение смертности на дорогах произошло с минимальным отрывом от результатов 2021 года.

Как МВД по РТ намерено бороться за снижение аварийности

Между тем на этот год ставится задача по резкому сокращению гибели людей на дорогах. «На 2023 год установлена прогнозная цифра в 298 погибших, что на 23,9% меньше 2022 года», — сообщил Артем Хохорин. По его мнению, выполнить эту задачу будет непросто. Именно по этой причине он видит резервы в улучшении дорожной инфраструктуры: «Необходимо определить меры, которые позволят решить эту задачу».

Фото: president.tatarstan.ru

Основной причиной смертности министр назвал нарушения при выезде на встречную полосу движения. По его словам, из-за этого погиб каждый третий за рулем, или 121 человек. Еще 51 погиб в местах, где обгон запрещен. Подобные ДТП регулярно происходят на федеральных и региональных дорогах. Но чаще всего столкновения фиксируются на федеральных трассах Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск.

В первую очередь это относится к аварийному участку с 4 до 9 км ульяновской трассы. За последние 5 лет здесь произошло четыре ДТП, погибли 67 человек, 9 получили ранения, сообщил Артем Хохорин. По его мнению, здесь необходимо провести работы по разделению встречных потоков движения.

— Если на первой трассе работы идут эффективно, то про вторую я так сказать не могу, — обратился он к руководителю ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ильдару Мингазову. — Предлагаю вам, Ильдар Галяутдинович, применить первоочередные меры. И обратиться в правительственную комиссию России для реконструкции аварийных участков.

Министр добавил, что аналогичное решение требуется для переоснащения дорожной инфраструктуры при подъезде к Кирову.

Фото: realnoevremya.ru

Термопластик с шумовым эффектом

На опасных участках дорог глава МВД по РТ предложил устанавливать дорожную разметку с шумовым эффектом. По его словам, эти профилактические меры показали хороший результат: «В прошлом году на отдельных участках впервые была применена дорожная разметка с шумовым эффектом, после чего ДТП не были зарегистрированы. Однако на этот год средства на разделение транспортных потоков не предусмотрены», — указал он.

Вообще, Хохорин выступил за переход от обычной разметки из краски на долговечный термопластик: «Термопластик применяется только на четверти от необходимого количества дорог. Термопластик дороже, но в отличие от краски сохраняется 3 года», — пояснил он. По данным МВД по РТ, стертая разметка стала причиной роста ДТП в 32 муниципальных образованиях. Тут он поблагодарил президента республики за выделение 250 млн рублей на прокладку разметки на 1 710 км дорог.

Почти четверть, или 76 человек, погибли из-за человеческого фактора. Кто-то уснул на рулем, кто-то отвлекся во время движения и вылетел в кювет, либо на проезжую часть неожиданно выбежал пешеход, добавил Хохорин. Чаще всего жертвами оказываются пожилые люди, которые в темноте не замечают движущийся транспорт. Глава МВД по РТ Артем Хохорин поручил дорожным заказчикам включать в смету расходы на освещение дорог и обустройство тротуаров вдоль дорог. Другая беда — узкие дороги. По словам Артема Хохорина, за последние 2 года были расширены 13 тысяч региональных дорог (всего 40 тысяч км). Но этого недостаточно для предотвращения рисков ДТП. При строительстве обходов Нижнекамска и Чистополя запланировано строительство развязки.

Фото: president.tatarstan.ru

Еще строже к нарушителям дорожного движения

Усилить ответственность за нарушение скоростного режима и обгон предложил глава МВД по РТ. В этом году вступили в силу изменения в ст. 262.2 УК РФ, которым вводится уголовная ответственность за повторные нарушения. Однако на практике санкции статьи не работают. По словам Артема Хохорина, в прошлом году количество водителей, которые повторно нарушили правила обгона, выросло. Но привлечь их к уголовной ответственности невозможно. Оказывается, для этого обгон должен быть зафиксирован инспектором ГИБДД, а не дорожной камерой фотофиксации. Причем это должен быть третий случай нарушения. В результате в РТ было привлечено два водителя, а в стране 55 нарушителей, посетовал Артем Хохорин.

С резкой критикой обрушился он на водителей служебного транспорта исполкомов, которые стали нарушителями правил дорожного движения в прошлом году. По его словам, больше всего нарушений допущено водителями исполкомов Буинского района, и штрафы не оплачиваются. «Предупреждаю глав исполнительных комитетов, чьи штрафы уже находятся на исполнении, следующий шаг — это арест, изъятие транспортного средства, — сурово пригрозил он. — Прежде чем требовать с сотрудников, нужно самим быть образцом транспортной дисциплины».

Фото: president.tatarstan.ru

Лучше пешком?

В заключение он снова ополчился на любителей прокатиться на электросамокатах. По мнению МВД по РТ, эти средства индивидуальной мобильности создают риски травм для пешеходов. С марта этого года в правила дорожного движения внесены изменения, касающиеся электросамокатов.

— Предлагаем Министерству образования рассмотреть вопрос о включении этой темы в программу обучения, — заявил он.

Министр рекомендовал исполкомам искать места для парковок самокатов. С ним согласился президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, целый комплекс принятых мер позволил добиться некоторой стабилизации ситуации на дорогах, порядка стало больше.

С учетом изменений в ПДД (вступят в силу 1 марта) исполкомам необходимо заблаговременно подготовиться к новому сезону, определить места, где такие устройства могут передвигаться и размещаться.

— Ничего хорошего в электросамокатах нет — люди должны ходить пешком или ездить на велосипеде, — посоветовал президент РТ.