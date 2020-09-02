Игорь Шпуров о перспективах нефтедобычи: «Мы стоим у «красной черты», но впереди есть еще 20 лет»

Гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров предупредил о риске остаться без рентабельных запасов после 2040 года

По пессимистичному сценарию к 2023 году нефтяная промышленность России может подойти к «красной черте», с которой начинается снижение добычи, предрек сегодня гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров. Спикер выступил на пленарном заседании международной конференции «О новой парадигме развития нефтегазовой геологии», которая проходила в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. «Чтобы к 2040 году обеспечить стабильную добычу нефти в 520 млн тонн, нужно уже сейчас работать над новыми технологиями», — убеждал он коллег-нефтяников, приводя прогнозы развития отрасли. В ответ президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль призывал ослабить «налоговую удавку».

Нефтяники «выпускают» запасы

Пленарное заседание нефтегазохимического форума было посвящено ключевой проблеме нефтяной отрасли — запасам. Открывая встречу, президент Татарстана назвал проблему развития сырьевой базы приоритетным направлением в мире. «Актуальным является изучение феномена истощенных запасов. Понимание этих вопросов позволит продлить разработку старых месторождений. Ведь в Татарстане за 77 лет добыто свыше 3,4 млрд тонн нефти», — сообщил Рустам Минниханов.



За 14 лет на основе собственных технологий в республике добыто более 10 млн тонн нефти, а к 2023 году будет добыта 20-миллионная тонна.

Основным спикером конференции стал гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров. Под его руководством в начале прошлого года в стране стартовала полномасштабная инвентаризация запасов месторождений нефтяных компаний. Кампания проводилась в рамках поручения президента России и правительства страны и охватила 2712 месторождений с суммарными извлекаемыми запасами в 29 млрд тонн.

«Актуальным является изучение феномена истощенных запасов. Понимание этих вопросов позволит продлить разработку старых месторождений. Ведь в Татарстане за 77 лет добыто свыше 3,4 млрд тонн нефти», — сообщил Рустам Минниханов

Главная цель инвентаризации — выявить объем рентабельных технологически извлекаемых запасов, которые предопределят горизонт нефтедобычи. Отчасти это связано с тем, что с января 2016 года оценка запасов проводится по новой классификации, которая значительно приблизилась к международным аналогам (PRMS и SEC). В пленарном заседании по геологии кроме президента Татарстана приняли участие министр промышленности Альберт Каримов и президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

Прежде всего Игорь Шпуров отметил, что в последние 15 лет российские нефтяные компании интенсивно осваивали новые месторождения, что привело к изменению структуры запасов в стране.

— Прирост запасов составил 2 млрд тонн, — сообщил он. — 30% прироста обеспечено активной разработкой месторождений, которых стало больше на треть. Причем 60% этих запасов уже разрабатывается, поэтому мы говорим, что они востребованы. Это хороший знак, — считает гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых».



По словам Шпурова, технологически извлекаемых запасов без учета экономики обеспечат добычу в пределах 55 лет, но это если не считать затраты вообще. Фото tatarstan.ru

Сколько рентабельных запасов в стране

Однако перед государством стоит задача обладать полной и оперативной информацией о том, как меняющаяся конъюнктура цен на нефть на мировом рынке влияет на динамику и экономические условия добычи, отметил Шпуров. По этой причине были разработаны два сценария. Оптимистичный вариант при цене в $65, и пессимистичный — при цене $40, который разрабатывало Минэкономразвития РФ (по этому варианту нефтяники вели добычу весной этого года).

— Эти два сценария показали, что из 2 716 месторождений рентабельные по всем категориям запасов всего 64% или 18,6 млрд тонн по оптимистичному варианту, — сообщил он. — По пессимистичному — всего 10 млрд тонн.

Надолго ли их хватит? По словам Шпурова, технологически извлекаемых запасов без учета экономики обеспечат добычу в пределах 55 лет, но это если не считать затраты вообще. А вот рентабельная добыча — на срок до 35 лет по оптимистичному варианту, и на 19 лет — по пессимистичному (при условии ежегодной добычи в 500-520 млн тонн в год).

Альберт Каримов сообщил, что в прошлом году было добыто свыше 36,6 млн тонн нефти, а сначала разработки сверхвязкой нефти добыто более 10 млн тонн. Фото Рината Назметдинова

Нефтяные запасы есть до 2040 года

Опираясь на эти выводы, глава «Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых» сделал прогноз по добыче нефти. «По пессимистичному сценарию с 2023 года у нас начинается снижение добычи нефти в стране, если ничего особо не предпринимать», — указал он.

По оптимистичному варианту этих запасов хватит, чтобы поддерживать стабильный уровень добычи до 2040 года. Но для этого необходимо задействовать все технологические возможности. Однако при снижении цены на нефть до 40 долларов 65% фонда скважин с запасами 20 млрд тонн становятся нерентабельными. При оптимистичном варианте продолжительность стабилизации добычи нефти до 2020 года, но 10 млрд тонн из открытых запасов становятся трудноизвлекаемыми.

Как же жить после 2040 года? Шпуров напомнил, что на разработку ТЭО и проведение пилотных и опытно-промышленных работ в отрасли уходит 20 лет, а значит нужно уже сегодня начинать работать над новыми технологиями. «Мы стоим у красной черты, но есть еще 20 лет. Чтобы к 2040 году обеспечить стабильную добычу нефти в 520 млн тонн, нужно уже сейчас работать над новыми технологиями», — убеждал он коллег-нефтяников.

По словам Шпурова, значительная часть добываемой в Татарстане нефти достигается за счет применения новых технологий. Комментируя эту тему, министр промышленности и торговли Альберт Каримов сообщил, что в прошлом году было добыто свыше 36,6 млн тонн нефти, а сначала разработки сверхвязкой нефти добыто более 10 млн тонн. «Себестоимость добычи вырастает», — признал он.

Генадий Шмаль призывал ослабить «налоговую удавку» и разработать специальную государственную программу по освоению ресурсов. Фото Рината Назметдинова

В ответ президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль призывал ослабить «налоговую удавку» и разработать специальную государственную программу по освоению ресурсов. Спикер посетовал, что объем инвестиций в геологоразведку сокращается. «Если в 70-е годы инвестиции обеспечивали 48% разведочного бурения, то сейчас только 5%», — аргументировал он и призвал государство стимулировать мероприятия по приросту запасов.

— Геологоразведка России сейчас переживает немало трудностей и проблем, — отметил Шмаль. — К их числу можно отнести истощение месторождений, сокращение числа открытых месторождений, неэффективные методы добычи и нехватку финансирования. Эти проблемы необходимо безотлагательно решать, так как это всерьез угрожает национальной безопасности, — уверен Шмаль.

Президент Союза нефтегазопромышленников считает, что государство давно потеряло контроль за приростом нефтяных запасов в стране. «В июне 2010 года была принята программа по развитию отечественной геологии. И что? Прирост запасов за это время составил 3,3 млрд тонн, а добыча — 5,5 млрд тонн», — сокрушался он. По его словам, из-за невыгодных экономических условий сокращается объем разведочного бурения в компаниях.

— Из года в год Министерство природных ресурсов декларируют фантастические цифры прироста запасов нефти и газа. Назывались 700 млн тонн нефти, 800 млрд кубометров газа. Но специалисты не понимали, откуда берутся эти цифры. То ли в министерстве имеют в виду геологические запасы, то ли виртуальные. Но нигде не было сообщений об открытии крупных месторождений, — развенчивал он мифы чиновников.

1 / 62 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Роман Хасаев

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов