Глава «Вертолетов России»: «Важно не распыляться, а сосредоточиться на продвижении Ми-38 и «Ансата»

Гендиректор «Вертолетов России» приехал на юбилейные торжества КВЗ с майским контрактом на поставку 66 машин для санитарной авиации и армейским контрактом на два Ми-38

Фото: Максим Платонов

Казанский вертолетный завод, похоже, удержал за собой статус головного производителя вертолетов для санитарной авиации России: пандемия коронавируса вызвала ажиотажный спрос на «Ансат». Вчера гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на торжественной церемонии по случаю 80-летнего юбилея КВЗ объявил, что руководство страны поддержало предложение холдинга разместить в Казани сборку еще 66 машин для санитарной авиации (их них 37 — «Ансаты»). Таким образом, «Ансат» становится самой массовой серийной машиной в производственной программе КВЗ. Руководство казанского завода опровергает слухи о предстоящем сокращении 2,5 тысячи человек.

Санитарный задел КВЗ: 37 «Ансатов» и 29 Ми-8 на 2 года

Казанский вертолетный завод встречает 80-летний юбилей не в лучшей «спортивной» форме, но разгоревшийся на фоне COVID-19 спрос на санитарную авиацию дает надежду на легкий подъем.

Вчера на торжественной церемонии глава «Вертолетов России» Андрей Богинский прямо сказал, что КВЗ рассматривается в качестве флагмана гражданского вертолетостроения — и для внутреннего, и для внешнего рынка. В этом году завод планирует выпустить свыше 50 вертолетов разных типов (среди них — два гражданских вертолета Ми-38 c VIP-салоном), но уже в 2021-м программу выпуска могут расширить. Об этом рассказал «Реальному времени» заместитель управляющего по производству КВЗ Вадим Лигай (сын бывшего гендиректора КВЗ, тоже Вадима Лигая).

В этом году завод планирует выпустить свыше 50 вертолетов разных типов, но уже в 2021-м программу выпуска могут расширить

Лигай связывает предстоящий «разогрев» с исполнением крупного контракта на поставку санитарных вертолетов, подписанного в мае этого года. В соответствии с ним завод должен будет поставить за два года 37 вертолетов «Ансат» и 29 Ми-8МТВ, сообщил он. Сейчас завод начинает закупать комплектующие и строить первые девять вертолетов. Сумму контракта Лигай не назвал. Также на КВЗ принят твердый план на три года, где обозначена стабильная загрузка по вертолетам Ми-8, поставка Ми-17В-5 на экспорт и рост поставок Ми-38 и «Ансатов». Вместе с тем топ-менеджер КВЗ развеял слухи о предстоящем сокращении персонала на 2,5 тысячи человек:

— Никаких сокращений не предвидится однозначно. Потому что перед заводом стоит задача запустить второй вертолет Ми-38. К тому же мы развиваем лопастное производство.



Блиц-интервью Вадима Лигая проходило буквально за несколько минут до начала праздничных торжеств. В это время в просторном малярном цехе, рядом с которым расположились цеха финальной сборки вертолетов, собралось немало гостей. Здесь можно было увидеть представителей авиационных предприятий Казани, деловой авиации и правительства Татарстана. В ожидании приезда высоких гостей — президента Татарстана Рустама Минниханова и гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского — они переговаривались между собой.

Чуть поодаль от них вдоль стены демонстрировалась вертолетная экспозиция КВЗ: сразу бросался в глаза элегантный, строго черной расцветки Aurus. Рядом возвышался белоснежный транспортник Ми-8МТВ, построенный для ГТЛК, вертолет армейской авиации 8МТВ-5-1.

В просторном малярном цехе собралось немало гостей. Чуть поодаль вдоль стены демонстрировалась вертолетная экспозиция КВЗ

ГТЛК заказала строительство 15 транспортников

Пока в бывшем малярном цехе готовились к торжеству и награждениям лучших работников КВЗ, в смежных сборочных цехах продолжали неторопливо работать мастера. Но их было мало: все-таки большую часть людей отправили обедать. А те, кто остался, проводили приемку вертолета Ми-8 в «желтом грунте» для ГТЛК. Корреспонденту «Реального времени» рассказали, что Государственная транспортная лизинговая компания заказала постройку 15 машин Ми-8МТВ, из которых первые пять уже готовы и стоят на аэродроме, еще пять — на выходе. Весь зал был уставлен транспортными вертолетами в «желтом грунте» — в таком цвете они проходят приемку, и уже потом их раскрашивают в цвета, выбранные заказчиками.

В цехе напротив красовались похожие транспортные вертолеты, но уже для Туркменистана. Как выяснилось, Туркменбаши после длительного перерыва вновь проявил интерес к казанским вертолетам. Один транспортник Ми-8МТВ и один «Ансат» должны быть сданы в ноябре этого года.

Лидеры Кубы и Уганды летают в салонах от КВЗ

Чаще всего казанские вертолеты заказывают в странах Юго-Восточной Азии, рассказал мастер одного из участков, не так давно окончивший КАИ.

— Строили президентские салоны Ми-17 для главы Кубы. Летает на нашем вертолете и президент Уганды. А вот венесуэльцы заказывают лишь транспортники, принимают машины долго и тщательно проверяют, — с удовольствием вспоминает молодой мастер свои заграничные поездки.

Пока в бывшем малярном цехе готовились к торжеству и награждениям лучших работников КВЗ, в смежных сборочных цехах продолжали неторопливо работать мастера

Четыре тысячи вертолетов — в 92 страны мира

Между тем в зал для торжества со сценой и большим телеэкраном приехали почетные гости. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и гендиректором «Вертолетов России» Андреем Богинским прибыли директор Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли страны Дмитрий Лысогорский, мэр Казани Ильсур Метшин, управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров. В поздравительной речи Рустам Минниханов напомнил, что КВЗ построил за свою 80-летнюю историю около 12 тысяч вертолетов, из них около 4 тысяч — на экспорт. По его словам, винтокрылые машины из Казани летают в 92 странах мира. По этому количеству КВЗ — лидер среди вертолетных заводов в России.

Президент также отметил, что КВЗ остается надежным поставщиком для армии.

— В начале этого месяца завод передал Министерству обороны России пять военно-транспортных вертолетов и в очередной раз оправдал доверие военных, — сообщил глава республики.

В качестве перспективного направления он назвал новый вертолет Ми-38:

— В феврале Ми-38 был передан первому гражданскому заказчику. Сегодня готовятся к поставкам следующие машины, а на полях Международного форума «Армия-2020» холдинг «Вертолеты России» заключил с Министерством обороны страны контракт на поставку двух вертолетов Ми-38.

В поздравительной речи Рустам Минниханов напомнил, что КВЗ построил за свою 80-летнюю историю около 12 тысяч вертолетов, из них около 4 тысяч — на экспорт

«Ансат» вне конкуренции?

Глава «Вертолетов России» Андрей Богинский приехал на юбилейные торжества с «неплохими», как он скромно заметил, «подарками»:

— Мы со своей стороны продолжаем прилагать максимальные усилия для обеспечения завода заказами, — сказал он. — В мае этого года президент РФ поддержал наше предложение о производстве еще 66 машин в интересах санитарной авиации. А на этой неделе на форуме «Армия-2020» с Минобороны РФ был подписан контракт на поставку еще двух Ми-38. Считаю, что все это неплохие подарки к юбилею завода.

Он напомнил, что КВЗ вошел в холдинг в 2007 году и с тех пор остается одним из лидеров отрасли. В качестве основной задачи Богинский назвал продвижение Ми-38 и «Ансата».

— Важно не распыляться, а сосредоточиться на продвижении Ми-38 и «Ансата», — сказал он.

Таким образом, «Ансат» становится самой массовой серийной машиной в производственной программе КВЗ.

В качестве основной задачи Богинский назвал продвижение Ми-38 и «Ансата»

В этом году завод произвел только 12 вертолетов, хотя ожидалось, что их будет 60. Год назад Богинский говорил, что 40 «Ансатов» будет построено для Национальной службы санитарной авиации, а 20 — для других российских и зарубежных заказчиков. Хотя сейчас на зарубежном направлении тихо: китайский контракт только вышел на стадию исполнения после валидации медицинского «Ансата». Зато есть одна отгрузка этой машины в Мексику, как рассказал Лигай.

— Именно «Ансаты» пользуются большим спросом у санавиации, с их помощью спасены уже тысячи людей, и не только от коронавируса, — отметил Вадим Лигай. По его словам, готовится запуск в полноценную серию по 30 вертолетов «Ансат» в год, а сейчас идет обсуждение «медицинского облика» машины. От этого будет зависеть цена и комплектация.

А вот конкуренции за попадание в программу санавиации все-таки нет, потому что «разработчиком и производителем машины является КВЗ, а другие поставщики предлагают лишь дополнительную опцию во внутреннем оборудовании», считает Лигай.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов