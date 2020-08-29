Глава «Вертолетов России»: «Важно не распыляться, а сосредоточиться на продвижении Ми-38 и «Ансата»
Гендиректор «Вертолетов России» приехал на юбилейные торжества КВЗ с майским контрактом на поставку 66 машин для санитарной авиации и армейским контрактом на два Ми-38
Казанский вертолетный завод, похоже, удержал за собой статус головного производителя вертолетов для санитарной авиации России: пандемия коронавируса вызвала ажиотажный спрос на «Ансат». Вчера гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на торжественной церемонии по случаю 80-летнего юбилея КВЗ объявил, что руководство страны поддержало предложение холдинга разместить в Казани сборку еще 66 машин для санитарной авиации (их них 37 — «Ансаты»). Таким образом, «Ансат» становится самой массовой серийной машиной в производственной программе КВЗ. Руководство казанского завода опровергает слухи о предстоящем сокращении 2,5 тысячи человек.
Санитарный задел КВЗ: 37 «Ансатов» и 29 Ми-8 на 2 года
Казанский вертолетный завод встречает 80-летний юбилей не в лучшей «спортивной» форме, но разгоревшийся на фоне COVID-19 спрос на санитарную авиацию дает надежду на легкий подъем.
Вчера на торжественной церемонии глава «Вертолетов России» Андрей Богинский прямо сказал, что КВЗ рассматривается в качестве флагмана гражданского вертолетостроения — и для внутреннего, и для внешнего рынка. В этом году завод планирует выпустить свыше 50 вертолетов разных типов (среди них — два гражданских вертолета Ми-38 c VIP-салоном), но уже в 2021-м программу выпуска могут расширить. Об этом рассказал «Реальному времени» заместитель управляющего по производству КВЗ Вадим Лигай (сын бывшего гендиректора КВЗ, тоже Вадима Лигая).
Лигай связывает предстоящий «разогрев» с исполнением крупного контракта на поставку санитарных вертолетов, подписанного в мае этого года. В соответствии с ним завод должен будет поставить за два года 37 вертолетов «Ансат» и 29 Ми-8МТВ, сообщил он. Сейчас завод начинает закупать комплектующие и строить первые девять вертолетов. Сумму контракта Лигай не назвал. Также на КВЗ принят твердый план на три года, где обозначена стабильная загрузка по вертолетам Ми-8, поставка Ми-17В-5 на экспорт и рост поставок Ми-38 и «Ансатов». Вместе с тем топ-менеджер КВЗ развеял слухи о предстоящем сокращении персонала на 2,5 тысячи человек:
— Никаких сокращений не предвидится однозначно. Потому что перед заводом стоит задача запустить второй вертолет Ми-38. К тому же мы развиваем лопастное производство.
Блиц-интервью Вадима Лигая проходило буквально за несколько минут до начала праздничных торжеств. В это время в просторном малярном цехе, рядом с которым расположились цеха финальной сборки вертолетов, собралось немало гостей. Здесь можно было увидеть представителей авиационных предприятий Казани, деловой авиации и правительства Татарстана. В ожидании приезда высоких гостей — президента Татарстана Рустама Минниханова и гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского — они переговаривались между собой.
Чуть поодаль от них вдоль стены демонстрировалась вертолетная экспозиция КВЗ: сразу бросался в глаза элегантный, строго черной расцветки Aurus. Рядом возвышался белоснежный транспортник Ми-8МТВ, построенный для ГТЛК, вертолет армейской авиации 8МТВ-5-1.
ГТЛК заказала строительство 15 транспортников
Пока в бывшем малярном цехе готовились к торжеству и награждениям лучших работников КВЗ, в смежных сборочных цехах продолжали неторопливо работать мастера. Но их было мало: все-таки большую часть людей отправили обедать. А те, кто остался, проводили приемку вертолета Ми-8 в «желтом грунте» для ГТЛК. Корреспонденту «Реального времени» рассказали, что Государственная транспортная лизинговая компания заказала постройку 15 машин Ми-8МТВ, из которых первые пять уже готовы и стоят на аэродроме, еще пять — на выходе. Весь зал был уставлен транспортными вертолетами в «желтом грунте» — в таком цвете они проходят приемку, и уже потом их раскрашивают в цвета, выбранные заказчиками.
В цехе напротив красовались похожие транспортные вертолеты, но уже для Туркменистана. Как выяснилось, Туркменбаши после длительного перерыва вновь проявил интерес к казанским вертолетам. Один транспортник Ми-8МТВ и один «Ансат» должны быть сданы в ноябре этого года.
Лидеры Кубы и Уганды летают в салонах от КВЗ
Чаще всего казанские вертолеты заказывают в странах Юго-Восточной Азии, рассказал мастер одного из участков, не так давно окончивший КАИ.
— Строили президентские салоны Ми-17 для главы Кубы. Летает на нашем вертолете и президент Уганды. А вот венесуэльцы заказывают лишь транспортники, принимают машины долго и тщательно проверяют, — с удовольствием вспоминает молодой мастер свои заграничные поездки.
Четыре тысячи вертолетов — в 92 страны мира
Между тем в зал для торжества со сценой и большим телеэкраном приехали почетные гости. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и гендиректором «Вертолетов России» Андреем Богинским прибыли директор Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли страны Дмитрий Лысогорский, мэр Казани Ильсур Метшин, управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров. В поздравительной речи Рустам Минниханов напомнил, что КВЗ построил за свою 80-летнюю историю около 12 тысяч вертолетов, из них около 4 тысяч — на экспорт. По его словам, винтокрылые машины из Казани летают в 92 странах мира. По этому количеству КВЗ — лидер среди вертолетных заводов в России.
Президент также отметил, что КВЗ остается надежным поставщиком для армии.
— В начале этого месяца завод передал Министерству обороны России пять военно-транспортных вертолетов и в очередной раз оправдал доверие военных, — сообщил глава республики.
В качестве перспективного направления он назвал новый вертолет Ми-38:
— В феврале Ми-38 был передан первому гражданскому заказчику. Сегодня готовятся к поставкам следующие машины, а на полях Международного форума «Армия-2020» холдинг «Вертолеты России» заключил с Министерством обороны страны контракт на поставку двух вертолетов Ми-38.
«Ансат» вне конкуренции?
Глава «Вертолетов России» Андрей Богинский приехал на юбилейные торжества с «неплохими», как он скромно заметил, «подарками»:
— Мы со своей стороны продолжаем прилагать максимальные усилия для обеспечения завода заказами, — сказал он. — В мае этого года президент РФ поддержал наше предложение о производстве еще 66 машин в интересах санитарной авиации. А на этой неделе на форуме «Армия-2020» с Минобороны РФ был подписан контракт на поставку еще двух Ми-38. Считаю, что все это неплохие подарки к юбилею завода.
Он напомнил, что КВЗ вошел в холдинг в 2007 году и с тех пор остается одним из лидеров отрасли. В качестве основной задачи Богинский назвал продвижение Ми-38 и «Ансата».
— Важно не распыляться, а сосредоточиться на продвижении Ми-38 и «Ансата», — сказал он.
Таким образом, «Ансат» становится самой массовой серийной машиной в производственной программе КВЗ.
В этом году завод произвел только 12 вертолетов, хотя ожидалось, что их будет 60. Год назад Богинский говорил, что 40 «Ансатов» будет построено для Национальной службы санитарной авиации, а 20 — для других российских и зарубежных заказчиков. Хотя сейчас на зарубежном направлении тихо: китайский контракт только вышел на стадию исполнения после валидации медицинского «Ансата». Зато есть одна отгрузка этой машины в Мексику, как рассказал Лигай.
— Именно «Ансаты» пользуются большим спросом у санавиации, с их помощью спасены уже тысячи людей, и не только от коронавируса, — отметил Вадим Лигай. По его словам, готовится запуск в полноценную серию по 30 вертолетов «Ансат» в год, а сейчас идет обсуждение «медицинского облика» машины. От этого будет зависеть цена и комплектация.
А вот конкуренции за попадание в программу санавиации все-таки нет, потому что «разработчиком и производителем машины является КВЗ, а другие поставщики предлагают лишь дополнительную опцию во внутреннем оборудовании», считает Лигай.
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